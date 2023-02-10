Chia tay người cũ được 1 tháng thì tôi phát hiện có thai, bỗng người con trai kém tôi 7 tuổi nói một điều khiến tôi vừa day dứt vừa lo sợ

Tâm sự 10/02/2023 20:05

Chia tay được hơn 1 tháng thì tôi lại phát hiện có thai. Đây là cú đánh chí mạng, khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.

Tuấn nhỏ hơn tôi 7 tuổi, đang là nhân viên thực tập được tôi hướng dẫn. Trong mắt tôi, cậu ấy chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. Dù Tuấn từng tỏ tình, tôi vẫn thẳng thừng từ chối bởi bản thân đã có người yêu và chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện yêu người nhỏ tuổi hơn mình.

Theo kế hoạch thì cuối năm nay tôi sẽ lấy chồng. Vậy mà bây giờ, tôi lại phát hiện ra bạn trai đã phản bội mình. Anh ta công khai thừa nhận tất cả. Để giữ lòng tự trọng, tôi đồng ý chia tay, chúc phúc cho người đàn ông từng là của mình suốt 5 năm qua.

Chưa hết, chia tay được hơn 1 tháng thì tôi lại phát hiện có thai. Đây mới là cú đánh chí mạng, khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi đau khổ, uất ức, tự trách bản thân. Tối hôm đó, trong lúc đau buồn quá, tôi đã gọi điện cho Tuấn.

Tuấn đến nhà tôi ngay chỉ sau 15 phút. Thấy tôi nằm bẹp trên giường khóc lóc, Tuấn cũng không nói tiếng nào, chỉ âm thầm nấu đồ ăn đem vào tận giường cho tôi. Cậu ấy lúc nào cũng ân cần, dịu dàng và quan tâm đến tôi như vậy.

Chia tay người cũ được 1 tháng thì tôi phát hiện có thai, bỗng người con trai kém tôi 7 tuổi nói một điều khiến tôi vừa day dứt vừa lo sợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi kể chuyện mình có bầu cho Tuấn nghe và rối bời khi không biết phải làm sao với đứa bé trong bụng. Nhưng dù có sụp đổ ra sao, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với người yêu cũ. Tuấn bỗng ôm chầm lấy tôi, hỏi tôi có muốn làm vợ cậu ấy không? Câu hỏi ấy chẳng khác gì lời cầu hôn cả nên tôi sững sờ.

Tuấn nói đã yêu tôi rất lâu rồi nhưng bây giờ mới đủ can đảm để cầu hôn tôi. Chỉ cần tôi gật đầu đồng ý, cậu ấy sẵn sàng chấp nhận làm bố của đứa bé trong bụng tôi, để đứa bé được lấy họ của cậu ấy. Về lâu dài, chắc chắn cậu ấy sẽ giúp tôi nảy sinh tình cảm, rồi tôi sẽ yêu cậu ấy thôi.

Những lời chân thành mà Tuấn nói làm tôi xao động. Tôi bảo Tuấn cho mình thời gian để suy nghĩ vì chuyện này quá đường đột, tôi không thể quyết định ngay được. 

Từ hôm đó đến nay đã được 1 tuần. Tuấn đưa tôi đi khám thai, chăm sóc tôi như bạn gái của cậu ấy. Tuấn còn hay bàn bạc đến chuyện tổ chức đám cưới trước khi bụng của tôi to ra. Tôi cũng muốn lấy chồng nhưng lại sợ. Bởi tôi chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ vì con chung con riêng. Rồi liệu Tuấn có đủ bao dung để yêu thương con của tôi như con ruột của cậu ấy không? Tôi nên quyết định như thế nào đây?

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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