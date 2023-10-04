Chị dâu mới đẻ đã phải nhập viện gấp, vừa nghe bác sĩ thông báo tình hình, mẹ chị liền lao vào tát con rể tới tấp

Tâm sự 04/10/2023 03:35

Ai ngờ đâu vừa được mấy ngày thì chị dâu chẳng hiểu sao phải hốt hoảng vào bệnh viện khám, trong khi rõ ràng trước đó sức khỏe chị đã hồi phục tốt.

Chị dâu tôi vừa mới sinh không lâu, vợ chồng anh chị đang sống cùng bố mẹ chồng nên mẹ tôi là người chăm sóc chị thời gian ở cữ.

Từ viện về, mẹ tôi ngủ chung phòng với chị và em bé, anh trai tôi ngủ ở phòng khác. Bà dự định ngủ cùng 1 tháng giúp con dâu lúc đêm hôm. Nhưng vừa được nửa tháng chị dâu đã bảo không cần nữa, để anh tôi vào. Chị đã khỏe rồi nên anh chị có thể tự chăm sóc con.

Ai ngờ đâu vừa được mấy ngày thì chị dâu chẳng hiểu sao phải hốt hoảng vào bệnh viện khám, trong khi rõ ràng trước đó sức khỏe chị đã hồi phục tốt. Hôm đó anh tôi đưa vợ đi viện, mẹ lo lắng nên gọi tôi đưa bà vào theo, đến nơi thì gặp cả mẹ chị dâu trong đó.

Chị dâu mới đẻ đã phải nhập viện gấp, vừa nghe bác sĩ thông báo tình hình, mẹ chị liền lao vào tát con rể tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chị dâu hoảng hốt hỏi thăm nguyên nhân từ bác sĩ. Nhận được câu trả lời, bác ấy không nói không rằng lao đến tát cho anh tôi mấy cái liền. Sau khi biết rõ lý do, cả nhà tôi không ai có thể trách được bác ấy. Hóa ra chị dâu bị ra máu, nguyên nhân bởi anh tôi đòi quan hệ sớm khi vợ mới đẻ được 20 ngày.

Cũng may chị dâu không phải nhập viện theo dõi mà được về nhà ngay lúc ấy. Mẹ chị dâu theo về nhà tôi rồi tuyên bố đón chị về ngoại ở cữ, cách xa anh tôi ra. Bà bảo em bé được 6 tháng mới cho chị về bên này, để đảm bảo an toàn cho chị.

Nhà tôi đuối lý nên không dám phản đối nhưng anh tôi lập tức nhảy dựng lên tuyên bố thẳng, rằng bà giữ con gái bên nhà lâu thế thì đừng trách anh tôi ra ngoài giải quyết nhu cầu. Bác sĩ cũng chỉ khuyến cáo sinh thường thì nên kiêng quan hệ vợ chồng khoảng 6 tuần, bà bắt kiêng đến 6 tháng ai mà chấp nhận được.

Anh tôi và mẹ vợ cãi nhau ầm ĩ, sau đó ra về trong bức xúc không vui. Bây giờ chị dâu về bên nhà ngoại ở cữ rồi, anh ấy giận mẹ vợ nên chẳng buồn sang thăm vợ con. 

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Nhiều hôm tức quá, tôi có cãi lại vài câu, thì chồng lập tức bênh mẹ. Anh nói rằng tôi có thể làm 2 món mặn, 1 món thịt cho mẹ và 1 món cá cho cả nhà, chẳng qua là tôi kẹt sỉ với mẹ chồng nên mới thế. Nghe có ức không cơ chứ!

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