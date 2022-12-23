Cho con dâu hẳn 200 triệu đi đẻ, ngày nhập viện tôi choáng váng, xây xẩm mặt mày trước thông báo 'chấn động' của bác sĩ

Tâm sự 23/12/2022 06:56

Nghe lời bác sĩ nói mà tôi lặng người. Nhớ tới những lần thúc ép con dâu mang thai mà tôi ân hận quá…

Nhà tôi ở quê chỉ làm nông bình thường nên kinh tế cũng không mấy khấm khá. Đã vậy vợ chồng bao năm còn nuôi 2 con trai ăn học trên thành phố. Con dâu tôi cũng xuất thân từ nông thôn và làm văn phòng nên không khá giả gì. Vợ chồng con đều phải tự mình nỗ lực đi làm và tiết kiệm vì không nhận được hỗ trợ kinh tế từ bố mẹ 2 bên. 3 năm kết hôn, con dâu cuối cùng cũng tích cóp mở được 1 cửa hàng bán rau củ quả sạch ngay tại nhà thuê. Để tập trung phát triển kinh tế, 2 đứa những năm qua cũng trì hoãn việc sinh con.

Biết 2 con lo kinh tế gia đình nhưng là bố mẹ tôi vẫn rất sốt ruột. Cưới nhau hơn năm thấy con dâu không có bầu nên tôi thường xuyên gọi điện giục đi khám. Vài lần đi thăm khám, chúng đều gọi về bảo vợ chồng sức khỏe bình thường, bác sĩ bảo không có gì đáng ngại.

Cuối cùng sau nhiều lần tôi giục giã, hơn 3 năm sau ngày cưới, vợ chồng con dâu cũng quyết định thả để có thai. Song không hiểu sao dù không bệnh tật gì mà con dâu tôi mãi không thể mang bầu. Xót ruột cho chúng, tôi hay gọi điện cho con dâu, con trai trách cứ, mắng mỏ. Cũng đến ngày con dâu tôi thông báo có bầu. Vì biết mình sắp được lên chức nên tôi phấn khởi lắm. Tuy ở xa ít lên thành phố được với các con nhưng tôi hay gửi đồ quê lên cho con dâu bồi bổ. 

Cho con dâu hẳn 200 triệu đi đẻ, ngày nhập viện tôi choáng váng, xây xẩm mặt mày trước thông báo 'chấn động' của bác sĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi hỏi con dâu về những lần thăm khám thai, con toàn bảo lần nào cũng tự đi khám vì chồng bận đi làm. Thế nhưng các bác sĩ bảo ổn định, thai kỳ không có vấn đề gì nên cứ yên tâm. Nhưng đã quá 9 tháng 10 ngày mà tôi vẫn chưa thấy con dâu có dấu hiệu chuyển dạ nên lại giục đi khám. Tôi còn cố gắng vay mượn để cho con dâu 200 triệu cho cháu chọn viện uy tín đi đẻ cho yên tâm.

Ngày con dâu báo vào viện sinh, tôi cuống lên lật đật đi xe từ quê vào thẳng viện mong được bế đứa cháu nội trên tay. Lên đến nơi cũng vừa lúc con dâu được đưa vào phòng bác sĩ thăm khám. Nhìn bụng con dâu to như vậy mà bác sĩ lại tuyên bố con bé không hề mang thai.

Đến con dâu tôi không tin được còn gào lên: “Tôi bị chậm kinh 1 thời gian dài, bụng cũng lớn dần lên như thế này, sao mà không có thai được chứ”.

 

Vị bác sĩ cứ chỉ cho cả nhà tôi nhìn thấy kết quả. Con dâu tôi thì muốn ngất đi còn tôi thì choáng váng đứng không vững. Bác sĩ vẫn khẳng định con dâu tôi mắc phải hội chứng “mang thai tưởng tượng” hay còn gọi là “mang thai giả” do quá khát khao có con.

Theo lí giải của bác sĩ, hội chứng này xuất hiện khi con dâu và cả nhà tôi quá khát khao có con. Có lẽ tôi và con trai đã gây áp lực cho con dâu quá nặng nề nên từ đó khiến con bé bị thay đổi về tâm lý và sinh lý, hình thành các biểu hiện y hệt một người mang thai thực sự. Còn những lần đi khám thai mà con dâu tôi nói chỉ là nói dối, con vẫn nghĩ mình khỏe mạnh như này thì thai kỳ không có vấn đề gì nên không đi khám. Nghe lời bác sĩ nói mà tôi lặng người. Nhớ tới những lần thúc ép con dâu mang thai mà tôi ân hận quá…

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Đã có lúc tôi còn nghĩ vợ tiểu thư quá, chắc cô ấy bịa ra như vậy để nói xấu mẹ chồng. Mẹ chồng con dâu sống cùng 1 nhà thì sớm muộn cũng xảy ra mâu thuẫn.

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