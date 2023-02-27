Vợ tôi nghỉ làm ngay sau khi cấn bầu vì sức khỏe cô ấy không tốt. Công việc của tôi khá bận lại thường xuyên đi công tác xa nhà, không có thời gian quan tâm đến vợ bầu. Cũng may có mẹ rồi nên tôi rất yên tâm. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành và biết điều, mẹ thì rất thương các con, tôi chẳng có gì lo lắng.

Ngay khi biết vợ mang thai, tôi đã đón mẹ từ quê lên. Tôi là con trai một, em gái đã kết hôn về nhà chồng, bố tôi mất rồi nên sau này chắc chắn vợ chồng tôi sẽ đón mẹ lên sống cùng. Đón mẹ lên sớm nhờ bà chăm vợ tôi khoảng thời gian cô ấy mang thai, sinh con, ít nữa nhờ bà trông cháu để vợ đi làm lại.

Nhìn nụ cười tươi rói trên gương mặt mẹ mà tôi chết sững, còn vợ tôi thì im lặng không nói gì. Bà vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường của các con, còn nhiệt tình mở cặp lồng lấy thìa múc cháo muốn bón cho con dâu ăn. Vợ cười gượng không biết phải phản ứng thế nào. Nhìn cảnh tượng đó, tôi tức giận vô cùng, lao đến giật cặp lòng cháo thơm phức ném ngay vào thùng rác.

Cuối cùng cũng đến ngày vợ tôi nhập viện sinh con. Cô ấy sinh thường, mẹ khỏe con khỏe khiến tôi mừng rỡ vô cùng. Mẹ vợ mất sớm nên chỉ có tôi và mẹ chăm cô ấy trong bệnh viện. Ngày đầu tiên vợ sinh xong, bữa trưa mẹ tôi từ nhà vào viện xách theo chiếc cặp lồng cháo, hỉ hả kể: “Mẹ nấu cháo tôm đấy, ngon ngọt bổ dưỡng lắm, con ăn nhanh đi cho nóng”.

“Vợ con bị dị ứng tôm khá nặng đấy mẹ ạ. Cô ấy vừa sinh xong, nếu bị dị ứng thì phải làm thế nào? Mẹ không biết điều đó ư?”, tôi chất vấn mẹ khiến bà ngây ngẩn cả người.

Lúc đó tôi mới biết thực tế mẹ không quan tâm gì tới con dâu cả. Suốt thời gian vợ tôi mang bầu, cô ấy luôn là người làm mọi việc trong nhà, nấu nướng dọn dẹp và tự chăm sóc bản thân. Thậm chí cô ấy còn phải phục vụ thêm mẹ chồng. Mẹ tôi chưa một lần nấu món gì cho con dâu bồi dưỡng, bởi thế bà không biết việc cô ấy bị dị ứng tôm. Một chi tiết nhỏ cũng cho thấy toàn bộ bản chất vấn đề. Sự nhiệt tình với con dâu bà thể hiện chỉ là diễn trước mắt tôi mà thôi.

Tôi hỏi vợ sao không kể lại với mình, cô ấy cười bảo không muốn tôi thêm bận lòng. Không có mẹ chồng, cô ấy vẫn phải tự chăm sóc bản thân, có thêm bà thì cô ấy thêm chút việc mà thôi, không có gì nặng nhọc để phải ca thán.

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Tôi thật sự rất thất vọng về mẹ. Bà và vợ là hai người phụ nữ quan trọng mà tôi muốn đối xử tốt với cả hai. Tôi cứ nghĩ bà hiểu điều đó và thật lòng đón nhận con dâu. Nhưng thậm chí tới khi cô ấy sinh cháu nội cho mẹ mà bà vẫn đối xử với vợ tôi như vậy.

Trước mắt tôi nghĩ mẹ và vợ chưa thể sống chung với nhau được nên tôi bảo bà cứ về quê. Bà còn khỏe mạnh, tạm thời vẫn sống một mình được. Còn vợ, thời gian cô ấy ở cữ tôi sẽ thuê người chăm sóc. Tôi cũng giảm bớt công việc để có thể về nhà sớm.

Dù đã thuê người nhưng tôi vẫn muốn tự tay chăm sóc vợ thêm để cô ấy khỏi tủi thân. Tôi muốn hỏi những lưu ý khi chăm sóc mẹ bỉm sữa trong thời gian ở cữ?