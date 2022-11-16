Chồng cũ bất ngờ đến tìm tôi 'đòi tái hôn', nghe lý do của anh khiến tôi cay đắng muôn phần

Tâm sự 16/11/2022 08:10

Sau khi kết hôn, tôi phát hiện ra chồng mình đã ngoại tình suốt nhiều tháng và quyết định đâm đơn ly hôn.

Sau khi cưới, chúng tôi thuê nhà ở thành phố để tiện đi làm. Tôi đã xác định lấy chồng nghèo thì phải chịu thiệt thòi, điều tôi nghĩ trong lòng là chỉ cần có tình yêu thì không lo chết đói, chúng tôi sẽ chăm chỉ lao động chờ đến ngày điều kiện kinh tế được vun đắp tốt hơn.

Hồi đầu khi tôi ốm nghén, chồng tôi thường mang đồ ăn đến cho vợ tẩm bổ khi nghỉ giữa giờ làm. Về sau anh ngày càng ít đến. Anh ấy nói rằng bận công việc vì phải tăng ca. Tôi không nghĩ nhiều, tôi chỉ nhắc chồng chú ý sức khỏe nhiều hơn, đừng làm việc quá sức, tương lai còn dài.

Sau ba tháng, cơn nghén đỡ hơn, tôi về nhà buổi trưa. Một bữa em trai tôi gọi điện nói rằng nó nhìn thấy anh rể cư xử thân mật với một người phụ nữ ở trung tâm thương mại. Tôi không thể tin rằng chồng mình lừa dối trong khi tôi đang mang thai, nhưng em trai tôi sao mà nói dối tôi được.

Chồng cũ bất ngờ đến tìm tôi 'đòi tái hôn', nghe lý do của anh khiến tôi cay đắng muôn phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần, chồng tôi bảo anh ra ngoài ngồi cà phê với bạn. Sau khi chồng đi, tôi lập tức đi theo. Ngay khi tôi đi theo đến ngã tư đầu phố, là thấy một người phụ nữ xinh đẹp đã đợi sẵn. Vừa thấy chồng tôi, cô ta liền tiến đến, leo lên xe chồng tôi rồi ôm eo chẳng khác gì một cặp tình nhân. Tôi hoàn toàn choáng váng, không hiểu được tại sao một người đàn ông từng rất tốt với tôi lại có thể thay lòng nhanh chóng như vậy?

Tôi tìm cơ hội nói chuyện với chồng. Tôi muốn tin rằng anh ấy đang bối rối với chuyện vợ mang bầu, tôi muốn cho anh ấy cơ hội, nếu tôi có sai gì tôi sẵn sàng sửa sai. Rốt cuộc, một đứa trẻ không thể sinh ra mà thiếu cha được. Biết không giấu nổi, chồng tôi thú nhận đó là bạn gái cũ của anh. Cô ta đã ly hôn vì bị chồng cũ bạo hành. Bây giờ cô ta ở một mình, đã nhờ chồng tôi giúp tìm việc làm, và chồng tôi giúp rất nhiệt tình, vui vẻ. Điều khiến tôi đau khổ hơn cả là chồng tôi nói họ vẫn còn tình cảm với nhau, yêu thực sự luôn, nên anh ấy không còn cảm giác với tôi nữa.

Tôi đành phải ly hôn. Không lâu sau khi ly hôn, chồng cũ của tôi kết hôn với người yêu cũ. Nhưng cô ta không phải người tốt đẹp gì. Cô ta sớm chia tay chồng cũ của tôi vì anh ta nghèo. Sau đó, cô ta tìm một người đàn ông vừa già vừa giàu để bám lấy. Lúc này chồng cũ mới nghĩ đến chuyện quay về với tôi.

Chồng cũ bất ngờ đến tìm tôi 'đòi tái hôn', nghe lý do của anh khiến tôi cay đắng muôn phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta tìm gặp tôi với bộ mặt ủ rũ và thái độ ân hận. Tôi mặc nhiên để kệ xem anh ta định làm gì. Anh ta nói rằng đã nhận ra rằng sẽ không bao giờ tìm được một người phụ nữ tốt hơn tôi, chỉ có tôi mới là người phù hợp nhất với anh ta, rồi xin tôi cho quay về với hai mẹ con. Đáp lại, tôi chỉ mời anh ta ra khỏi nhà. Bố mẹ tôi cũng không chào đón anh ta trong căn nhà của chúng tôi.

Có câu biết người, biết mặt nhưng không biết lòng. Tôi đã ở bên người đàn ông đó suốt mấy năm, cùng anh ta bước qua khó khăn, giúp đỡ bố mẹ và em gái anh ta không ít, chẳng mưu cầu gì ngoài tình yêu và hạnh phúc bình dị của một gia đình, nhưng anh ta lại phản bội ngay khi tôi đang mang thai, để chạy theo tình cũ tưởng rực sáng như sao băng hóa ra lại leo lét như ngọn đèn dầu. Có hối hận bây giờ cũng đã muộn, mẹ con tôi không còn cần người đàn ông ấy nữa.

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Cuộc sống của mẹ đơn thân với tôi có lẽ như thế là quá ổn sau hơn 2 năm ly hôn. Tuy nhiên, duy chỉ có một điều mà tôi và chồng cũ không thể thoát ra được đó là "chuyện giường chiếu".

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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