Thế rồi tuần trước khi cô ấy nói cuối tuần có hẹn với khách hàng vì đông nên đi cả ngày, tôi ậm ừ cho qua và lén theo dõi.

Tôi và Liên kết hôn được 3 năm, yêu nhau thì chỉ 5 tháng là cưới vì lúc đó cả hai đều đứng tuổi công việc lại ổn định kinh tế khá ổn thế nên sau khi kết hôn chúng tôi liền ở riêng. Nửa năm sau cưới Liên có bầu phải nói cha mẹ tôi mừng lắm, vì đó là cháu đích tôn nhà lại neo người vì vậy mẹ tôi chăm sóc cô ấy từng tí một. Là người làm sale cô ấy thường xuyên phải đi gặp khách hàng có những hôm ngoài giờ vẫn phải đi.

Thương vợ vất vả tôi đỡ đần cơm nước, tới khi sinh thì mẹ tôi rồi mẹ cô ấy đến ở cùng, phải nói dù đã kết hôn sinh con nhưng tình cảm vợ chồng tôi khá thắm thiết.

Thế nhưng gần đây phát hiện cô ấy lạ lắm, số là sau sinh 6 tháng con bà ngoại trông nên cô ấy đi làm trở lại, mới đầu chẳng sao nhưng từ khi vô tình biết cô ấy thay đổi mật khẩu điện thoại tôi đã nghi ngờ.

Nhưng là người khá tôn trọng sự riêng tư từ trước tới giờ vợ chồng tôi vẫn không có thói quen xem điện thoại của nhau trên nguyên tắc tin là chính.

Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm đó tôi quan sát thấy vợ hay nhắn tin nhiều hơn, ôm điện thoại nhiều hơn, có lẽ vợ có bồ đó là suy nghĩ của tôi.

Thế rồi tuần trước khi cô ấy nói cuối tuần có hẹn với khách hàng vì đông nên đi cả ngày, tôi ậm ừ cho qua và lén theo dõi. Mới sáng sớm cô ấy đã đi, tôi bảo mẹ con có việc và theo dõi, khi thấy cô ấy vào khách sạn nhưng chẳng thấy người đàn ông nào vào hay họ đã chờ sẵn trong đó tôi cũng không biết nữa.

Biết xin vào chẳng được nên tôi chờ ngoài để bắt quả tang, 3h sau thấy cô ấy tay trong tay cùng 1 người phụ nữ đi ra, cô kia ôm rồi hôn vợ tôi 1 cái mới lên xe đi. Lúc này tôi tiến tới, thấy tôi vợ sững người rồi chúng tôi sang quán bên cạnh nói chuyện.

Vợ thú nhận cô ấy lưỡng tính tức yêu cả nam lẫn nữ cô kia là người quen ngày xưa mới nước ngoài về gặp lại nên họ hẹn hò mấy hôm rồi lại chia tay mong tôi tha thứ.

Giờ tôi nên làm thế nào đây, sốc quá nên tôi còn chưa kịp nghĩ được điều gì??

Trải qua đêm say tình với cô bồ trẻ nóng bỏng, choàng tỉnh dậy tôi hoảng hồn khi nghe một đoạn ghi âm kinh hoàng Sau màn ân ái nồng nàn thì tôi lăn ra ngủ vì quá say không thể gắng gượng nổi nữa. Tôi đến nửa đêm thấy khát nước, tôi vòng tay ôm người tình, định bụng bảo cô ấy đi lấy hộ cốc nước. Vậy nhưng cạnh chỗ tôi nằm trống không chẳng có ai cả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-san-truoc-khach-san-de-bat-qua-tang-vo-ngoai-tinh-3-tieng-sau-nhin-co-ay-buoc-ra-ma-toi-chet-dung-nhu-troi-trong-553674.html