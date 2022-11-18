Chồng có dấu hiệu 'chán cơm thèm phở', vợ tung tuyệt chiêu khiến chồng 'lạnh sống lưng', không dám hó hé

Tâm sự 18/11/2022 00:40

Nói tôi đang ngoại tình thì không hẳn đúng, nhưng tôi đang có trạng thái lơ mơ say nắng một em đồng nghiệp mới về phòng.

Tôi đang có trạng thái lơ mơ say nắng một em đồng nghiệp mới về công ty. Em ấy không xinh lắm, nhưng có duyên, lại nhẹ nhàng khéo ăn khéo nói. Tôi không phải kẻ đa tình, nhưng có dịp tiếp xúc nhiều, tự nhiên lại nảy sinh chút yêu thích.

Nhìn ánh mắt cử chỉ, cô ấy không hề từ chối sự quan tâm của tôi. Tôi nhắn vài tin nhắn thả thính lả lơi, cô ấy cũng đáp lại không hề ái ngại. Chúng tôi đã có vài hôm cùng ăn trưa và uống trà. Tuy cả hai chưa đi quá giới hạn nhưng "tình trong như đã…" thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Ấy thế mà, chỉ một giấc mơ của vợ, tôi như đang ở cung trăng rơi xuống trần thế. Thực tế là tôi có vợ, có con rồi. Thực tế là tôi đang có một gia đình. Tôi có yêu thương vợ mình không? Có chứ! Tôi có muốn phản bội vợ mình không? Tất nhiên là không!

Vậy tôi đang làm cái trò gì thế? Càng nghĩ càng tự thấy xấu hổ. Linh tính phụ nữ sao mà hay. Chồng mới chỉ mon men hoa bướm tý thôi là nằm mơ thấy chồng có bồ ngay được. Cũng may nàng chưa đọc được mấy tin nhắn tôi trêu hoa ghẹo bướm, không thì tôi dù có mười cái miệng cũng khó giải thích cho nàng tin.

Chồng có dấu hiệu 'chán cơm thèm phở', vợ tung tuyệt chiêu khiến chồng 'lạnh sống lưng', không dám hó hé - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em đồng nghiệp thì lạ lắm. Từ ngày thấy tôi tự dưng lạnh nhạt thì đâm ra lại hay vồ vập, hay kiếm cớ hỏi nhờ công việc nọ kia. Em nhìn tôi lườm một phát sắc ngọt rồi bỏ đi. Tôi từ đó lại quay về làm người chồng mẫu mực, người cha ưu tú.

Rồi một hôm em gái tôi đến nhà, bù lu bù loa khóc, nói hình như chồng nó ngoại tình. Tôi vừa nghe đã muốn nổi điên lên. Cái thằng trông hiền lành thế mà to gan thật, dám phản bội em gái tôi. Vợ tôi thì bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng động viên vỗ về rồi hỏi đầu đuôi câu chuyện. Vợ tôi nói: "Anh lên phòng đi, chưa rõ thế nào đã ba máu sáu cơn. Đi chỗ khác để chị em em dễ nói chuyện". Lòng tôi tự nhủ, nếu mà thằng em rể hư đốn thật, tôi nhất định không tha.

Một lúc lâu tôi rón rén xuống nhà, thấy em gái tôi đã thôi khóc, còn hỏi vợ tôi: "Có chuyện đó thật á chị. Anh T. mà dám á?"

- Sao không dám. Chị mà không đánh động, anh ấy mà không tỉnh đòn thì giờ có khi chị không còn là chị dâu em nữa rồi đấy. Em xem thử mối quan hệ giữa bọn họ đến đâu rồi mới tìm cách xử lý được.

Chồng có dấu hiệu 'chán cơm thèm phở', vợ tung tuyệt chiêu khiến chồng 'lạnh sống lưng', không dám hó hé - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đứng ở cầu thang nghe mà toát mồ hôi hột. Hóa ra chuyện trước đây không phải vợ tôi mơ, mà cô ấy biết thật. Thế mà cô ấy cứ tỉnh bơ như không. Cũng may tôi thuộc dạng non gan nhát đòn, chứ ngày ấy mà tham lam tiến tới có khi giờ này đã trở thành "chồng cũ" của cô ấy rồi không chừng.

Nghĩ lại thái độ lúc nãy tôi phán xét em rể trước mặt vợ, thật lòng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Thế nhưng tôi thật lòng biết ơn vợ vô cùng. Cô ấy chẳng tra hỏi, chẳng giận dỗi hay làm rùm beng. Cô ấy chỉ đánh động, nếu tôi chột dạ mà biết điểm dừng thì cô ấy coi như không có, còn ngược lại chắc "toang" rồi.

Vào ban đêm, tôi ôm vợ, lấy hết dũng khí thủ thỉ, như thể không biết được bí mật ban chiều: "Em không biết đâu, thực ra trước đây anh suýt làm chuyện có lỗi với em. Mỗi lần vô tình nhớ lại anh đều cảm thấy rất hổ thẹn". Vợ tôi nghe xong chỉ buông một câu lạnh lùng: "Anh nghĩ được vậy thì tốt rồi. Dạo này em cũng không hay nằm mơ linh tinh nữa".

Định tái hôn với chồng cũ nhưng tôi 'giận tím người' khi tình cờ nghe cuộc đối thoại của mẹ con anh

Định tái hôn với chồng cũ nhưng tôi 'giận tím người' khi tình cờ nghe cuộc đối thoại của mẹ con anh

Chia tay chồng, tôi nuôi con và bắt đầu cuộc sống mới. Thi thoảng chồng cũ vẫn qua nhà đưa con đi chơi, mua sắm đồ chơi cho thằng bé.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau