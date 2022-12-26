Chê vợ sồ sề sau sinh, tôi chẳng thể ngờ có ngày bản thân sẽ làm điều 'táng tận lương tâm' này

Vợ tôi mang thai rồi sinh con. Bà nội đến chăm cháu và con dâu, nhưng vợ tôi với mẹ không hòa thuận. Tôi bị kẹt ở giữa, rất mệt mỏi. Con thì thường xuyên quấy khóc ồn ào, ở nhà đối với tôi mà nói, không khác gì cái chợ. Tôi đột nhiên hối hận về cuộc hôn nhân của mình, đặc biệt là sau khi vợ sinh con. Nhìn cô ấy xem, cơ thể béo ú phì nộn, cân nặng tăng vọt từ 43 lên 68 cân. Mà cô ấy có cao gì đâu. Với dáng người như vậy, cô ấy lại thích mặc váy, trông cứ sai sai khó tả.

Vài năm trước, khi tôi gặp cô ấy, cô ấy tuy không xinh lắm nhưng dáng người cân đối, mảnh mai, tính tình hiền lành. Yêu nhau được 3 tháng thì chúng tôi tiến tới hôn nhân. Lấy nhau xong là thế giới của hai người kết thúc.

Tính cách của vợ bây giờ cũng rất khó chịu. Cô ấy cáu kỉnh, thường xuyên buộc tội tôi là thiếu quyết đoán, không hành động bảo vệ vợ. Tôi muốn im đi cho yên nhà, nhưng cô ấy lẽo đẽo đi theo ca thán không ngừng, thật quá sức chịu đựng.

Mỡ bụng của cô ấy lộ rõ quá, chưa kể còn có vết rạn da. Chỉ nhìn thôi tôi cũng tụt hết cả hứng, nói đúng hơn là thấy sợ. Trong thâm tâm tôi biết rằng sinh con là một quá trình đau đớn, nhưng đứng trước vợ, tôi không thể cảm thấy biết ơn, chỉ thấy ghê ghê.

Bởi chán cảnh nhà nên tan sở tôi hay ở lại công ty, tích cực phấn đấu, xin đi công tác triền miên, rồi tự nhiên trở nên quan tâm đến những mẩu quảng cáo mời gọi qua tin nhắn.

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Sau một đêm "mát mẻ" trở về với gia đình, tôi cảm thấy hơi có lỗi. Tôi chủ động làm việc nhà và chăm sóc con. Lúc vợ càm ràm ba thứ linh tinh, tôi kiên nhẫn dỗ dành khiến cô ấy cười tươi như hoa

Sau khi cảm giác tội lỗi biến mất, tôi lại trở lại tình trạng ban đầu: Không muốn về nhà, không làm việc nhà, không chăm con, vợ cằn nhằn tôi càng ghét. Ở giai đoạn này, chỉ cần vô ý chạm tay vào nếp gấp trên bụng vợ, tôi cũng lập tức rụt lại.

Tôi tự an ủi mình rằng bản thân không muốn lừa dối, nhưng vợ thực sự không thể đến gần được. Sự thay đổi của đàn ông đều do phụ nữ ép buộc.

Nếu vợ tôi có thể ngừng nói "tôi sinh con cho anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy", nếu cô ấy có thể giữ được vóc dáng, thì tôi đâu có ra ngoài hái hoa dại.

Những ngày đi công tác là những ngày tôi sống phóng đãng. Trước khi về nhà, tôi sẽ xóa tất cả dấu vết. Tôi lên sẵn cả kế hoạch nếu bị vợ phát hiện. Tất nhiên là tôi sẽ nhận lỗi. Chỉ cần nhận lỗi và an ủi vợ thật tốt, kiểu gì vợ cũng sẽ tha thứ. Rốt cuộc chúng tôi đã có một đứa con. Nếu ly hôn, cô ấy gái một con, lại sồ sề như bây giờ thì ai cưới. Thêm nữa, cô ấy còn không kiếm được nhiều tiền, tháng vài triệu tiền lương, cô ấy vẫn đang phải dựa vào tôi...