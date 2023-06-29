Chị dâu tóm sống anh trai cùng nhân tình nhưng chẳng nói gì cả, đến 3 tháng sau chị bất ngờ làm một việc khiến cả nhà tôi nháo nhào

Tâm sự 29/06/2023 04:50

Cho tới khoảng 3 tháng trở lại đây, cuối cùng sau bao nỗ lực theo dõi, chị dâu cũng bắt gặp chồng mình đang tay trong tay với một cô gái trẻ đi thẳng vào khách sạn sang trọng.

Chồng và anh trai chồng là hai người mang tính cách trái ngược nhau. Tất nhiên mỗi người sẽ có tính tốt, tật xấu riêng, nhưng đôi khi tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì chồng không có thói lăng nhăng.

Anh trai chồng tuy giỏi giang làm ra được nhiều tiền song lại đối xử với vợ con tệ bạc. Mặc dù vợ anh ấy đẻ được hẳn 2 người con trai đều láu lỉnh, khôi ngô tuấn tú và thông minh song chừng đó là chưa đủ để níu chân gã đàn ông có thói trăng hoa này. Ngược lại, chồng tôi chung thủy song nhút nhát, chỉ gọi là đi làm công ăn lương đều đều chứ không hề có bản lĩnh kinh doanh. Tôi lấy anh ấy biết là không được nhờ vả gì, cũng may cuộc sống của chúng tôi đơn giản. Vợ chồng tôi có hai cô công chúa cũng xinh đẹp, chồng chẳng quan trọng chuyện con trai con gái nên 4 người trong nhà sống tốt. Dần dần, cả hai tiết kiệm được một khoản kha khá chuẩn bị cho tương lai phía trước.

Trong nhà, người tâm sự với tôi nhiều nhất có lẽ là chị dâu. Bố mẹ chồng tuổi cao, lại mắc chứng nhớ nhớ quên quên nên chẳng mấy khi được ngồi nói chuyện lâu. Chỉ có chị dâu hay thì thầm to nhỏ, rồi trò chuyện cả trên điện thoại. Sau khoảng gần 6 năm về làm dâu nhà này, tôi cũng dần hiểu chị cũng như nỗi vất vả, lo lắng của người vợ có chồng lăng nhăng.

Chị dâu tóm sống anh trai cùng nhân tình nhưng chẳng nói gì cả, đến 3 tháng sau chị bất ngờ làm một việc khiến cả nhà tôi nháo nhào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh trai chồng quả thực sống hơi phóng đãng, nhu cầu sinh lý cao và đặc biệt luôn kiếm tìm những vẻ đẹp của các cô gái trẻ. Trong khi chị dâu lại ngày một già đi vì lo toan chuyện nhà cửa, chăm con cái. Ấy thế mà theo chị dâu chia sẻ, bản thân rất nghi ngờ chồng cặp bồ bên ngoài nhưng ngần ấy năm chẳng hề phát hiện ra bất cứ bằng chứng nào. Thành ra chị dâu có muốn làm lớn chuyện thì cũng lực bất tòng tâm.

Mọi hành tung của anh trai chồng rất kín kẽ, cũng có thể bởi vì anh ấy là dân kinh doanh, không mấy khi để lộ tâm ý hay dự định trong lòng. Nhiều lần chị dâu nhắn tin cho tôi hỏi "Em có giỏi điều tra hay biết cách gì truy cập vào máy chồng không, chỉ chị với? Công nghệ chị hơi kém nên ông ấy làm gì chị không biết". Tôi giật mình ngã ngửa, dù bản thân cũng luôn dắt túi vài mánh khóe nhưng tôi từ chối giúp sợ ảnh hưởng đến tình cảm gia đình mà sau này anh em cũng khó nhìn mặt nhau.

Chị dâu tóm sống anh trai cùng nhân tình nhưng chẳng nói gì cả, đến 3 tháng sau chị bất ngờ làm một việc khiến cả nhà tôi nháo nhào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho tới khoảng 3 tháng trở lại đây, cuối cùng sau bao nỗ lực theo dõi, chị dâu cũng bắt gặp chồng mình đang tay trong tay với một cô gái trẻ đi thẳng vào khách sạn sang trọng. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó chị gọi điện cho tôi khóc lóc, mếu máo nói ngắt từng chữ trong sự tuyệt vọng khôn nguôi: "Chị thua rồi em ạ, chồng chị đúng là đã ngoại tình, vô phương cứu chữa rồi. Ngay cả tin nhắn chị cũng phát hiện ra. Là tự chị mày mò, đúng là khi người phụ nữ bị dồn đến đường cùng thì chẳng có gì là khó khăn cả".

Tôi hỏi kỹ hơn thì chị dâu không tâm sự thêm. Đặc biệt, chuyện này chị nhắc tôi không được kể cho bất cứ ai. Bản thân chị muốn giữ kín với họ hàng, nhất là với bố mẹ chồng. Việc của chị, chị sẽ tự giải quyết. Tôi nghe theo vì bản thân không muốn trở thành kẻ nhiều chuyện.

Tới khoảng 2 tuần trước, tôi sang nhà chị dâu thăm hai cháu và cũng là để biếu chị ít hoa quả dưới quê thì lại chứng kiến cảnh tượng đau xót. Chị dâu đang ngồi nói chuyện với hai đứa nhỏ, tâm sự sướt mướt "Nếu bố mẹ bỏ nhau thì hai con sẽ sống với ai?". Hai thằng bé đều đáp là ở với mẹ chứ không muốn ở với bố. Tuy nhiên trong lòng thôi thừa biết chị dâu rất khó để nuôi hai đứa ấy nếu không có chồng trợ giúp. Thấy cảnh tượng này, tôi xót xa vô cùng. Tại sao người phụ nữ lúc nào cũng phải chịu những tổn thương mà đàn ông gây ra cơ chứ.

Buổi hôm ấy, tôi thấy chị dâu buồn bã khác thường. Phải chăng chị đã lựa chọn sẽ ly dị chồng sao. Thôi thì chị làm gì để bản thân thoải mái cũng được, chỉ e là sắp tới gia đình sẽ gặp nhiều sóng gió đây. Mong các anh đàn ông trên thế gian này đừng làm tổn thương người vợ nữa có được không...

Đến thăm nhưng gọi mãi không thấy mẹ chồng đâu, liền đẩy cửa đi vào thì hốt hoảng bởi câu nói của người đàn ông lạ, hé mắt nhìn thì chết điếng với cảnh tượng ấy!

Đến thăm nhưng gọi mãi không thấy mẹ chồng đâu, liền đẩy cửa đi vào thì hốt hoảng bởi câu nói của người đàn ông lạ, hé mắt nhìn thì chết điếng với cảnh tượng ấy!

Thời gian gần đây, tôi nghe chồng kể mẹ chồng chẳng biết nghe ai đi đầu tư làm ăn, chưa thấy lời mà ngày nào cũng đi sớm về khuya. Chồng con có nói thế nào, mẹ chồng tôi cũng không cho.

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