Chị em cần tránh làm 2 điều sau khi 'ân ái' nếu không muốn viêm nhiễm phụ khoa, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản

Tâm sự 07/06/2023 05:21

Dưới đây là những điều mà phụ nữ không nên làm sau khi quan hệ vì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.

Thụt rửa âm đạo 

Mặc dù các sản phẩm thụt rửa âm đạo thường được bán rộng rãi trên thị trường, được quảng cáo như một cách an toàn và lành mạnh để tránh mang thai hoặc nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

Tuy nhiên, bác sĩ sản phụ khoa cho biết thụt rửa âm đạo ngay sau khi quan hệ có thể làm thay đổi hệ thực vật âm đạo và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu, nhiễm trùng nấm men và viêm âm đạo do vi khuẩn...

Tiến sĩ DeLucia nhấn mạnh việc thụt rửa sẽ "quét sạch" hệ vi khuẩn tự nhiên, khiến vùng kín dễ bị nhiễm vi khuẩn hoặc nấm men hoặc có thể khiến vi khuẩn vô tình xâm nhập. Lâu ngày, đây có thể là nguyên nhân hình thành nhiều loại bệnh phụ khoa, nếu không được điều trị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của chị em phụ nữ.

Chị em cần tránh làm 2 điều sau khi 'ân ái' nếu không muốn viêm nhiễm phụ khoa, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tắm rửa bằng các loại sản phẩm có mùi thơm

Tắm rửa sau khi quan hệ là điều cần thiết nhưng theo các bác sĩ phụ khoa: Bạn không nên sử dụng các loại xà phòng thơm, gel... cho vùng kín vì có thể gây kích ứng da sau khi quan hệ.

Cũng theo bác sĩ, lý do mà họ không bao giờ sử dụng các loại xà phòng, sản phẩm có hương liệu/hóa chất ngay sau khi quan hệ tình dục là bởi việc này có thể làm thay đổi môi trường âm đạo, gây tiêu diệt các vi khuẩn tốt... Theo bác sĩ, chị em chỉ cần rửa vùng kín bằng nước ấm là đủ.

Ngoài ra, không nên mặc đồ lót, quần áo bó sát ngay sau khi quan hệ bởi sau khi quan hệ, âm đạo của phụ nữ trở nên ẩm ướt, dễ lây lan vi khuẩn. Nếu bạn mặc quần áo dày hoặc bó sát ngay lập túc sẽ khiến âm đạo trở nên bí bách, dễ viêm nhiễm hơn.

Chị em cần tránh làm 2 điều sau khi 'ân ái' nếu không muốn viêm nhiễm phụ khoa, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Mãi chưa được ân ái với vợ, tôi liền lao vào 'xé toạc' áo vợ, nhưng sững người khi thấy những 'vết lạ' trên người cô ấy

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Từ khóa:   tâm sự chuyện phòng the bí mật phòng the

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