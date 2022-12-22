Chồng cay nghiến suốt ngày vì con xấu, vợ quyết xét nghiệm ADN chứng minh trong sạch rồi phải 'sốc tận óc'

Uất ức muốn chứng minh trong sạch, tôi quyết định đi xét nghiệm ADN quan hệ cha con giữa con gái với chồng. Tất nhiên tôi chưa bao giờ phản bội chồng, kết quả cũng nằm trong dự liệu.

Ngày tôi và chồng làm đám cưới, khách khứa đến dự ai cũng xuýt xoa khen ngợi vợ chồng tôi đẹp đôi. Chú rể đẹp trai, cô dâu xinh xắn, duyên dáng, chẳng khác gì cặp tiên đồng ngọc nữ. Chắc hẳn con cái chúng tôi cũng sẽ xinh đẹp như thiên thần. Con gái đầu lòng chào đời trong sự hân hoan vui mừng của vợ chồng tôi. Khi con mới sinh, tôi đã có chút băn khoăn, đến khi con ngày một lớn, các đường nét trên khuôn mặt hình thành rõ ràng thì tôi không khỏi giật mình. Con tôi chẳng giống ai trong bố mẹ cả. Rồi những người xung quanh, từ nói sau lưng tới nói thẳng vào mặt tôi, rằng ngoại hình bé thua xa bố mẹ, người vô duyên còn chê con tôi xấu xí. Một số kẻ xấu bụng đồn tôi ngoại tình, sinh con cho đại gia. Chồng đẹp trai, tôi cũng xinh xắn, kể cả con không lấy được hết nét đẹp của bố mẹ cũng chẳng tới mức kém như vậy.

Những lời bàn tán ngày càng quá đáng khiến tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi hỏi chồng có nghi ngờ vợ không, anh gắt gỏng mắng tôi lắm chuyện rồi chẳng nói gì nữa. Thái độ của chồng khiến tôi nghĩ anh cũng không tin vợ nhưng chẳng muốn nói thẳng ra. Ảnh minh họa: Internet Uất ức muốn chứng minh trong sạch, tôi quyết định đi xét nghiệm ADN quan hệ cha con giữa con gái với chồng. Tất nhiên tôi chưa bao giờ phản bội chồng, kết quả cũng nằm trong dự liệu.

Tôi về đưa kết quả cho chồng, muốn anh nhìn cho rõ, còn định đăng công khai lên mạng xã hội để từ giờ không ai dám nói linh tinh về tôi. Ai ngờ chồng phản đối gay gắt, còn mắng tôi té tát, bảo tôi cứ im lặng đi đừng gây chuyện thị phi. Đến lúc này tôi nhận ra thái độ của chồng rất bất thường. Anh không an ủi vợ được câu nào, giờ có bằng chứng rõ ràng cũng không cho tôi chứng minh trong sạch? Anh đang lo sợ điều gì? Chúng tôi cãi nhau một trận nảy lửa, cuối cùng trước sự ép hỏi của tôi, chồng đã thú nhận một sự thật động trời. Anh bảo con gái rất giống anh, chưa bao giờ anh nghi ngờ con bé không phải con mình. Giống anh là giống anh của ngày trước khi còn nhỏ, lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ! Vậy ra vẻ đẹp trai của anh không phải tự nhiên. Chồng tôi vốn là người Hà Nội, sau khi thi đỗ Đại học thì bố mẹ chồng cho anh tiền đi thẩm mỹ để tự tin hơn. Anh theo học Đại học trong Sài Gòn rồi xây dựng cuộc sống mới ở đây. Những người xung quanh trong đó có cả tôi, không ai biết nhiều về quá khứ của anh. Người quen ngoài Hà Nội, ai ít gặp anh còn nghĩ anh “dậy thì thành công”, lên đại học thì thay da đổi thịt. Người thân thiết biết chuyện tất nhiên giữ kín không nói ra. Tôi yêu chồng nhưng trong lòng vẫn thấy rối bời không yên. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên nhủ, động viên trong hoàn cảnh tréo ngoe này?

Tư dưng biến thành 'tiểu tam' sau 'tình một đêm', mẹ chồng đay nghiến, thái độ của chồng càng khiến tôi đau đớn gục ngã Chỉ một đêm đó mà tôi mang thai. Bạn thân tôi biết rất căm tức nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chồng tôi phải thực hiện trách nhiệm làm cha, tôi cũng đâu thể bỏ đứa bé, trả anh ấy về cho cô bạn mình. Vậy là chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới.

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