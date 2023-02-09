Chiều lòng bố mẹ lấy đại anh chồng 40 tuổi, đêm tân hôn tôi vớ phải tình huống dơ khóc dở cười

Anh ấy ngoại hình không đến nỗi nào, công việc ổn định, điều kiện kinh tế khá vững, gia đình lại tử tế, lối sống và tính cách không có khuyết điểm gì. Vậy tại sao vẫn chưa lấy vợ? Nhận được câu trả lời kinh điển là bận phấn đấu sự nghiệp và nhát gái, trong lòng tôi vẫn băn khoăn không yên.

Tối đêm tân hôn tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng rồi mang tâm lý nằm yên hưởng thụ. Vậy nhưng mọi thứ lại diễn ra không theo như tưởng tượng của tôi chút nào. Lúc được mai mối cho chồng - một người đàn ông đã 40 tuổi, thú thực tôi cũng có phần ái ngại. Tôi 29 tuổi tuy hơi già dặn chút xíu theo quan niệm của mọi người nhưng cũng chưa đến nỗi. Riêng chồng tôi dù là đàn ông song 40 tuổi vẫn chưa vợ cũng khiến người khác phải đặt dấu chấm hỏi rồi.

Chuyện tuổi tác của anh tôi sẽ không để tâm đến nữa mà cố nhìn vào những ưu điểm vậy. 40 tuổi, hẳn anh đã có kinh nghiệm tình trường dày dạn, tôi sẽ được chiều chuộng cả trong cuộc sống hàng ngày lẫn lúc trên giường. Nghĩ như vậy lại thấy lấy chồng 40 cũng chẳng phải điều gì đáng sợ. Điều kiện của anh còn ổn định rồi, tôi sẽ được nhờ, không cần phải lo lắng bon chen quá nhiều.

Nhưng cuối cùng chẳng tìm được lỗi nào để bắt bẻ, bố mẹ lại giục giã vì coi con gái chẳng khác gì quả bom nổ chậm trong nhà, tôi tặc lưỡi gật đầu làm đám cưới.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi tìm hiểu qua lại 4 tháng thì tổ chức đám cưới trong sự chúc mừng hồ hởi của gia đình đôi bên khi tống được 2 mối lo ngay ngáy ra khỏi nhà. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và chồng.

Trước anh tôi từng yêu hai người chứ chẳng phải tờ giấy trắng. Nhưng chắc chắn kinh nghiệm của tôi không thể bằng chồng được. Đàn ông 40 tuổi lại có điều kiện như anh, hẳn phải yêu tới cả chục cô chứ ít gì!

Đêm tân hôn tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng rồi mang tâm lý nằm yên hưởng thụ. Vậy nhưng mọi thứ lại diễn ra không theo như tưởng tượng của tôi chút nào. Chồng đòi tắt đèn, chỉ để đèn ngủ mờ mờ, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì.

Cho đến khi thấy anh ấy loay hoay hì hục mãi, động tác lóng ngóng như gà mắc tóc thì tôi mới phát hiện có điều là lạ. Người đàn ông 40 tuổi từng trải mà lại có màn trình diễn thế này ư?

"Anh mệt à… hay anh say quá? Nếu anh mệt thì mình đi ngủ nhé, thời gian còn dài mà", tôi nhẹ giọng nói với chồng ra chiều quan tâm thấu hiểu. Cho tới lúc ấy tôi vẫn không hề nghi ngờ gì, đến tận khi chồng đưa tay quệt mồ hôi đang vã ra như tắm, lắp bắp thốt ra 1 câu: "Em… chủ động đêm nay nhé… Anh là… lần đầu…".

Tôi há hốc không thể tin nổi. Khi đó tôi mới biết hoá ra chồng mình vẫn còn zin! Đàn ông thì việc gì phải nói dối chuyện đó nữa, anh đã 40 tuổi rồi, với lại căn cứ vào biểu hiện của chồng là đủ biết.

Thì ra cách đây 2, 3 năm chồng tôi vẫn là một anh chàng béo phì hơn 100kg! Đó là lý do khiến cho con đường tình duyên của chồng tôi là con số 0, phần vì anh ấy tự ti về bản thân, phần vì chẳng có cô gái nào thích thân hình ngoại cỡ của anh ấy cả.

Hồi đại học chồng tôi có tỏ tình với một cô gái, bị cô ta chế giễu, miệt thị nặng nề nên anh ấy bị ám ảnh. Sau này anh chỉ chuyên tâm làm việc chứ chẳng màng đến yêu đương, rồi càng có tuổi lại càng ngại làm quen với phụ nữ. Cách đây 3 năm anh ấy bắt đầu quyết tâm giảm cân để lấy vợ vì sắp chạm ngưỡng 40 tuổi rồi. Sau đó chồng cũng đi xem mắt vài người nhưng chưa ưng được ai, cuối cùng đến tôi mới có cái kết đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy là đêm tân hôn tôi được chồng nhường quyền chủ động. Nghĩ cũng lạ, dù không yêu đương nhưng chồng tôi là đàn ông mà những năm qua cũng chẳng hề “bóc bánh trả tiền”, đủ cho thấy anh là người có lối sống lành mạnh. Đêm tân hôn được chồng tặng cho một bất ngờ dở khóc dở cười song tôi cũng rất vui khi biết mình là người phụ nữ đầu tiên của anh.

Hiện tại sau một tháng kết hôn thì chuyện ấy giữa vợ chồng tôi đã “ngon lành cành đào” lắm rồi, tôi không còn phải “cầm trịch” nữa. Trong cuộc sống hàng ngày anh cũng đối xử với tôi rất tốt, bố mẹ chồng khá dễ tính, tôi thật sự chẳng còn mong ước gì hơn.