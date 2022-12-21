Chồng bất ngờ dọn hết đồ đạc trong nhà kèm theo một câu nói khiến tôi điếng người

Vợ chồng A lấy nhau được 5 năm, nhưng đã trải qua rất nhiều sóng gió và biến cố. Gia đình đôi bên không phải là khá giả nên vợ chồng cũng bảo ban nhau cố gắng làm việc tiết kiệm. Mơ ước của chúng A là có một căn nhà ổn định, sinh con đẻ cái và hạnh phúc bền lâu. Nhìn chung việc sinh con đã được hoàn thành 1 nửa, hiện tại A đã có một bé trai 3 tuổi.

Ban đầu, khi mới lấy nhau, hai đứa dành dụm được 300 triệu đồng, nếu mua chung cư lúc đó thì quả thật rất khó khăn, vì mỗi căn bình thường cũng có giá khoảng tỷ rưỡi, 2 tỷ đồng. A chủ động nói với chồng ở tạm nhà thuê, số tiền kia gửi tiết kiệm, dần dần kiếm được nhiều thì hẵng tính tới chuyện mua nhà chung cư. Mà mua nhà giá rẻ thôi cũng được, an cư lập nghiệp quan trọng hơn. Vả lại nhu cầu của A không có nhiều, A chỉ cần một mái ấm nhỏ hạnh phúc bình yên là đủ.

Chuyện hạnh phúc vợ chồng cũng rất yên ổn, chồng A thì không gái gú, anh rất chung thủy vì bản tính chẳng màng tới dục vọng. Tuy nhiên, vấn đề nhà ở ổn định mới thực sự là một chuyện vô cùng nghiêm trọng mà A muốn tâm sự. Chồng A rất hay chuyển nhà, trong 4 năm qua mà vợ chồng A đã chuyển nhà tới 3 lần...

Song chồng A lại muốn mua nhà đẹp, xịn ngay từ đầu rồi trả góp. Năm đó, anh tự tin với mức lương 20 triệu đồng/tháng của mình sẽ đủ để sớm trả xong nợ. Đặc biệt, mẹ chồng còn thường xuyên hùa vào chồng A để cổ vũ anh đặt mục tiêu lớn. Cuối cùng, A đành phải nghe theo chồng và chấp nhận sẽ đối mặt với nhiều rủi ro.

Vay mượn khắp nơi, khi đó chúng A có trong tay tổng là 700 triệu, căn nhà mà vợ chồng A mua là 1,8 tỷ. Tưởng chừng việc trả nợ sẽ êm đẹp, nào ngờ lúc sửa sang, mua đồ nội thất trong nhà mới phát sinh quá nhiều khoản. Người cho vay thì cần tiền gấp, họ liên tục giục giã, đòi nợ khiến vợ chồng A cực kỳ lao đao. A lo sốt vó, ngày đêm ngủ không yên, đúng lúc mang bầu nữa nên thực sự vất vả chồng chất.

Bước ngoặt xảy đến với vợ chồng A. Chẳng hiểu chồng liên hệ kiểu gì mà bán được căn nhà ấy với giá 2 tỷ rưỡi. Thành ra chúng A lãi hẳn hơn 500 triệu sau khi đã trừ đi các chi phí nội thất phát sinh. Lúc này, chồng A mới ngộ ra một chân lý hết sức ngớ ngẩn mà anh cho là đúng: Mua đi bán lại ăn lãi để kiếm tiền. Chính vì lý do này, vợ chồng A chuyển nhà tới 3 lần từ khi lấy nhau đến giờ.

Có trong tay những khoản lãi lớn, chồng A vẫn không dừng lại tham vọng. A nói nếu anh thích mua bán nhà đất thì sao không chuyển hẳn sang môi giới bất động sản. Chồng A bảo nhà mình chuyển đến, sửa sang đàng hoàng cẩn thận thì mới bán được giá cao.

Thực sự mỗi lần chuyển nhà rất mệt mà có 1001 thứ phải quán xuyến, lo lắng trong khi con A thì còn nhỏ. Từ ngày lấy nhau đến giờ, chúng A không còn nợ nữa, duy chỉ có việc chuyển nhà này thực sự làm A phiền lòng. Hôm trước, A lại thấy chồng lặng lẽ dọn đồ đạc trong nhà, ví dụ quần áo mùa đông anh cho hết vào thùng, rồi sách vở, văn phòng phẩm...

A hỏi chồng thì anh nói một câu chí mạng: "Anh dọn đồ để lại chuyển nhà. Từ giờ tới cuối năm mình lãi được vài trăm triệu, tha hồ ăn Tết ấm no".

Ảnh minh họa

Nghe xong, A chỉ thấy buồn, quả là tham vọng của chồng A lớn quá. Nhưng giờ A chỉ muốn sống yên ổn ở một chỗ thôi, làm sao cứ chuyển nhiều đến vậy được. Tuổi xuân của A cũng không dài, giờ A muốn sinh thêm con thứ hai. Vậy nếu bây giờ thuyết phục chồng và lôi chuyện sinh nở ra thì anh ấy có ngừng lại những tham vọng của mình không? Đặc biệt, A còn thấy chồng rục rịch chuẩn bị nghỉ việc ở công ty, tức là anh đã muốn gắn bó với nghề này lâu dài rồi. Thật là mệt mỏi quá, người đàn ông thiếu ổn định này chắc sẽ khó chung sống cả đời đây...