Chồng bỗng dưng thích đi xem bói, vợ cao tay nhờ cao nhân 'giải' giúp và kết quả ngỡ ngàng... bật ngửa

Tưởng vờ đi xem quẻ thì có thể qua mắt được vợ nhưng người phụ nữ quá tinh tường không thua kém gì thám tử.

Mới đây, trên mạng xã hội, một bài đăng chia sẻ về câu chuyện hành trình người vợ phát hiện chồng "mèo mả gà đồng" theo một phương thức vô cùng tinh vi. Dân mạng sau khi đọc câu chuyện cũng phải thản thốt lên: “Thế giới này đáng sợ quá!”. Nếu trước đây, các cô gái từng biết những cách ngoại tình thông qua qua mạng xã hội, thậm chí là kênh mua hàng trực tuyến,... thì phương thức của người chồng sau đây còn mang tầm "vũ trũ tâm linh". Ảnh minh họa: Internet Câu chuyện được anh Bình - người được cô vợ nhờ cậy, giúp "vạch trần" hành vi gian dối của chồng cô. Bình là một Facebooker khá có tiếng trên mạng xã hội, được biết đến ở khả năng làm thơ bày tỏ góc nhìn, quan điểm sống trước một sự việc đang gây chú ý. Bên cạnh, anh cũng tự nhận bản thân có chút hiểu biết về xem tử vi, luận quẻ vì vậy, anh được cô gái tên N.T.L nhờ giúp đỡ.

Cụ thể, khi tìm đến anh Bình, cô gái N.T.L cho biết linh cảm của cô cảm thấy thời gian gần đây, chồng có nhiều biểu hiện khác lạ, bỗng dưng có sở thích xem quẻ, tuần nào cũng nói với vợ là có việc cần đi bốc quẻ. Vì vậy, cô đã nhờ anh Bình giải các quẻ công danh, sự nghiệp mà chồng mình vừa gieo được. Sau một hồi lý luận phân tích, người này đã "giải" ngay ra được mánh khóe ngoại tình của anh chồng kia

Ảnh minh họa: Internet Ở mỗi quẻ công danh, anh Bình phát hiện chữ đầu mỗi dòng ghép lại chính là địa chỉ của một khách sạn, nhà nghỉ ở Hà Nội và đây là nơi người chồng "hú hí" với kẻ thứ ba. Để xác thực lời thầy giải quẻ, cô vợ đã lên mạng tìm thử thì đích thị đây là địa chỉ của một khách sạn khá sang chảnh. Sau khi cô gái thu thập được bằng chứng xác đáng và đối chất với anh chồng thì kết quả ngỡ ngàng. Không còn gì chối cãi được nữa, người chồng đã thừa nhận tất cả tội lỗi của mình. Hóa ra, anh ta đã lừa dối và bắt đầu mối quan hệ mờ ám này đã lâu. Ai ngờ một ngày "đẹp trời", cây kim trong bọc cũng đã lòi ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-bong-dung-thich-di-xem-boi-vo-cao-tay-nho-cao-nhan-giai-giup-va-ket-qua-ngo-ngang-bat-ngua-550208.html