Chê vợ bán hàng rong nghèo rách mồng tơi, chồng ngã ngữa khi sếp nói: "Cô ấy vừa mua xe 2 tỷ bên mình"

Tâm sự 16/05/2023 06:16

Anh nào có biết, mấy năm nay tôi cũng để ra một số vốn không nhỏ. Khi tôi nói mua xe, bố mẹ rất mừng và cho thêm 200 triệu.

Tôi rất buồn khi có nhiều người khinh thường nghề nghiệp của mình, đặc biệt là những người thân thiết. Chồng tôi là nhân viên kinh doanh của một cửa hàng bán ô tô. Thu nhập bình quân của anh khoảng 20 triệu một tháng. Còn tôi chỉ là người bán hàng tự do, hàng ngày tôi bán nước dưới khu công nghiệp. Buổi chiều thì bán rau.

Chồng tôi luôn cho rằng, thu nhập của tôi chẳng đáng là bao nên không bắt vợ phải bỏ tiền chi tiêu cho gia đình. Vì thế, anh luôn xem nhẹ công việc của vợ. Vợ chồng sống với nhau đã 7 năm, vậy mà chưa bao giờ chồng tôi giới thiệu vợ cho đồng nghiệp của mình biết. Anh vẫn luôn bảo tôi là người kém cỏi, không xứng để gặp gỡ những người đồng nghiệp của anh.

Thú thật tôi rất buồn. Người khác nghĩ tôi như vậy thì đã đành. Đằng này đến chồng tôi lại ruồng rẫy vợ. Thậm chí có lần cãi nhau, chồng tôi còn nói thẳng rằng anh sống với tôi đến giờ phút này là vì con.

Chê vợ bán hàng rong nghèo rách mồng tơi, chồng ngã ngữa khi sếp nói: 'Cô ấy vừa mua xe 2 tỷ bên mình' - Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Tôi bắt đầu có suy nghĩ mua xe ô tô từ 6 năm trước. Khi ấy, chồng tôi luôn miệng nói một người tối ngày chỉ biết đến chợ búa và những thứ vặt vãnh thì chẳng bao giờ hiểu cảm giác ngồi trong xe ô tô sung sướng thế nào. Luc ấy tôi chợt nghĩ, dù là gì đi chăng nữa, chồng tôi cũng không thể so sánh như vậy được. Và thế là khi ấy, tôi bắt đầu lên kế hoạch mua xe một mình.

Mấy năm nay, người ta nói tôi tằn tiện ky bo, tôi vẫn chấp nhận để phục vụ cho mục đích lớn hơn. Còn chồng tôi thì chẳng bao giờ hỏi vợ làm được bao nhiêu. Trong mắt anh, tiền lãi tôi kiếm được chỉ bằng số lẻ mà anh làm ra. Thậm chí khi thấy tôi đi học lái xe, anh còn cười khẩy nói tôi đua đòi vì sẽ chẳng bao giờ được ngồi ở ghế lái.

Nhưng anh đâu biết, mấy năm nay tôi cũng để ra một số vốn không nhỏ. Khi tôi nói mua xe, bố mẹ rất mừng và cho thêm 200 triệu. Chiều nay tôi đến, gặp đúng trưởng phòng kinh doanh để tư vấn và đã quyết mua một chiếc xe trị giá 2 tỷ.

Chê vợ bán hàng rong nghèo rách mồng tơi, chồng ngã ngữa khi sếp nói: 'Cô ấy vừa mua xe 2 tỷ bên mình' - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Khi đang làm giấy tờ, chồng tôi nhìn thấy và sẵng giọng hỏi: “Không về bán rau đi, đến đây làm gì”. Tôi chưa kịp nói thì chồng quay sang bảo với sếp và giới thiệu tôi và là vợ. Sếp anh tỏ ra rất bất ngờ: “Cô ấy vừa mua xe 2 tỷ bên mình đấy, vợ cậu giàu thật”.

Chồng tôi kéo vợ ra ngoài rồi hỏi han một hồi. Sau đó, anh lặng lẽ đi vào. Có lẽ chồng tôi không thể nghĩ vợ mình có thể mua một chiếc xe ô tô, đã vậy còn giá trị đến 2 tỷ. Nhưng tôi muốn nhân cơ hội này để dạy cho chồng một chân lý, ở đời đừng vội vàng phán xét người khác, bởi biết đâu mình chẳng bằng một góc của họ thì sao?

Bị cấm về giỗ bố vì chồng bắt tổ chức sinh nhật mẹ chồng, nàng dâu vùng lên giữa tiệc khiến cả họ vỗ tay rầm rầm

Bị cấm về giỗ bố vì chồng bắt tổ chức sinh nhật mẹ chồng, nàng dâu vùng lên giữa tiệc khiến cả họ vỗ tay rầm rầm

Lúc ở bữa tiệc, em sốt ruột nên chẳng thể cười nổi. Vậy mà mẹ chồng em còn mỉa mai: “Tươi cái mặt lên con”.

Xem thêm
Từ khóa:   góc hôn nhân góc tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm