Chồng bỏ vợ mới sinh nằm viện để về nhà ngủ, nửa đêm tôi bỗng nhận được cuộc gọi của chị hàng xóm mà choáng váng, ngất lịm đi

Tâm sự 04/09/2023 11:14

Ngày vợ sinh con ở bệnh viện, ai cũng có chồng ở bên túc trục ngày đêm. Tôi ban đầu nghĩ chắc chồng mình cũng như thế, vì xúc động khi có con đầu lòng nên sẽ ở bên suốt để chăm sóc vợ con.

Tôi mới sinh con đầu lòng được mấy ngày. Trời thương nên con sinh ra khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhưng tôi đang có nỗi khổ tâm chẳng biết nói cùng ai.

Ngày vợ sinh con ở bệnh viện, ai cũng có chồng ở bên túc trục ngày đêm. Tôi ban đầu nghĩ chắc chồng mình cũng như thế, vì xúc động khi có con đầu lòng nên sẽ ở bên suốt để chăm sóc vợ con. Nào ngờ, ngày tôi mới sinh nằm viện, chồng tôi đã bỏ đi đòi về nhà ngủ cho bằng được.  

Anh lấy cớ công ty có việc đột xuất, phải làm xuyên đêm nên không thể ở lại với. Tôi mới sinh nên muốn chồng ở bên, nài nỉ anh ở lại với mẹ con tôi. Nhưng chồng tôi nói có mẹ chồng và mẹ vợ ở đây rồi, anh ở lại cũng chẳng giúp thêm được gì. Anh còn nói ở bệnh viện khó ngủ, anh thấy mệt mỏi.

Chồng bỏ vợ mới sinh nằm viện để về nhà ngủ, nửa đêm tôi bỗng nhận được cuộc gọi của chị hàng xóm mà choáng váng, ngất lịm đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm. Đến khuya hôm đó, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của chị hàng xóm. Tôi và chị vốn thân thiết với nhau, nên chị hỏi han tôi và con vài câu. Sau đó, chị nói một tin khiến tôi choáng váng muốn ngất. Chị nói lúc nãy nhìn thấy chồng tôi dẫn về nhà một người phụ nữ lạ.

Tôi trong lòng như có lửa đốt, gọi điện về cho chồng thì không ai bắt máy. Chồng tôi đến trưa hôm sau mới đi thăm vợ con. Sau một đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định sẽ ly hôn chồng nếu anh thật sự phản bội vợ. Tôi hỏi anh về người phụ nữ đêm qua anh dẫn về nhà. Chồng tôi ban đầu chối bay chối biến. Tôi muốn ép anh phải nói ra sự thật nên nói có người chụp được hình của anh và nhân tình, anh có muốn tôi up lên mạng không? Chồng tôi nghe thế thì hoảng hồn, đành phải nói hết sự thật.

Chồng bỏ vợ mới sinh nằm viện để về nhà ngủ, nửa đêm tôi bỗng nhận được cuộc gọi của chị hàng xóm mà choáng váng, ngất lịm đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh kể người phụ nữ kia là cô bạn thân ngày trước, tôi cũng chẳng biết mặt huống hồ là chị hàng xóm. Dạo trước, cô ta bị thất tình nên tìm đến chồng tôi than thở. Chồng tôi mủi lòng nên nhiều lần nói chuyện, thậm chí là hẹn nhau đi chơi. Đến đêm tôi sinh thì cô ta bất ngờ gọi cho chồng tôi nói là vừa bị người ta đánh ghen, giờ không biết đi đâu vì rất sợ hãi. Chồng tôi thấy thế bèn đưa cô ta về nhà để ở tạm. Đến sáng ra thì anh dẫn cô ta về nhà. Anh thề thốt rằng không hề làm gì có lỗi với vợ.

Tôi thật sự không thể cho qua chuyện này dễ dàng. Chồng đưa một cô bạn thân về nhà ở, bỏ vợ con ở bệnh viện. Chồng tôi chẳng xem tôi là gì, chắc chắn mối quan hệ giữa anh và cô bạn kia có gì đó mờ ám! Dù tôi muốn ly hôn chồng nhưng tôi mới sinh con, nhìn con mới đẻ đã không có cha bên cạnh, tôi thật sự rất đau lòng. Giờ tôi phải làm sao đây?

Chồng vừa mất, vô tình nghe anh chồng với mẹ bàn chuyện, tôi chỉ biết cười nhạt, vứt luôn khăn tang và cuốn gói ra đi

Chồng vừa mất, vô tình nghe anh chồng với mẹ bàn chuyện, tôi chỉ biết cười nhạt, vứt luôn khăn tang và cuốn gói ra đi

Tôi nghĩ vợ chồng cần ngồi xuống nói chuyện về việc chi tiêu. Nhưng chẳng ngờ đến một ngày, tôi nghe tin chồng bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện.

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