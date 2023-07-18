Chếnh choáng hơi men nên mất tự chủ, cùng sếp nữ 'ân ái' cả đêm, vài ngày sau đó bà ấy bỗng đưa ra một đoạn clip kèm lời đề nghị khiến tôi nổi hết cả da gà...

Tâm sự 18/07/2023 18:35

Sau khi đưa sếp về nhà, đặt sếp lên giường, tôi chào chị, ra về thì đột nhiên sếp chạy đến, ôm lấy tôi từ phía sau và nói rằng chị đang rất cô đơn, chị muốn tôi ở lại với chị một đêm. Vừa nói, chị vừa khóc rất nhiều.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Thảo (người yêu tôi) quyết định ở lại Hà Nội để tìm cơ hội. Thảo xin được công việc kế toán ở một doanh nghiệp nhỏ. Tôi may mắn hơn khi trúng tuyển vào một công ty lớn, chế độ khá tốt.

Mới ngày đầu lập nghiệp, tôi và Thảo luôn động viên nhau cố gắng làm việc vì tương lai của 2 đứa. Tôi yêu Thảo lắm, Thảo là tình yêu đầu tiên của tôi. Được Thảo động viên, tôi còn tình nguyện ở lại công ty làm thêm giờ. Vì vậy, tôi nhanh chóng được đồng nghiệp tin tưởng và rất được lòng sếp.

Sếp của tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, chị trông trẻ và quyến rũ hơn so với tuổi 45 của mình. Tôi nghe đồng nghiệp kể rằng chị đã ly dị 2 năm trước do chồng chị ngoại tình. Từ đó trở đi, chị sống một mình, chỉ vùi đầu vào công việc và không tái hôn.

Chếnh choáng hơi men nên mất tự chủ, cùng sếp nữ 'ân ái' cả đêm, vài ngày sau đó bà ấy bỗng đưa ra một đoạn clip kèm lời đề nghị khiến tôi nổi hết cả da gà... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm trước, đột nhiên tôi thấy sếp gọi điện cho tôi nói rằng chị đang có chuyện buồn, muốn đi ăn tối cùng tôi. Tôi mới được sếp thăng chức, tăng lương vì vậy không thể từ chối lời mời này của chị được. Tôi vội vàng đến nhà hàng mà sếp cho địa chỉ. Khi đến nơi, tôi thấy sếp có vẻ đã uống hơi nhiều rượu. Thấy tôi làm việc chăm chỉ, nhiệt tình, sếp tôi rất hài lòng và thường xuyên chỉ bảo tôi trong công việc.

Tôi rất cẩn trọng trong giao tiếp với chị. Tôi cũng công khai với mọi người rằng tôi đã có người yêu rồi và chúng tôi dự định 1-2 năm nữa sẽ làm đám cưới. Được sếp quý mến, tin tưởng, sau 1 năm, tôi được cất nhắc lên chức phó phòng, lương tăng lên gần gấp đôi. Tôi và Thảo đều rất vui và nghĩ rằng ngày chúng tôi về chung một nhà đã sắp đến gần.

Sếp ngồi tâm sự với tôi rất nhiều chuyện. Từ chuyện sếp đã hạnh phúc với chồng thế nào, đến khi chồng sếp ngoại tình và cả hai ly hôn. Sau đó, chị cũng được giới thiệu, gặp gỡ nhiều người nhưng chị cảm thấy không phù hợp. Cuối cùng chị bảo, hiện nay, chị đang cảm thấy rung động trước 1 người ở tại nơi làm việc.

Chếnh choáng hơi men nên mất tự chủ, cùng sếp nữ 'ân ái' cả đêm, vài ngày sau đó bà ấy bỗng đưa ra một đoạn clip kèm lời đề nghị khiến tôi nổi hết cả da gà... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừa tâm sự, sếp tôi vừa rơi nước mắt trong vô thức và thúc giục tôi nâng ly uống với sếp. Sau bữa tối, tôi thấy sếp uống quá nhiều, chắc không thể tự lái xe về nhà nên tôi đã dìu chị vào xe và đưa chị về nhà.

Sau khi đưa sếp về nhà, đặt sếp lên giường, tôi chào chị, ra về thì đột nhiên sếp chạy đến, ôm lấy tôi từ phía sau và nói rằng chị đang rất cô đơn, chị muốn tôi ở lại với chị một đêm. Vừa nói, chị vừa khóc rất nhiều.

Tôi lúc đó chếnh choáng hơi men nên đã mất tự chủ và quan hệ với chị. Sáng sớm thức dậy, tôi xanh mắt khi nhìn thấy người phụ nữ nằm bên cạnh mình. Tôi vội vã mặc quần áo rồi rón rén rời nhà sếp, về nhà thay đồ rồi mới đến công ty.

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn cư xử với sếp bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, tới hôm qua, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn điện thoại từ sếp. Sếp nói rằng nếu tôi đồng ý, chị sẽ gửi cho bạn gái tôi 500 triệu để cô ấy rời xa tôi.

Chếnh choáng hơi men nên mất tự chủ, cùng sếp nữ 'ân ái' cả đêm, vài ngày sau đó bà ấy bỗng đưa ra một đoạn clip kèm lời đề nghị khiến tôi nổi hết cả da gà... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chị đã yêu tôi và bây giờ chị đã sẵn sàng để tái hôn với tôi. Nếu tôi không đồng ý cưới sếp, sếp sẽ gửi cô ấy và bạn bè clip nóng của tôi với chị, để tôi buộc phải rời bỏ mối tình này.

"Chị yêu em thật lòng, nên em đừng ép chị", đọc tin nhắn của sếp mà tôi sợ xanh mặt, tim đập, chân run. Tôi năm nay mới 25 tuổi, sếp tôi đã 45 tuổi, tôi đã có bạn gái, làm sao tôi có thể cưới chị ấy? Tôi phải làm sao bây giờ?

Đi làm về chồng cũng than mệt không ăn cơm, tôi bàng hoàng đến nỗi uất nghẹn phát hiện sự thật sau tấm rèm

Đi làm về chồng cũng than mệt không ăn cơm, tôi bàng hoàng đến nỗi uất nghẹn phát hiện sự thật sau tấm rèm

Tôi mon men theo chỉ dẫn của mọi người, cuối cùng cũng tìm thấy nơi chồng làm việc. Tuy nhiên tôi gõ cửa 1 lúc lâu, không thấy ai đáp lời. Khoảng 10 phút sau, chồng mới ra mở cửa với biểu cảm không vui.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