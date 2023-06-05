Chị hàng xóm U40 bốc lửa vừa chuyển đến cạnh nhà, chồng bỗng tỏ ra thân thiết kì lạ, phát hiện bí mật của cả hai khiến tôi sửng sốt

Tâm sự 05/06/2023 10:49

Đúng như linh tính mách bảo, tôi đã phát hiện ra bí mật khủng khiếp của chồng và chị hàng xóm.

Cuộc sống vợ chồng tôi đang yên ổn, bỗng dưng đứng bên bờ đổ vỡ chỉ vì có sự xuất hiện của chị hàng xóm mới. Cách đây 2 năm, xóm tôi đón thêm một thành viên mới, đó là hai mẹ con của một chị hơn vợ chồng tôi 3 tuổi.

Chị hàng xóm mới dù độ tuổi gần 40 nhưng rất xinh, thân hình cao ráo, thon gọn. Điểm tôi ấn tượng ở chị đó là sự dịu dàng, niềm nở với những người xung quanh. Vợ chồng tôi cũng rất quý mến chị ấy, còn hay rủ mẹ con chị sang nhà chơi, uống nước… Mỗi khi nhà có việc, tôi lại mời chị hàng xóm sang ăn cơm.

Không chỉ tôi và các con, chồng tôi cũng rất quan tâm đến chị hàng xóm. Dù cách biệt nhau vài tuổi, song giữa họ cứ như hai người bạn vậy, gặp nhau là tíu tít đủ mọi chuyện. Chồng tôi và chị hàng xóm cũng thường xuyên nhắn tin, "chém gió", khen ngợi nhau trên mạng xã hội… Tôi cũng nghĩ điều đó là bình thường thôi, bởi tôi nghĩ họ như là chị em, bạn bè mà thôi.

Chị hàng xóm U40 bốc lửa vừa chuyển đến cạnh nhà, chồng bỗng tỏ ra thân thiết kì lạ, phát hiện bí mật của cả hai khiến tôi sửng sốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi có việc gì đó cần đến sức vóc, công việc của đàn ông như bề đồ nặng, sửa chữa điện… chồng tôi lại được chị hàng xóm nhờ sang giúp. Thù lao lại là mấy cốc chè, hộp kem mà chị hàng xóm mang sang cảm ơn, mọi người vừa ăn, vừa trêu đùa nhau rất vui. Do có chút liên quan đến công việc của nhau, thỉnh thoảng chồng tôi lại đưa chị hàng xóm đi công chuyện, kết hợp làm ăn.

Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, có được chị hàng xóm tốt bụng, quý mến gia đình nhà mình như vậy thật tốt quá. Mới quen biết nhau, nhưng cứ ngỡ như là thân thiết từ lâu lắm rồi.

Cho đến một hôm, tôi bất ngờ khi chị hàng xóm xưng hô anh - em với chồng tôi, biết là lỡ mồm, chị ấy xin lỗi vì quen gọi thế với một anh trùng tên với chồng tôi ở trên công ty. Song tôi thấy có gì đó không bình thường, bởi cả chồng tôi và chị ấy rất luống cuống khi đó. Chứ bình thường, chuyện này có khi lại vui, trêu đùa nhau cả buổi cũng nên.

Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người đó, thời gian gần đây rất ít khi sang nhà nhau, cũng ít khi nhắn tin, gọi điện cho nhau một cách thoải mái như trước. Mỗi lần có việc gì đó, tôi nhờ chồng nhắn hoặc gọi điện cho chị ấy thì chồng lại kiếm cớ để từ chối. Nhưng ngược lại, hai người cũng đi với nhau "công việc" nhiều hơn. Sự thân thiết quá mức này khiến tôi phải đề phòng.

Chị hàng xóm U40 bốc lửa vừa chuyển đến cạnh nhà, chồng bỗng tỏ ra thân thiết kì lạ, phát hiện bí mật của cả hai khiến tôi sửng sốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng như linh tính mách bảo, tôi đã phát hiện ra bí mật khủng khiếp của chồng và chị hàng xóm. Lâu nay chồng tôi không cài mật khẩu điện thoại, nhưng dạo gần đây lại cài, cả ngày cứ ôm khư khư cái điện thoại. Chuyện gần gũi vợ chồng hay bị chồng tôi lảng tránh… Thấy vậy, tôi liền lén xem điện thoại của chồng (do tình cờ thấy mật khẩu từ trước) thì phát hiện ra chồng tôi đang lén lút cặp kè với chị hàng xóm.

Đọc tin nhắn mùi mẫn, thắm thiết giữa hai người họ, tôi sốc nặng đến phát điên. Ngày hôm sau, chồng tôi không thể chối cãi khi tôi đã có bằng chứng xác đáng. Hai người họ gặp riêng tôi và xin tha thứ, hứa sẽ chấm dứt với nhau. Nhưng tôi vẫn quá đau buồn, cứ nghĩ đến cảnh họ yêu đương nhau là tim tôi lại đau thắt, nước mắt lại tuôn trào. Tôi đang rất khó xử, có nên dứt khoát ly hôn người chồng phản bội? Hãy cho tôi lời khuyên với!

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