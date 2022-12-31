Choáng váng vì lời nói của mẹ chồng sắp cưới ngay trong ngày đầu về ra mắt

Cả tiếng đồng hồ sau, tôi vẫn không sao làm thịt được con gà. Mẹ chồng tương lai đi vào bếp, thấy "bãi chiến trường" do tôi bày ra cũng giật mình. Tôi sợ tái mặt khi thấy bà

Hôm vừa rồi, bạn trai dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh. Biết Phong là con trai độc nhất, gia đình anh cũng gia giáo nên tôi lo lắng lắm. Tôi mua một giỏ trái cây, một hộp trà thượng hàng và một thỏi son xịn làm quà tặng cho bố mẹ chồng tương lai. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã ngạc nhiên với thái độ niềm nở, thân thiện của bố mẹ bạn trai. Mẹ anh ân cần nắm tay, hỏi tôi đi đường xa có mệt không?

Trong cuộc nói chuyện, bố mẹ Phong cứ liên tục chê bai cậu con trai quý tử. Nào là ỷ lại, không biết tự săn sóc bản thân, tham công tiếc việc... Nhưng qua ánh mắt, tôi hiểu, họ thương yêu và hãnh diện về con trai của mình lắm. Cũng đúng thôi, bạn trai tôi đang là trưởng phòng của một công ty nước ngoài, là người giỏi giang và thành đạt. Đến 9 giờ, mẹ Phong bỗng nhờ tôi xuống bếp nấu ăn để bà tranh thủ tỉa tót cây mai ở ngoài vườn. Nghe đến chuyện nấu ăn, mặt mũi tôi cứ méo xệch. Tôi nào có biết nấu ăn? Hồi giờ, tôi chỉ nấu được cơm và luộc rau, trứng thôi. Xuống bếp, tôi càng ngỡ ngàng khi thấy mẹ chồng tương lai đã để sẵn một con gà và tôm cùng rất nhiều rau củ. Bạn trai thì đi chợ mua thêm đồ, tôi lại chẳng biết làm gà nên cứ luống cuống tay chân.

Ảnh minh họa: Internet Cả tiếng đồng hồ sau, tôi vẫn không sao làm thịt được con gà. Mẹ chồng tương lai đi vào bếp, thấy "bãi chiến trường" do tôi bày ra cũng giật mình. Tôi sợ tái mặt khi thấy bà. Nào ngờ, bà chỉ ồ lên, rồi hỏi tôi: "Sao con không nhờ bố thằng Phong làm giúp con gà". Tôi cười mà mắt đỏ hoe, thật thà đáp: "Con không biết nấu ăn đâu ạ". Cứ tưởng bà sẽ giận, sẽ không chấp nhận tôi, vậy mà bà tuyên bố: "Ối dào, tưởng chuyện gì. Bác cũng có biết nấu đâu, ở nhà chủ yếu bác trai nấu thôi, không thì mua ngoài hàng về". Tôi bất ngờ trước câu nói của mẹ bạn trai. Thấy tôi chần chừ, bà nắm tay tôi ra vườn, bảo bác trai và Phong vào nấu cơm. "Hồi xưa bác làm dâu khổ lắm nên bác quyết rồi, sẽ không để con dâu phải khổ như mình nên con cứ yên tâm. Miễn 2 đứa yêu thương nhau, sống hạnh phúc trọn đời là được", bác đã an ủi tôi như vậy. Dù buổi ra mắt thành công tốt đẹp, mẹ của bạn trai còn hối thúc chuyện cưới hỏi nhưng sao tôi vẫn thấy áy náy quá. Làm dâu mà không biết nấu nướng, lại để chồng và bố chồng nấu, liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống sau này không? Tôi có nên tham gia một khóa học nấu ăn trước khi cưới không nhỉ?

Vừa thấy mặt bố của chồng sắp cưới, tôi lao vào tát thẳng tay rồi bỏ về quyết chia tay vì nguyên nhân này Mọi người đều kinh hãi vô cùng trước hành động bất ngờ của em. Nhưng sau khi nghe em nói rõ mọi chuyện, tất cả im lặng chẳng dám trách em nửa lời.

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