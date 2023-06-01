Chị giúp việc U40 than không thể chịu đựng con tôi được nữa nên xin nghỉ, tôi cáu giận cho nghỉ luôn mà đâu biết sự thật đau điếng phía sau

Tâm sự 01/06/2023 10:15

Không thể chấp nhận người làm nói xấu con trai mình thế được. Ngay lập tức tôi trả tiền lương và tiễn chị ấy về quê. Khi chị Huệ đi rồi, tôi ngồi nghĩ rất nhiều, không thể có việc chị ấy dựng chuyện được, phải chăng tôi chưa hiểu hết con mình?

Vì muốn con được nuôi dạy tốt nhất nên vợ chồng tôi chỉ sinh một cậu con trai. Do công việc của chúng tôi thường xuyên phải đi công tác nên mọi việc trong nhà giao phó hết cho người giúp việc.

Từ việc ăn ngủ nghỉ của con trai đều do chị Huệ đảm nhận hết. Chị ấy là họ hàng xa của tôi, tính tình hiền lành, chăm chỉ nên tôi rất tin tưởng.

Năm nay con tôi học lớp 9, việc học rất áp lực nên tôi luôn căn dặn chị Huệ phải động viên con học hành chăm chỉ. Bởi nếu mà trượt cấp 3 thì sẽ rất xấu mặt với bạn bè họ hàng.

Ngày hôm kia, bất ngờ chị Huệ đòi nghỉ việc, chị bảo không thể sống nổi trong nhà tôi thêm một ngày nào nữa. Chị đã phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần của con tôi nhiều năm nay rồi.

Tôi bảo con trai mình là đứa ngoan ngoãn hiền lành, sao chị Huệ lại đặt điều nói xấu trẻ con vậy? Chị bảo trước mặt bố mẹ, con tôi tỏ ra ngoan hiền thế thôi, chứ thực chất hư hỏng từ lâu rồi. Cô giáo báo về là con tôi đã bỏ học cả tháng nay, chị Huệ không dám nói vì con tôi cấm cản chị ấy.

Chị giúp việc U40 than không thể chịu đựng con tôi được nữa nên xin nghỉ, tôi cáu giận cho nghỉ luôn mà đâu biết sự thật đau điếng phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không thể chấp nhận người làm nói xấu con trai mình thế được. Ngay lập tức tôi trả tiền lương và tiễn chị ấy về quê. Khi chị Huệ đi rồi, tôi ngồi nghĩ rất nhiều, không thể có việc chị ấy dựng chuyện được, phải chăng tôi chưa hiểu hết con mình?

Khi gọi điện cho cô giáo, tôi choáng váng nghe cô ấy nói là con tôi có nguy cơ ở lại lớp, vì con nghỉ quá nhiều và kiến thức quá yếu kém, có thi cũng chẳng đỗ.

Sau đó tôi kiểm tra camera và thật sự đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh con chỉ thẳng mặt chị Huệ cảnh cáo: "Bác mà nói chuyện tôi đưa bạn gái về nhà chơi cho bố mẹ là ăn đòn với tôi đấy".

Sang một cảnh khác, con trai tôi quát tháo chị Huệ những từ như rất hỗn láo, xấc xược thậm chí như muốn lao vào đánh chị ấy nữa.

Đứa con ngoan hiền học giỏi của tôi ngày nào, giờ lại có cách nói năng như côn đồ trong nhà thế này. Tôi thật sự không biết phải dạy con thế nào nữa mọi người ạ?

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Tôi từng ly hôn, có với chồng cũ 2 đứa con chung. Sau khi ly hôn, tôi và chồng mỗi người nuôi một con. Chồng tôi nuôi con trai 6 tuổi, còn tôi nuôi con gái 9 tuổi.

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