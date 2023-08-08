Yêu nhau hơn 5 năm thì Tú và Thu đi đến kết hôn, khỏi phải nói Tú hạnh phúc như thế nào vì anh đang nghĩ đến đêm tân hôn của mình. Suốt mấy năm yêu nhau gạ gẫm đủ đường, năn nỉ đủ thứ để xin Thu vào nhà nghỉ nhưng Tú vẫn không chỉ nhận được cái lắc đầu của Thu khiến anh hậm hực vô cùng.

Cứ tưởng vợ chỉ đùa, ai dè đúng là những lần sau gạ gẫm thì Thu không chịu cho đụng vào người. Thậm chí cô còn bắt chồng ngủ riêng nữa, khỏi phải nói lúc đó Tú hậm hực như nào…

- Ham hố như anh còn lâu mới gay nhé. Mà có gay thật thì đêm tân hôn em chữa cho hết gay...

- 5 năm mà em còn cấm vận anh thì đúng là cạn lời đấy. Em định để anh thành thằng gay đấy à? - Tú nói.

- Đằng nào anh cũng lấy em…thì em cho anh hưởng cái ngàn vàng trước không được à?

- Không là không. Nếu anh muốn thì phải cưới em về đã.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe Thu nói như vậy nên Tú cũng cưới sớm vì tình yêu, và rồi một đám cưới đẹp như mơ của Thu và Tú diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Cả buổi lễ bị mọi người trêu về đêm tân hôn khiến Tú càng phấn khởi. Sau khi khách khứa về hết thì anh kéo luôn vợ lên phòng lao vào như con hổ đói.

- Ơ..đau em..Đây là lần đầu của em đấy.

- Em nói buồn cười, em lần đầu thì anh cũng lần đầu chứ sao. Em bắt anh nhịn 5 năm rồi…giờ phải bù đắp cho anh.

Thế là đêm đó vợ chồng Thu và Tú có màn đầy hưng phấn. Cứ tưởng sau đêm tân hôn mất sức như vậy thì Tú phải bồi bổ sức khỏe rồi mấy ngày nữa mới đòi hỏi chuyện ấy. Thế mà sáng hôm sau vừa ngủ dậy thì Tú đã nhìn vợ âu yếm nhưng cô từ chối. Dù anh nói thế nào cũng không cho đến cả tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Cứ tưởng vợ chỉ đùa, ai dè đúng là những lần sau gạ gẫm thì Thu không chịu cho đụng vào người. Thậm chí cô còn bắt chồng ngủ riêng nữa, khỏi phải nói lúc đó Tú hậm hực như nào. Thế là tối hôm đó Tú quyết định làm một chuyện 'kiểm tra'. Nào ngờ anh tá hỏa khi “chỗ đó” của vợ lại đang chảy ra thứ nước gì lạ lùng.

- Anh…làm cái gì thế hả? Thu hét lên.

- Tại vì anh… nhưng mà tại sao “phần dưới” của em lại...? Em bị bệnh gì à?

Ảnh minh họa: Internet

- Bệnh gì chứ? Là em bôi thuốc đấy… đêm tân hôn vì không giữ kĩ em bị viêm nên phải bôi thuốc. Thế nên em phải cấm triệt anh đấy…

- Sao em không nói chứ? Anh xin lỗi… anh không muốn em bị thế đâu vợ ơi.

Nói rồi Tú ôm chặt vợ mình vào lòng, anh tự nhủ từ này sẽ quan tâm sức khỏe phụ khoa cho vợ vì anh không muốn vợ mình bị bệnh gì cả. Thế mới nói các ông chồng phải biết yêu thương vợ mình chứ không phải chỉ quan tâm bản thân thôi nhé.