Thương chồng, tôi đồng ý có thêm em bé. Thế nhưng, chờ suốt 2 năm, tin vui vẫn chưa đến với vợ chồng tôi. Hai vợ chồng đi bệnh viện thăm khám, kết quả hoàn toàn bình thường. Tháng 6 vừa rồi, tôi nhận quyết định đề bạt làm trưởng phòng tài chính. Công việc bận rộn hơn nhưng tôi vẫn sắp xếp được thời gian cho các con. Những ngày vắng nhà, tôi nhờ bà ngoại sang cơm nước, đưa đón cháu đi học giúp.

Chồng tôi là người thành đạt, sống gương mẫu. Anh rất chiều chuộng, chăm sóc con cái tỉ mỉ. Sau lần sinh thứ 2, bác sĩ khuyên tôi nên dừng lại, không nên sinh tiếp vì sợ ảnh hưởng sức khỏe . Anh đường đường là giám đốc doanh nghiệp lớn, kiếm tiền giỏi mà về quê lần nào cũng lép vế với mấy đứa cháu họ vì chỉ sinh được ‘vịt trời’.Tuy nhiên, con gái út 2 tuổi, chồng tôi ngọt nhạt, bảo vợ cố thêm thằng con trai. Ở quê anh, có thằng cu nối dõi mới được tôn trọng, ăn cỗ sẽ được ngồi mâm trên.

Hai vợ chồng làm trên Hà Nội, gửi tiền về cho ông bà nội nuôi con. Thấy Thoa nhanh nhẹn, chồng tôi thuê Thoa về làm giúp việc cho gia đình. Trước tình thế đó, tôi nhận lời cho Thoa ở lại làm việc. Phải công nhận, Thoa sạch sẽ, nấu nướng hợp khẩu vị, chịu khó lau dọn nhà cửa. Hôm nào tôi về nhà cũng cảm thấy thư thái, dễ chịu.

Cách đây 3 tháng, chồng tôi đề nghị tìm giúp việc, đỡ đần việc nhà cho vợ. Như vậy, tôi vừa có thời gian cho sự nghiệp, vừa có thời gian nghỉ ngơi. Tôi còn đang cân nhắc thì chồng gọi đến nhà cô gái tên Thoa, mới 23 tuổi nhưng đã có 3 đứa con. Chồng Thoa làm thợ xây ở công ty của anh, còn Thoa nấu cơm cho công nhân.

Thi thoảng cuối tuần, Thoa xin phép về quê thăm con. Tôi đều chuẩn bị quà cáp, bánh kẹo cho cô mang về. Lần nào Thoa cũng tỏ thái độ cảm kích, rối rít cảm ơn.

Hóa ra, vì khao khát đứa con trai mà chồng tôi nhẫn tâm lừa dối vợ, giao kèo với giúp việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước, tôi vào nhà tắm, phát hiện que thử thai hiện rõ 2 vạch. Tôi đoán của Thoa nên gọi em vào hỏi han. Thoa thừa nhận đã có bầu, đang trong giai đoạn ốm nghén. Thấy em xanh xao, tôi đề cập việc cho em nghỉ việc, về quê giữ thai. Tôi sẽ hỗ trợ thêm 2 tháng lương.

Chẳng ngờ, chồng tôi nghe được, gạt phắt đi. Anh nói việc Thoa nghỉ hay không, để em ấy tự quyết. Cuối cùng, Thoa xin tôi ở lại làm đến khi sinh con. Em khẩn khoản, bố bị ốm nặng, cần phẫu thuật gấp nên phải vay số tiền lớn, giờ em nghỉ, không có tiền trả nợ.

Cũng từ hôm đó, tôi thấy thái độ của chồng mình thay đổi, anh vui hơn mọi khi, chịu khó mua hoa quả, sữa chua và đồ ăn chất đầy tủ lạnh. Anh bảo Thoa thèm gì cứ lấy ăn. Sáng sớm, trước khi đi làm, chồng tôi còn tranh thủ lau nhà, giặt giũ quần áo. Tôi ngạc nhiên, chồng liền giải thích: "Đợt này rảnh rỗi, anh làm cho tay chân đỡ trống trải. Hơn nữa, cô Thoa đang có em bé, cơ thể cần nghỉ ngơi, coi như vợ chồng mình giúp đỡ, làm phúc".

Nghe chồng nói, tôi chẳng bận tâm đến nữa. Cho đến hôm qua, tôi rụng rời tay chân khi vô tình nghe cuộc trao đổi của Thoa với chồng tôi. Hóa ra, vì khao khát đứa con trai mà chồng tôi nhẫn tâm lừa dối vợ, giao kèo với giúp việc, nhờ cô ta sinh 'giúp' cậu con trai. Đổi lại, anh sẽ trả cô 1 tỷ đồng.

Sau khi sinh con, nếu đứa trẻ là con gái, Thoa sẽ giữ lại nuôi. Trường hợp là con trai, chồng tôi sẽ hợp thức hóa đứa trẻ bằng mọi cách. Lúc đó, hợp đồng giữa hai bên sẽ chấm dứt. Không muốn bị hai người qua mặt thêm nữa, tôi gọi chồng và Thoa ra nói chuyện. Mặc dù họ đều bao biện, cho rằng tôi hiểu lầm nhưng khi tôi đề nghị đưa Thoa đi chọc ối, xác định ADN đứa trẻ trong bụng, cả hai đều câm nín.

Lúc này, chồng tôi mới thú nhận mọi chuyện và xin tôi bỏ qua, ít nữa cho anh cơ hội đón đứa bé về nuôi. Về phần Thoa, cô cũng giấu chuyện này với chồng con. Nếu sự việc vỡ lở, vợ chồng cô chỉ còn cách ly hôn.

Tôi thực sự bế tắc, không biết phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên!