Chị dâu buông lời 'cay nghiệt' sang sảng, tôi 'đốp' thẳng một câu khiến chị ấy cứng họng, không nói nên lời

Tâm sự 21/06/2023 18:18

Nhưng chị dâu thấy tôi hiền quá nên làm tới. Tôi hỏi chồng vì sao chị dâu hay xỉa xói tôi thì anh bảo do trước đây vợ cũ thường hay biếu quà nên chị ấy mới thích

Chẳng là chồng tôi từng có một đời vợ. Hồi đó, họ chia tay vì anh phát hiện vợ cũ có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác. Ly hôn 3 năm, anh mới gặp tôi. Chúng tôi rất hợp tính nhau, từ sở thích, quan điểm sống đến công việc. Yêu được vài tháng thì chúng tôi tổ chức đám cưới vì tuổi hai đứa đều đã lớn, cưới nhanh để còn có con.

Nhà chồng tôi ai cũng hiền, dễ chịu và rất ít khi nhắc đến con dâu cũ trước mặt tôi. Trừ một người: chị dâu tôi. Chị ấy hình như rất thích em dâu cũ nên thường hay bới móc chuyện xưa ra để nói với tôi. Kiểu như vô tình mà thật ra là cố ý. Ví dụ khi tôi ăn cơm, chị ấy sẽ bảo hồi trước chồng tôi chiều vợ cũ lắm, bữa nào cũng gắp thức ăn ngon vào bát cho vợ. Khi thấy tôi may vá quần áo, chị ấy sẽ bảo trước đây chồng tôi toàn sửa đồ cho vợ cũ, khâu cả áo ngực, thế mà giờ tôi phải tự làm à?... Còn nhiều lắm, ức chế lắm nhưng tôi ráng nín nhịn vì không muốn gây mâu thuẫn, mất lòng bất cứ ai khi mới về làm dâu.

Nhưng chị dâu thấy tôi hiền quá nên làm tới. Tôi hỏi chồng vì sao chị dâu hay xỉa xói tôi thì anh bảo do trước đây vợ cũ thường hay biếu quà nên chị ấy mới thích. Chứ cả nhà, ngoài chị ấy ra, chẳng ai ưa vợ cũ của anh cả. Mỗi lần chị ấy nhắc lại chuyện cũ, bố mẹ chồng tôi cũng bực mình lắm và có nhắc nhở, khuyên bảo nhưng không ăn thua.

Chị dâu buông lời 'cay nghiệt' sang sảng, tôi 'đốp' thẳng một câu khiến chị ấy cứng họng, không nói nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, chị dâu lại "thỏ thẻ": "Chị thấy em cũng dễ thương mà không thể sánh bằng cái D (vợ cũ của chồng tôi). Cái D vừa đẹp sắc sảo, vừa khéo ăn nói lại nấu ăn rất ngon, chẳng như em đâu. Mà có như cái D thì chồng mới thương. Hồi kia chú T (chồng tôi) chiều vợ hết mực chứ chẳng hờ hững như bây giờ...".

Nghe những lời chị nói tôi nóng mặt quá nên "đốp" luôn một câu: "Đẹp mà xấu nết xấu tính, phản bội chồng thì ai thương cho nổi hả chị? Với lại chồng em chiều em, thương em như thế nào đâu đến lượt chị nói? Tốt nhất là chị sống cho đúng phận, đừng có quá quắt, em không vừa đâu".

Chị dâu nghe tôi phản pháo mạnh mẽ quá nên nín bặt, vội lủi đi chỗ khác. Nhưng tôi bực quá. Sống chung nhà thế này, không sớm thì muộn cũng mâu thuẫn, xích mích. Có cách nào để chồng tôi đồng ý chuyển ra ngoài ở riêng không nhỉ?

Thấy tấm ảnh vợ cẩn thận treo lên tường, tôi hỏi là ai thì choáng váng với câu trả lời, lòi ra bí mật quá lớn của vợ

Thấy tấm ảnh vợ cẩn thận treo lên tường, tôi hỏi là ai thì choáng váng với câu trả lời, lòi ra bí mật quá lớn của vợ

Cô gái trong ảnh có đôi mắt ti hí, mũi tẹt, đôi môi dày, thâm đen và làn da cũng ngăm đen. Đã thế, khuôn mặt còn tròn như mặt trăng chứ không thon gọn, V-line như bây giờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 20 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 55 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu