Chồng bảo vợ tiêu hoang nên gửi hết tiền cho mẹ giữ, tôi liền có hành động đáp trả khiến anh hoảng hốt

Tâm sự 17/02/2023 13:32

Thời gian gần đây, chẳng hiểu sao chồng liên tục chê trách tôi chi tiêu tốn kém. Anh hay tra khảo tôi những câu nói đầy khó chịu như: "Bữa nay em đi chợ hết bao nhiêu?", "đồ ăn trong tủ lạnh còn đầy sao đã mua nữa vậy?"...

Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm rồi. Hai năm đầu hôn nhân, tôi phải sống chung với mẹ chồng. Trong khoảng thời gian đó, mẹ chồng là người nắm giữ mọi chi tiêu trong nhà. Hai chúng tôi làm được bao nhiêu lương đều phải đưa bà cầm. 

Khi đó, muốn tiêu gì cá nhân, tôi đều phải ngửa tay xin lại tiền do chính mình làm ra. Bà sẽ cân nhắc. Nếu hợp tình hợp lý thì mẹ chồng sẽ đưa tiền cho, còn không thì thôi. Nói thật, nhiều khi muốn mua 1 ít đồ nhạy cảm, tôi cũng phải nói với mẹ chồng. Bà hạch sách đủ điều, thành ra tôi ngại xin. Thế là hơn 2 năm ở với mẹ chồng, tôi chẳng sắm sửa gì cho bản thân hết!

Lương của chồng tôi là 12 triệu, còn của tôi thì nhỉnh hơn anh 1 chút, là 15 triệu. Mỗi tháng anh đưa cho tôi 7-8 triệu, còn lại anh giữ để tiêu cá nhân. Chồng bắt tôi mỗi tháng gửi về biếu bố mẹ anh 3 triệu. Thế là số tiền còn lại cho chi tiêu gia đình chẳng còn được là bao. Tôi vừa phải căn ke tiền ăn uống, điện nước, nuôi con ăn học... vừa phải giữ lại 1 khoản nho nhỏ để tiết kiệm, chẳng may có chuyện cần đến thì cũng không phải vay mượn ai.

Chồng bảo vợ tiêu hoang nên gửi hết tiền cho mẹ giữ, tôi liền có hành động đáp trả khiến anh hoảng hốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, chẳng hiểu sao chồng liên tục chê trách tôi chi tiêu tốn kém. Anh hay tra khảo tôi những câu nói đầy khó chịu như: "Bữa nay em đi chợ hết bao nhiêu?", "đồ ăn trong tủ lạnh còn đầy sao đã mua nữa vậy?", "Em nên hỏi chị anh cách cầm tiền, một tháng em để ra được có 5 triệu gửi tiết kiệm thì ít quá...".

Hôm qua mẹ chồng sang chơi nhưng không báo trước với tôi. Thành ra, tôi cũng không chuẩn bị được nhiều món ngon mời bà. Tuy vậy mâm cơm cũng có đĩa gà luộc, chả nem, mực xào. Ấy vậy mà vừa ngồi vào mâm, chồng đã lên giọng trách tôi: "Tháng nào cũng cầm cả cục tiền trong tay mà mẹ sang chơi cũng không làm được bữa tử tế". Tôi nghe vậy thì ấm ức, nhưng vẫn nhịn, không nói năng gì.

Lúc tôi rửa bát thì anh và mẹ ở trên phòng khách. Dọn dẹp xong xuôi, tôi bưng đĩa hoa quả lên định mời mẹ chồng thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bà và chồng tôi.

Anh nói oang oang: "Tháng sau con sẽ gửi lương của con cho mẹ, gửi hết. Chứ vợ con tiêu hoang không thể chịu được. Tháng nào cô ấy cũng kêu hết tiền. Hôm trước con còn thấy vợ con dấm dúi gửi về cho bố mẹ đẻ 500.000 đồng. Đấy những khoản như thế không biết tiết kiệm thì chả hết...".

