Chồng chịu không nổi phải cầu xin 'Quá áp lực!' khi vợ cứ yêu cầu làm chuyện này mỗi đêm

Tâm sự 05/02/2023 05:16

Trừ những ngày vợ "đèn đỏ" là anh Tiến được thở phào nghỉ ngơi, còn lại đều phải hoàn thành nhiệm vụ đủ số lượng và chất lượng.

Anh Tiến làm kho vận, hàng ngày phải di chuyển các loại hàng hóa lớn, vất vả cả ngày ở bên ngoài, về đến nhà lại phải lo "trả bài" cho vợ khiến anh rất áp lực.

Anh bảo: "Tôi nghĩ rằng cố gắng như vậy sẽ khiến vợ hài lòng, nhưng cô ấy không hiểu cho tôi. Gần đây công việc của tôi rất nhiều, tôi đã làm việc không ngừng nghỉ trong cả một ngày, thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, về đến nhà còn không buồn tắm, chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi.

Thấy vậy, cô ấy lại mò lên giường "đòi". Tôi chẳng hề nhúc nhích, nói với vợ rằng tôi muốn "nghỉ" một hôm. Thế mà cô ấy kiên quyết không đồng ý. Cô ấy còn nói huyên thuyên rằng chắc tôi có người mới bên ngoài, đã quan hệ với người ta nên mới mệt mỏi như vậy.

Tôi vừa tức vừa bất lực. Tôi đã kiên trì gần mười năm, lẽ nào không thể nghỉ một ngày. Vợ tôi vẫn một mực không tin, nghĩ rằng tôi có bồ, cằn nhằn suốt cho đến khi tôi thiếp đi vì mệt.

Sáng sớm hôm sau, cô ấy lại dựng cổ tôi dậy tra khảo chuyện tối qua. Không đủ kiên nhẫn, tôi vơ vội quần áo lao ra khỏi nhà".

Trong mấy ngày sau đó vợ anh Tiến mặt nặng mày nhẹ nghi chồng có bồ khiến nhà cửa không còn êm ấm.

Về phần mình, chị Nhung, vợ anh Tiến, lên tiếng: "Đúng là tôi đã đòi hỏi anh ấy ngày 2 lần như vậy, nhưng là do anh ấy trước".

Chị Nhung cho biết sau khi sinh con, chị phát hiện chồng nhiều lần đi "bóc bánh trả tiền" trong thời gian chị mang thai và ở cữ.

"Tôi mang thai khó khăn phải kiêng cữ, đến khi sinh xong vẫn chưa thể gần chồng. Anh ấy không đồng cảm an ủi vỗ về vợ, lại đi tìm khoái cảm bên ngoài, điều đó khiến tôi rất tổn thương và chưa bao giờ quên được. Nhiều năm nay tôi bắt anh ấy "ngày phải 2 lần" như vậy để không còn sức đi vui thú bên ngoài. Bao năm nay vẫn vậy, bây giờ lại không vậy, có phải là đã hao tốn sức lực ở đâu rồi không!", chị Nhung nói.

Anh Tiến lại cho rằng đàn ông nhu cầu sinh lý không được đáp ứng nên phải ra ngoài giải quyết là chuyện bình thường, không có gì sai: "Tôi chỉ đi như thế đúng một thời gian, khi cô ấy phát hiện, tôi đã thề rằng không bao giờ làm những việc tương tự nữa. Cô ấy cũng chấp nhận lời xin lỗi, còn tôi thì đã tận tình chăm sóc vợ để bù đắp lỗi lầm".

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Ảnh minh họa: Internet

Dẫu vậy, có vẻ như về phía mình, chị Nhung tin rằng chỉ có bằng cách "vắt kiệt" sức lực của chồng mới có thể khiến anh giữ được lời hứa với chị về việc không ra ngoài lăng nhăng.

"Tôi làm vậy để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Đàn ông ra ngoài lăng nhăng không chỉ gây tổn thương tình cảm cho vợ mà còn rước bệnh tật về nhà. Tôi đã có con rồi càng phải bảo vệ sức khỏe cho mình và cho chính các con. Nếu tôi có làm sao, ai sẽ chăm sóc chúng? Không thể nói đàn ông vì thiếu thốn sinh lý nên ra ngoài mua dâm là chuyện bình thường được. Với cuộc hôn nhân, với vợ con anh ta, đấy là tội ác. So với hành vi đó, việc tôi đòi hỏi chồng ngày 2 lần chẳng có gì đáng nói cả", chị Nhung nói.

Trong trường hợp của vợ chồng anh Tiến - chị Nhung, hành vi đi mua dâm của người chồng thực sự đã phản bội cuộc hôn nhân giữa hai người và vi phạm pháp luật, dẫn đến sự lo lắng quá mức của người vợ cũng gây ra gánh nặng cho chính người chồng và đe dọa đến hạnh phúc gia đình.

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Những người tôi nợ, toàn là anh em tốt, họ giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Tôi nợ họ quá lâu, tôi không thể tiếp tục khất nợ được nữa.

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