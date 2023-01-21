Chia tay vì gia đình bạn trai cũ coi thường, đến ngày chuẩn bị lấy chồng, mẹ anh ta gọi đến mắng thậm tệ với lý do ngớ ngẩn

Tình cũ hơn tôi 2 tuổi, tên là Nhân. Anh ta có gia thế rất tốt, bố mẹ làm kinh doanh nên tiền tiêu rủng rỉnh. Tôi đến với Nhân cũng rất tình cờ, chỉ là quen nhau qua một nhóm bạn chơi chung. Sau đó Nhân xin số tôi và thế là chúng tôi tiến đến hẹn hò, yêu đương.

Trước khi nói đến người chồng sắp cưới hiện tại, tôi xin phép được kể về người yêu cũ , để mọi người có thể hiểu hơn về những nỗi cay đắng mà tôi từng trải qua.

Đặc biệt vào những dịp kỷ niệm, Nhân tặng quà tôi và nói không muốn để tôi cảm thấy tủi thân. Dần dần, sau hơn 1 năm đầu, tôi mới được diện kiến với bạn bè của Nhân. Nhưng tôi vẫn chưa được tiếp xúc với bố mẹ anh ấy.

Thời gian đầu khi yêu nhau, Nhân chẳng hề công khai tôi với bất cứ ai cả, thậm chí trên mạng xã hội, anh ấy vẫn tỏ ra mình là một người đàn ông độc thân. Tuy vậy, anh ấy vẫn rất quan tâm, chiều chuộng tôi.

Thực ra tôi biết địa chỉ nhà anh, có từng đi ngang qua rồi. Đó là ngôi nhà nhìn rất khang trang, hiện đại, ở mặt phố lớn, song gần như chỉ đóng cửa. Vả lại, cũng có ô tô đậu đằng trước nên tôi không tiện thăm dò quá nhiều. Tôi từng tin rằng sẽ đến một thời điểm, Nhân giới thiệu tôi với bố mẹ anh ấy.

Trải qua 3 năm yêu nhau, tôi đã 26 tuổi còn Nhân 28 tuổi. Lúc này, anh mới ngỏ lời muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Nhưng ngay trong lần đầu tiên gặp, mọi thứ đã chẳng mấy suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không phải kiểu phụ nữ có gia thế tốt, nên gặp nhiều áp lực, nhất là với mẹ của Nhân. Những chủ đề nói chuyện giữa đôi bên bị giới hạn rất nhiều. Họ toàn nói những thứ tôi không biết. Và tôi thì chỉ nói được điều mà bị họ coi thường.

Nhân mặc dù rất yêu tôi, nhưng anh ấy cũng chùn bước phần nào trước bố mẹ. Chúng tôi kéo dài mối quan hệ được khoảng nửa năm sau đó thì tôi chủ động chia tay. Tôi vốn dĩ biết được rằng mối quan hệ không thể níu kéo. Và cùng lúc đó, tôi biết được rằng Nhân bị bố mẹ bắt đi du học nước ngoài.

Họ muốn đường công danh của anh ấy mở mang hơn, nhưng thật lòng tôi tin là vì bố mẹ Nhân muốn con trai quên đi hình bóng của tôi. Chứ Nhân từng tâm sự anh ấy chẳng muốn ra nước ngoài chút nào.

Bẵng đi một thời gian, tôi cũng sớm lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Ấy là khi tôi gặp được người chồng sắp cưới hiện tại. Tôi quen anh ấy khá chóng vánh, nhưng tình cảm chắc chắn là thật. Anh ấy cũng tầm tuổi Nhân, tuy nhiên chững chạc, điềm tĩnh và xử lý tình huống tốt hơn nhiều.

Chúng tôi chỉ quen nhau khoảng 10 tháng thì về ra mắt đôi bên gia đình. Mọi người thống nhất là năm nay đẹp tuổi, cưới luôn. Mặc dù gia thế nhà anh hơn nhà tôi nhiều, mà tôi thấy bố mẹ anh chẳng hề so đo, chê bai tôi.

Chúng tôi cũng mới chụp ảnh cưới ít tuần trước. Nhưng sau khi đăng lên mạng một vài tấm ảnh, tôi lập tức nhận được tin sốc. Đó là dòng tin nhắn bẽ bàng của Nhân - người yêu cũ.

Anh ấy bảo với tôi: "Anh bên nước ngoài đã khổ rồi, nhìn thấy em chuẩn bị cưới thì còn đau lòng hơn. Anh không thiết tha sống nữa!". Không chỉ vậy, Nhân còn chuyển cho tôi 25 triệu, nội dung là "Mừng em hạnh phúc".

Ảnh minh họa: Internet

Chưa hết, mẹ Nhân cũng liên lạc với tôi, mắng tôi thậm tệ. Bác ấy nói: "Sao cô chưa buông tha cho con tôi? Có phải cô đã gieo cho nó hi vọng đúng không?". Tôi cũng chia sẻ thẳng thắn mình chuẩn bị lấy chồng, không muốn dây dưa tới quá khứ nữa. Rồi tôi dập máy, mặc kệ mẹ của Nhân có gào thét ra sao.

Không thể ngờ Nhân vẫn còn giữ những ảo mộng về tình yêu với tôi. Anh ấy có nhiều lựa chọn khác tốt hơn mà.

Giờ tôi chỉ mong đám cưới của mình diễn ra suôn sẻ, để tôi có thể bắt đầu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người chồng hiện tại. Anh ấy mới thực sự là người đàn ông tôi tin tưởng, yêu thương và trân trọng.