Chồng bảo vợ tiêu hoang nên gửi hết tiền cho mẹ giữ, tôi liền có hành động đáp trả khiến anh hoảng hốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi uống 1 hụm trà rồi cũng đồng tình: "Mẹ đã bảo ngay từ đầu rồi là vợ mày hoang phí lắm. Tháng cầm mấy chục triệu mà chả thấy tiền đâu. Mẹ bảo mày từ lâu rồi là phải xem xét cách chi tiêu của nó. Cơm nước của 2 vợ chồng với 1 đứa nhỏ thì ăn đáng mấy. Tháng sau cứ đưa tiền đây cho mẹ. Nó không có tiền của con nữa là tự biết cách eo hẹp chi tiêu lại ngay...".

Tức nghẹn tận họng mọi người ạ, tôi đi thẳng lên nhà, đặt đĩa hoa quả xuống bàn. Nhìn thấy tôi xuất hiện đột ngột, chồng có chút run sợ.

Tôi lấy một miếng cam mời mẹ chồng rồi nói: "Chuyện của chồng vừa nói với mẹ, con nghe cả rồi. Thế này đi, mọi tháng anh Hòa đưa con có 8 triệu, song phải gửi về cho bố mẹ 3 triệu, còn 5 triệu thì phải gửi sổ tiết kiệm. Thế thì tháng sau con cũng đưa vậy cho anh ấy, chồng con từ nay sẽ là người lo liệu hết mọi việc trong nhà. Để xem với hơn chục triệu của anh ấy có lo được tiền ăn uống, sinh hoạt rồi công kia việc nọ ở cái nhà này không?

Mỗi tháng, tiền học phí và tiền sữa, bỉm của con Chi (con gái tôi) cũng phải 7 triệu nữa rồi. Số còn lại anh dùng vào vào ăn uống, rồi trả tiền điện nước cho nhà này. Trút được gánh nặng chi tiêu, con mừng quá ấy chứ, đỡ phải đau đầu căn ke từng món một đến bạc cả đầu!".

Nghe tôi nói xong, chồng đánh rơi cốc nước. Anh lắp bắp hỏi: "Mỗi tháng chi nhiều thế á?". Tôi cười mỉa, có bao giờ anh quan tâm đến nhà này đâu mà biết, chỉ biết đưa tiền là hết trách nhiệm rồi hạch sách đủ điều.

Mẹ chồng tôi là người có kinh nghiệm chi tiêu gia đình. Thấy tôi trình bày như vậy thì bà đã có cân nhắc thiệt hơn. Mẹ chồng liền đổi giọng ngay: "Đấy, nãy mẹ cũng phân tích cho thằng Hòa hiểu rồi. Chi tiêu gia đình là bài toán khó, con làm được như vậy đã rất tốt rồi, không phải đưa nó đâu. Đàn ông thì biết cái gì".

Tôi cười mỉa lần 2, đứng dậy và lên tầng. Trước khi đi không quên nhắn nhủ 2 người họ: "Con quyết thế rồi mẹ à, từ tháng sau sẽ đưa tiền cho chồng. Anh ấy ắt có cách mà, có gì mẹ bảo anh ấy thêm". Mẹ chồng và cả chồng tôi đều câm nín chẳng nói thêm được câu nào.

Sau 2 tháng ly hôn, trong một lần dọn nhà phát hiện một thứ dưới gầm giường của mẹ mới tức tốc xin tái hôn với vợ

Sau 2 tháng ly hôn, trong một lần dọn nhà phát hiện một thứ dưới gầm giường của mẹ mới tức tốc xin tái hôn với vợ

Trong 2 năm đầu, vợ chồng anh vẫn chưa có con là vì muốn tận hưởng trọn vẹn thế giới riêng của hai người. Sinh con đẻ cái ngay sau cưới đối với họ mà nói là điều quá đột ngột.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 34 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 42 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường