Cho bạn thân vay gần hơn 100 triệu, mãi không thể trả mà cô ấy bạo dạng đưa ra một lời đề nghị liên quan đến chồng tôi khiến tôi kinh hoàng

Tâm sự 10/10/2023 03:15

Sau đó khoảng một tuần, tôi chủ động gọi cho Liên. Cô ấy nói tình hình kinh doanh ngày càng tệ, quả thật không có tiền. Sau đó tôi nghe cô bạn thân đưa ra một lời đề nghị táo bạo làm tôi kinh ngạc.

Tôi 25 tuổi, độc thân, lương mỗi tháng đủ tiêu xài, nếu cố gắng tăng ca thì có dư dả.

Cách đây khoảng 4 tháng, cô bạn thân tên Liên bất ngờ gọi điện cho tôi hỏi vay 50 triệu. Cô ấy đang mở kinh doanh, gặp phải thời bệnh dịch khó khăn nên bị thiếu tiền. Cô ấy hứa sau một tháng sẽ hoàn trả đủ lại cho tôi.

 

Quả thật tôi không có nhiều tiền, nhưng mấy năm đi làm cũng cố gắng tiết kiệm một khoản để sau này lấy vợ. Ngày còn đi học, tôi có chơi cùng một nhóm bạn, trong đó có Liên. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Thấy bạn bè gặp khó khăn, tôi cũng muốn giúp đỡ, dù sao cũng đã biết nhau nhiều năm như vậy. Tôi chuyển khoản cho Liên 50 triệu.

Nhưng đã 4 tháng từ ngày Liên liên lạc, tôi vẫn chưa thấy cô ấy trả tiền. Tôi là đàn ông, cũng không muốn đi đòi tiền bạn bè, còn là phụ nữ. Thấy Liên vẫn đăng trạng thái trên Facebook, tôi cũng chỉ vào bình luận một câu vu vơ, như để nhắc cô ấy. Nhưng Liên không trả lời, như đang cố tình làm lơ.

Cho bạn thân vay gần hơn 100 triệu, mãi không thể trả mà cô ấy bạo dạng đưa ra một lời đề nghị liên quan đến chồng tôi khiến tôi kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó khoảng một tuần, tôi chủ động gọi cho Liên. Cô ấy nói tình hình kinh doanh ngày càng tệ, quả thật không có tiền. Sau đó tôi nghe cô bạn thân đưa ra một lời đề nghị táo bạo làm tôi kinh ngạc. Liên nói sẽ lấy thân để trả nợ, cô ấy sẽ qua lại với tôi một tuần để trả món nợ này. Cô ấy còn đảm bảo chưa từng qua lại với đàn ông. Liên nói nếu tôi đồng ý thì gửi số nhà, cô ấy sẽ qua ngay. Nếu tôi không đồng ý, thì coi như cho cô ấy số tiền đó vì cô ấy không thể trả.

Lời đề nghị của Liên làm tôi rối rắm. Thật sự tôi không có nhiều tình cảm với cô bạn thân này, dù rằng cô ấy cũng có vẻ bề ngoài ưa nhìn, tính cách nhiệt tình, mạnh mẽ. Giờ cô ấy không thể trả tôi 50 triệu kia, tôi quả thật không cam tâm. Nhưng nếu đồng ý với cô ấy thì tôi sợ mình sẽ có mối quan hệ không rõ ràng với Liên, tôi cũng không chắc chắn là tốt. Giờ tôi phải làm sao cho đúng đây?

Sau đêm động phòng với chồng, tôi bất chợt nóng ran khắp người, tìm hiểu lý do thì tá hỏa vội vàng báo cảnh sát

Sau đêm động phòng với chồng, tôi bất chợt nóng ran khắp người, tìm hiểu lý do thì tá hỏa vội vàng báo cảnh sát

Vào đúng ngày kết hôn, những người ở quê Đại Vỹ liên tiếp mời rượu cô dâu chú rể, điều này khiến vợ chồng Mỹ Diễm đều cảm thấy choáng váng. Vậy nhưng đến lúc động phòng, Đại Vỹ lại lấy một ly rượu ra và nói rằng hai vợ chồng uống rượu giao bôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 12 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 10 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu