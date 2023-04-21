Chồng bất ngờ chủ động làm hòa rồi cả đêm quấn quýt lấy nhau, nào ngờ vừa xong việc anh rút tiền ném thẳng vào mặt khiến tôi cháng váng

Trước khi đến với chồng, tôi từng yêu một người. Anh ấy bằng tuổi tôi và là bạn học chung đại học. Suốt bốn năm học, tôi và anh ấy luôn bên cạnh nhau. Tình yêu sinh viên chẳng có kết thúc đẹp. Chúng tôi chia tay nhau khi tốt nghiệp ra trường và về quê. Sau đó, chúng tôi thỉnh thoảng hỏi thăm nhau qua facebook.

Trước giờ, tôi luôn tự hào về cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc của mình. Chồng tôi hơn tôi 6 tuổi , chiều chuộng, thương yêu tôi vô cùng. Chúng tôi có một cô con gái năm nay 3 tuổi, ngoan ngoãn, đáng yêu. Nếu như không có chuyện hiểu lầm hôm ấy chắc tôi chẳng phải ngồi viết những dòng này.

Cách đây 4 tháng, tôi nhận được điện thoại từ một số lạ. Bắt máy lên, tôi bối rối khi nghe được giọng nói của người cũ. Anh ấy đi công tác ở tỉnh tôi mấy ngày và hẹn gặp tôi. Không hiểu sao tôi lại nói dối chồng để đi gặp anh ấy. Trong thâm tâm tôi chỉ nghĩ gặp một lần để biết được anh ấy sống thế nào, chứ tôi không hề suy nghĩ chuyện phản bội chồng.

Theo dõi trên facebook, tôi cũng yên tâm khi thấy anh hay khoe hình vợ con và họ có vẻ cũng hạnh phúc. Từ khi yêu và lấy chồng tôi, tôi luôn có mặc định chuyện tình cũ chỉ là một quãng ngắn ngủi trong đời. Tôi sẽ không gặp lại người cũ nữa để giữ hạnh phúc hiện tại của mình.

Lần gặp đó, chúng tôi trò chuyện tới gần 10 giờ đêm, lần đầu tiên tôi đi cà phê về trễ như vậy. Có lẽ vì thế nên chồng tôi nghi ngờ. Hai ngày sau, người cũ lại hẹn tôi gặp lần cuối trước khi anh về quê. Tôi lại nói dối chồng để tới điểm hẹn cũ.

Nhưng lần gặp này thì người cũ của tôi đã nói hết tất cả về cuộc sống hiện tại của anh ấy. Vợ bài bạc, nợ nần, hỗn láo, không chăm sóc con cái… Đôi lúc, tôi thấy anh ấy nắm chặt ly và nhìn đi chỗ khác như để kiềm chế bản thân không rơi nước mắt. Đến khi về, bỗng nhiên anh ấy ôm chặt lấy tôi và nói ước gì mấy năm trước anh ấy kiên trì đến cùng thì bây giờ đã không hối hận vì đánh mất tôi.

Tôi còn sững sờ vì chưa biết làm gì thì một bàn tay kéo mạnh tôi ra. Chưa định thần kịp chuyện gì xảy ra thì người cũ của tôi đã bị đấm một đấm. Người đứng trước mặt tôi, hùng hổ, đáng sợ lại chính là người chồng dịu dàng hàng ngày của tôi. Đêm đó, tôi khóc cạn nước mắt giải thích nhưng anh vẫn không tin. Từ đó, anh vẫn đi làm về đúng giờ, vẫn chăm sóc con nhưng nói chuyện với tôi thì không. Thậm chí tôi càng cố nói chuyện thì anh càng cáu gắt, nhăn nhó.

Nhưng đau đớn nhất không phải chuyện anh im lặng. Từ hôm bắt được tôi gặp người cũ, anh chẳng còn động vào người tôi nữa. Anh chuyển hẳn sang phòng bên cạnh để ngủ. Đôi lần tôi ôm gối qua tìm anh thì anh lại bỏ ra phòng khách nằm.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà tối hôm qua, anh lại chủ động vào phòng tôi. Nghĩ anh đã tha thứ nên tôi mừng lắm. Chúng tôi gần gũi nhau sau mấy tháng ngủ riêng. Những tưởng mọi chuyện êm đẹp, chồng đã hiểu rõ sự việc, thế nhưng... Vợ chồng vừa gần gũi xong, anhn lạnh lùng bước ra khỏi giường, rút từ ví ra một tờ 500 ngàn vứt thẳng vào người tôi rồi bỏ sang phòng khác.

Nhìn tờ 500 ngàn nằm trên sàn nhà, tôi cắn chặt môi đến chảy máu. Hóa ra, anh không hề tha thứ cho tôi mà còn hạ nhục tôi bằng cách này. Một sự xúc phạm quá nặng nề. Nhục nhã, đau đớn ê chề, tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Tôi phải làm gì để anh tha thứ cho mình đây? Cứ thế này rồi tôi nghĩ quẩn mất.