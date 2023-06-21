Chiến thuật 'phòng the' khiến cánh mày râu 'ngất ngây' trong mỗi lần 'lâm trận', muốn chuyện 'giường chiếu' tan chảy đến phút cuối cùng thì chị em đừng nên bỏ qua

Đừng nghĩ rằng chỉ đàn ông mới có thể làm “ông chủ” trên giường bởi thực tế, không ít cánh mày râu ước ao vợ mình biết áp dụng “nữ quyền” mỗi lần ái ân. Họ hy vọng người phụ nữ của mình có thể hư hơn, hoang dại hơn để cuộc yêu thêm nồng cháy và nhớ mãi.

Vì thế, đừng e thẹn, bẽn lẽn hoặc “đờ ra khúc gỗ”. Thay vào đó, hãy chủ động tấn công chàng một cách bất ngờ vào bất cứ thời điểm nào trong ngày để tạo nên yếu tố bất ngờ.

Đặc biệt, các quý ông rất thích đối tác của mình thể hiện sự ham muốn tình dục, sự khát khao được tan chảy vào nhau mỗi lần ái ân, thích nghe những câu nói đầy khiêu khích, thậm chí có phần “lẳng lơ” của bạn đời.

Hôn phớt lên môi, thì thầm vào tai hay mơn trớn, vuốt ve bộ ngực của chàng hoặc đơn giản là “nude” trước mặt chàng… đều là những tín hiệu mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn từ người bạn đời của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng đôi tay mềm mại

Chị em nên tận dụng đôi tay mềm mại của mình để giúp đàn ông lên đỉnh. Bạn có thể vuốt ve, mát-xa ở những vùng nhạy cảm của chàng như là: tai, môi, cổ, ngực, xương quai hàm, đùi trong. Đặc biệt, “cậu nhỏ” là điều khiến chàng trai vô cùng thích thú nếu bạn biết cách “chơi đùa”.

Đầu tiên, nàng hãy bắt đầu bằng việc “mân mê” xương quai hàm của chàng. Điều này ngầm khẳng định một điều chàng rất cuốn hút và khiến sự ham muốn được trỗi dậy.

Sau đó, tiếp tục di chuyển bàn tay mềm mại của bạn lên môi của cánh mày râu, từ từ luồn vào bên đùi trong và mát-xa nhẹ nhàng. Lúc này, máu được lưu thông và giúp đánh thức “cậu nhỏ”. Cuối cùng, “cậu nhỏ” đã cương cứng là chứng tỏ anh ấy đang rất hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Nụ hôn nóng bỏng

Không chỉ riêng phụ nữ, đàn ông cũng thích nụ hôn ngọt ngào. Có thể bạn vụng về trong cách hôn; nhưng hãy cứ mạnh dạn để hôn anh ấy như thể bạn chưa bao giờ được chạm vào đôi môi của đàn ông.

Cách hôn làm chàng sướng nhất là sau màn khóa môi ngọt ngào; bạn có thể sử dụng đến chiếc lưỡi mềm và ướt. Hãy mút mát lưỡi của anh ấy; sau đó bạn đưa chiếc lưỡi của mình đi “du lịch” đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng của chàng.

Màn hôn nóng bỏng này là một cú dạo đầu đầy kích thích và là một cách làm chàng lên đỉnh trong 1 nốt nhạc khiến anh ấy sướng tê người. Đồng thời chị em có thể kết hợp sử dụng xịt thơm miệng để làm cho nụ hôn thêm phần quyến rũ.

Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi các tư thế

Hãy chiều chồng với các tư thế quan hệ mà chồng bạn thích: như đã nói phụ nữ cần phải thật sự hoang dã và mãnh liệt mỗi khi quan hệ với chồng để chồng cảm thấy thích thú và hưng phấn. Không nên bị động làm cho chàng tuột hứng để rồi chồng bạn sẽ ” chán cơm thèm phở “. Vì thế cần phải chủ động gợi ý cho chồng những tư thế quan hệ để chồng làm theo.

Dùng những lời khen thân mật

Cách làm đàn ông lên đỉnh bằng những lời khen hoặc những lời nói âu yếm, một nụ hôn, cử chỉ vuốt ve giúp thúc đẩy chàng có cảm giác tự hào với kỹ năng “giường chiếu” của mình. Qua đó, anh ấy thấy tự tin hơn vào những “cuộc tình” lần sau giữa hai người.

Ảnh minh họa: Internet

Bịt mắt đối phương

Thực hiện một vài trò chơi tình dục mới lạ sẽ khiến anh ấy sung sướng dạt dào. Bạn có thể dùng khăn, cà vạt, băng đô để bịt mắt đối tác. Sau đó, bạn hãy di chuyển sự ấm áp của đôi môi hoặc nhũ hoa đến bất kỳ vùng nào trên cơ thể chàng.

Việc không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra sẽ khiến đối phương vô cùng tò mò và hồi hộp. Lúc này, bạn có thể đẩy sự kích thích của anh ấy lên một nấc mới bằng cách trói tay chàng lại.