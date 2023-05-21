Chị em phụ nữ có 8 biểu hiện này trong 'cuộc yêu' đảm bảo họ đang 'lạc vào hoan lạc' và 'tan chảy' đến phút cuối cùng!

Tâm sự 21/05/2023 06:51

Nhiều anh trai vẫn chưa biết người thương của mình có thực sự đang 'thăng hoa' thật hay là chỉ đang giả vờ. Dựa vào những biểu hiện dưới đây, chắc chắn 99% chị em đang 'mê mệt' đấy!

"Lên đỉnh" là từ ngữ để mô tả cảm giác khoái cảm khi thực hiện “cuộc yêu”. Việc đưa con gái lên đỉnh là mục tiêu và mong muốn mà các chàng mỗi khi gần gũi. Điều này giúp cho chuyện giường chiếu được trọn vẹn, thể hiện phong độ của đàn ông.  Một số dấu hiệu thường thấy khi con gái đã đạt đến cực khoái mà chàng nên biết có thể kể đến: 

Hơi thở gấp dồn dập 

Nhịp thở của nữ giới thường chậm rãi, nhẹ nhàng. Nhưng, khi con gái lên đỉnh đến phút giây cao trào, hơi thở sẽ trở nên dồn dập, gấp gáp hơn. 

Nguyên nhân của biểu hiện thở gấp đó là vì không khí đã bị nén nhanh và ảnh hưởng một lực khá lớn vào dây thanh quản.

Chị em phụ nữ có 8 biểu hiện này trong 'cuộc yêu' đảm bảo họ đang 'lạc vào hoan lạc' và 'tan chảy' đến phút cuối cùng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con gái lên đỉnh có biểu hiện co thắt âm đạo

Như đã chia sẻ ở trên, con gái khi đạt đến sự sung mãn từ người bạn tình, một lưu lượng máu được lưu thông mạnh mẽ về âm đạo từ cơ thể phái nữ. Điều này góp phần tạo ra những cơn co thắt nhẹ rồi dần tăng lên. Hiện tượng co thắt ở bộ phận sinh dục của nữ giới tức là “cô bé” đã cho phép “cậu bé” được thâm nhập vào. Chàng hãy tạo cảm giác thăng hoa cho hai người bằng cách kích thích mạnh mẽ vùng âm đạo của nàng. 

Cơ thể phối hợp nhịp nhàng với nam giới

Dấu hiệu dễ nhận thấy của con gái lên đỉnh là khi nàng chuyển động cơ thể. Máu được dồn không chỉ tập trung tại âm đạo mà còn hướng sang những nơi khác của cơ thể như là ngực, cổ, lưng. Chính vì vậy khiến cho lưng và vùng chậu của phái nữ từ từ cong lên và rướn người lên cao. 

Phái mạnh nên chú ý biểu hiện cong lưng hoặc nâng vùng chậu của phái yếu. Khi hai chân của nàng áp sát mông của chàng là lúc bạn hãy để “cậu nhỏ” tiến sâu vào “cô bé” hơn để tăng cảm xúc hưng phấn cho hai người. 

Chị em phụ nữ có 8 biểu hiện này trong 'cuộc yêu' đảm bảo họ đang 'lạc vào hoan lạc' và 'tan chảy' đến phút cuối cùng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhũ hoa căng cứng 

Ngực là nơi vô cùng nhạy cảm trên cơ thể của phái nữ, nhất là được kích thích tình dục khi con gái lên đỉnh càng làm cho nội tiết tố thúc đẩy dẫn đến nhũ hoa căng cứng, bầu ngực “căng” và ửng hồng. Nam giới đừng quên làm nữ đạt cực khoái bằng cách sử dụng hai tay xoa hai bên ngực nhẹ nhàng để nàng được sung sướng hơn.  

Kẹp chặt chân

Trong khi quan hệ, hành động người nữ thu và kẹp chặt hai chân lại có ý nghĩa là nàng đã sẵn sàng lên đỉnh. Đây cũng là lúc mà người nữ có cảm xúc mãnh liệt nhất. Lúc này, các chàng trai hãy cố gắng đưa nàng “về đích” một cách ngoạn mục nhất nhé!

Chị em phụ nữ có 8 biểu hiện này trong 'cuộc yêu' đảm bảo họ đang 'lạc vào hoan lạc' và 'tan chảy' đến phút cuối cùng! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Âm đạo tiết ra nhiều nước 

"Cô bé" có thể đã bắt đầu tiết chất dịch nhầy ngay màn dạo đầu. Thế nhưng lượng “nước” ngày càng nhiều hơn khi con gái lên đỉnh có cảm giác sung sướng tột đỉnh và âm đạo lúc này vô cùng “ướt át”. Chàng hãy tận dụng cơ hội này để giúp nàng đạt đến sự khoái lạc nhanh chóng. 

Chị em phụ nữ có 8 biểu hiện này trong 'cuộc yêu' đảm bảo họ đang 'lạc vào hoan lạc' và 'tan chảy' đến phút cuối cùng! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của việc lên đỉnh 

Phụ nữ khi quan hệ tình dục và đạt đến giai đoạn “cực khoái” là lúc sản sinh ra được nhiều loại nhiều loại hormone hạnh phúc gồm có 4 nhóm chính đó là: Dopamine, Oxytocin, Endorphin và Serotonin. Các hormone này giúp cơ thể được thư giãn, giảm căng thẳng. Đồng thời, tình dục giúp cho máu tuần hoàn, lưu thông dễ dàng, tuổi thọ tăng, giảm lượng cholesterol đã tích tụ trong máu.

Vã mồ hôi

Đây là hiện tượng xay ra ở hầu hết mọi người khi quan hệ tình dục. Các chuyên gia cho rằng hoạt động quan hệ tình dục là một trong những hoạt động tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Chính vì vậy, khi “lâm trận”, đặc biệt là vào những ngày nóng nực, có đắp chăn,… thì chúng ta rất dễ ra mồ hôi.

3 âm thanh cánh mày râu nào cũng thích được nghe vợ thì thầm lúc 'ân ái', mỗi lần nói ra là các anh càng có thêm 'hứng khởi'!

3 âm thanh cánh mày râu nào cũng thích được nghe vợ thì thầm lúc 'ân ái', mỗi lần nói ra là các anh càng có thêm 'hứng khởi'!

Các quý ông sẽ chẳng còn muốn đi tìm sự 'mới mẻ', chán cơm thèm phở nữa nếu trong mỗi 'cuộc yêu' chị em nói ra những điều này.

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the biểu hiện phụ nữ thăng hoa

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