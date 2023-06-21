Chị dâu buông lời 'cay nghiệt' sang sảng, tôi 'đốp' thẳng một câu khiến chị ấy cứng họng, không nói nên lời

Nhưng chị dâu thấy tôi hiền quá nên làm tới. Tôi hỏi chồng vì sao chị dâu hay xỉa xói tôi thì anh bảo do trước đây vợ cũ thường hay biếu quà nên chị ấy mới thích

Chẳng là chồng tôi từng có một đời vợ. Hồi đó, họ chia tay vì anh phát hiện vợ cũ có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác. Ly hôn 3 năm, anh mới gặp tôi. Chúng tôi rất hợp tính nhau, từ sở thích, quan điểm sống đến công việc. Yêu được vài tháng thì chúng tôi tổ chức đám cưới vì tuổi hai đứa đều đã lớn, cưới nhanh để còn có con. Nhà chồng tôi ai cũng hiền, dễ chịu và rất ít khi nhắc đến con dâu cũ trước mặt tôi. Trừ một người: chị dâu tôi. Chị ấy hình như rất thích em dâu cũ nên thường hay bới móc chuyện xưa ra để nói với tôi. Kiểu như vô tình mà thật ra là cố ý. Ví dụ khi tôi ăn cơm, chị ấy sẽ bảo hồi trước chồng tôi chiều vợ cũ lắm, bữa nào cũng gắp thức ăn ngon vào bát cho vợ. Khi thấy tôi may vá quần áo, chị ấy sẽ bảo trước đây chồng tôi toàn sửa đồ cho vợ cũ, khâu cả áo ngực, thế mà giờ tôi phải tự làm à?... Còn nhiều lắm, ức chế lắm nhưng tôi ráng nín nhịn vì không muốn gây mâu thuẫn, mất lòng bất cứ ai khi mới về làm dâu.

Nhưng chị dâu thấy tôi hiền quá nên làm tới. Tôi hỏi chồng vì sao chị dâu hay xỉa xói tôi thì anh bảo do trước đây vợ cũ thường hay biếu quà nên chị ấy mới thích. Chứ cả nhà, ngoài chị ấy ra, chẳng ai ưa vợ cũ của anh cả. Mỗi lần chị ấy nhắc lại chuyện cũ, bố mẹ chồng tôi cũng bực mình lắm và có nhắc nhở, khuyên bảo nhưng không ăn thua. Ảnh minh họa: Internet Hôm qua, chị dâu lại "thỏ thẻ": "Chị thấy em cũng dễ thương mà không thể sánh bằng cái D (vợ cũ của chồng tôi). Cái D vừa đẹp sắc sảo, vừa khéo ăn nói lại nấu ăn rất ngon, chẳng như em đâu. Mà có như cái D thì chồng mới thương. Hồi kia chú T (chồng tôi) chiều vợ hết mực chứ chẳng hờ hững như bây giờ...".

Nghe những lời chị nói tôi nóng mặt quá nên "đốp" luôn một câu: "Đẹp mà xấu nết xấu tính, phản bội chồng thì ai thương cho nổi hả chị? Với lại chồng em chiều em, thương em như thế nào đâu đến lượt chị nói? Tốt nhất là chị sống cho đúng phận, đừng có quá quắt, em không vừa đâu". Chị dâu nghe tôi phản pháo mạnh mẽ quá nên nín bặt, vội lủi đi chỗ khác. Nhưng tôi bực quá. Sống chung nhà thế này, không sớm thì muộn cũng mâu thuẫn, xích mích. Có cách nào để chồng tôi đồng ý chuyển ra ngoài ở riêng không nhỉ?

Thấy tấm ảnh vợ cẩn thận treo lên tường, tôi hỏi là ai thì choáng váng với câu trả lời, lòi ra bí mật quá lớn của vợ Cô gái trong ảnh có đôi mắt ti hí, mũi tẹt, đôi môi dày, thâm đen và làn da cũng ngăm đen. Đã thế, khuôn mặt còn tròn như mặt trăng chứ không thon gọn, V-line như bây giờ.

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