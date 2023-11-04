Chồng bất ngờ chuyển thẳng cho tôi 30 triệu kèm lời chúc nhân dịp sinh nhật, định bụng sẽ thưởng cho anh, nào ngờ vừa mở cửa nhà nhìn cảnh tượng này trước mắt mà tôi 'kinh hãi' tột độ

Tôi hào hứng về nhà, cứ nghĩ chồng sẽ đem lại điều gì thú vị cho vợ. Nhưng vừa mở cửa nhà, tôi đã điêu đứng khi thấy mẹ chồng đang nằm trên ghế salon.

Vợ chồng tôi ở riêng. Mỗi tháng, chồng chỉ đưa tôi 10 triệu để chi tiêu. Số tiền còn lại, anh gửi về cho bố mẹ ở quê. Tôi cũng không cấm cản hay khó chịu. Báo hiếu là chuyện nên làm. Bản thân tôi cũng gửi tiền về cho bố mẹ mình. Thế mà mấy ngày trước, vào ngày sinh nhật tôi, chồng lại hào phóng chuyển 30 triệu chúc mừng. Anh còn nhắn mấy tin mùi mẫn, tình cảm. Tôi ngạc nhiên gọi lại thì chồng bảo tối đó sẽ có một bất ngờ lớn dành cho tôi.

Ảnh minh họa: Internet Tôi hào hứng về nhà, cứ nghĩ chồng sẽ đem lại điều gì thú vị cho vợ. Nhưng vừa mở cửa nhà, tôi đã điêu đứng khi thấy mẹ chồng đang nằm trên ghế salon. Chồng tôi cười hớn hở, bảo đón mẹ chồng đến ở vì anh trai có việc bận. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ ở vài ngày thôi. Nào ngờ trong bữa cơm, chồng tôi lại nói thật, mẹ chồng sẽ ở hẳn với vợ chồng tôi.

Vợ chồng anh chồng đang mâu thuẫn và có thể sẽ ly hôn. Họ cãi nhau suốt ngày. Mẹ chồng tôi quá buồn chán nên đòi đến ở với chúng tôi. Chồng tôi cười giả lả, nói chắc chắn tôi sẽ không từ chối đâu nhỉ vì tôi rất thương mẹ chồng. Tôi cười mà tức nghẹn họng. Ảnh minh họa: Internet Đúng là tôi thương mẹ chồng thật nhưng không có nghĩa là tôi muốn sống chung với bà. Nhớ lại trước đây, bà hà khắc, nói xấu con dâu mà tôi tức sôi gan. Mới ở riêng, thoải mái được vài năm thì lại đi vào vết xe đổ ngày trước. Trong khi đó, vợ chồng chị dâu đang sống ở nhà từ đường, đất đai rộng lớn, căn nhà bề thế thì lại không chịu nuôi mẹ chồng lúc già yếu. Tôi không muốn gánh mẹ chồng trên vai. Có cách nào để bà tự về quê hoặc anh chồng tự lên đón bà về không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-bat-ngo-chuyen-thang-cho-toi-30-trieu-kem-loi-chuc-nhan-dip-sinh-nhat-dinh-bung-se-thuong-cho-anh-nao-ngo-vua-mo-cua-nha-nhin-canh-tuong-nay-truoc-mat-ma-toi-kinh-hai-tot-do-628143.html