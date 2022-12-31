Chê cơm vợ nấu dở, chồng ngày ngày xách bát sang ăn nhà hàng xóm, người phụ nữ có cách giải quyết bất ngờ khiến anh tâm phục khẩu phục

Tâm sự 31/12/2022 07:45

Sau khi G. nấu ăn tại nhà, chồng cô lập tức chê nấu ăn dở, rồi thì "ít món, ai gắp ai đừng". Không chỉ vậy, chồng còn móc mỉa: "Đi mua máy giặt xịn thì giờ hết tiền đi chợ rồi chứ gì?".

 

Lấy nhau rồi, G. và chồng mới nhận ra cả hai có nhiều bất đồng trong cuộc sống, sinh hoạt. Người phụ nữ quá chỉn chu, còn người đàn ông thì hời hợt, qua loa. Chẳng hạn như ngay việc dọn dẹp, G. thường xuyên phải làm từ a tới z. Cô chẳng thể nhờ chồng giúp đỡ vì anh hay dùng "bài ca quen thuộc" là "Không dọn cũng chẳng chết, khi nào quá bẩn hẵng dọn".

Hai vợ chồng dọn về một căn nhà mới, bắt đầu một cuộc sống mới, tưởng là sẽ đầy hứa hẹn, vậy mà vẫn tiếp diễn chuyện cãi vã. G. được một vài người bạn khuyên hãy xuống nước, đừng chấp nhặt. Cô cũng nghe theo, vậy mà chồng cô không biết kiềm chế cảm xúc.

Đáng nói, chồng cô đã tỏ thái độ để "dằn mặt" vợ. Sau khi G. nấu ăn tại nhà, chồng cô lập tức chê nấu ăn dở, rồi thì "ít món, ai gắp ai đừng". Không chỉ vậy, chồng còn móc mỉa: "Đi mua máy giặt xịn thì giờ hết tiền đi chợ rồi chứ gì?". Chồng của G. cầm bát sang nhà hàng xóm ăn cơm, để lại người phụ nữ bơ vơ trong nhà. Tình trạng này kéo dài vài ngày khiến G. cũng phải ái ngại với hàng xóm. Song cô mong mỏi hàng xóm sẽ chấp nhận chuyện này, sớm muộn G. cũng sẽ xử lý êm xuôi. Cũng may anh chị hàng xóm tâm lý, không hề trách móc gì, hiểu cho tấm lòng người phụ nữ.

Chê cơm vợ nấu dở, chồng ngày ngày xách bát sang ăn nhà hàng xóm, người phụ nữ có cách giải quyết bất ngờ khiến anh tâm phục khẩu phục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

G. suy nghĩ cả ngày trời để tìm ra giải pháp. Hôn nhân của cô hiện tại đang gặp nhiều vấn đề mà đôi bên rất khó giải quyết. Vậy nên G. mới tìm đến bố mẹ chồng - những người có khả năng khuyên nhủ chồng của G. Cô lén gọi điện cho mẹ chồng, kể về vấn đề này. Không chỉ vậy, G. còn nhờ mẹ chồng nấu cho vài món, nhưng không tiết lộ cho chồng cô.

Vài hôm sau, chồng G. khi ngồi vào mâm tiếp tục chê đồ ăn không ngon. Lập tức, người vợ nói thẳng thắn và nghiêm túc:

"Đây là đồ ăn mẹ anh nấu đấy. Em nghĩ anh không nên giận dỗi vô cớ thế. Anh chê em nấu dở, giờ đồ mẹ anh nấu anh cũng chê. Tức là anh có thành kiến sẵn với em. Em đang có thiện chí giải quyết vấn đề đây".

Một lát nữa, mẹ chồng G. gọi điện cho con trai, phân tích kỹ lưỡng. Lúc bấy giờ, người đàn ông mới tâm phục khẩu phục, không còn làm trò tự ái nữa. Không chỉ vậy, G. còn dặn chồng, từ bây giờ có bất cứ vấn đề gì, vợ chồng phải giải quyết, tuyệt đối không nhờ cậy hàng xóm.

Chê cơm vợ nấu dở, chồng ngày ngày xách bát sang ăn nhà hàng xóm, người phụ nữ có cách giải quyết bất ngờ khiến anh tâm phục khẩu phục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, người phụ nữ trong câu chuyện này đã rất khôn khéo. Bởi nếu cô quá gay gắt thì sẽ gây phản tác dụng, người đàn ông càng được đà lấn tới. Thay vào đó, nếu tác động từ nhiều phía, khả năng anh ấy lắng nghe, tiếp thu sẽ cao hơn. Hơn hết, hãy bình tĩnh đối diện với vấn đề. Né tránh chỉ khiến sự lạnh nhạt và căng thẳng tăng lên. Một khi đã hiểu triết lý này, cuộc sống hôn nhân bỗng trở nên đơn giản, vấn đề sẽ được mau chóng giải quyết.

Dưới ánh đèn mờ ảo, vợ chồng đang 'cuồng nhiệt' trong đêm tân hôn thì hoảng hồn thấy thứ nhô lên ngay cạnh giường

Dưới ánh đèn mờ ảo, vợ chồng đang 'cuồng nhiệt' trong đêm tân hôn thì hoảng hồn thấy thứ nhô lên ngay cạnh giường

Chúng tôi tiến đến hôn nhân một cách rất chóng vánh, ngắn ngủi chỉ sau 1 tháng quen nhau. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và chồng nên tôi khá hồi hộp và lo lắng. Nhưng chồng tôi là một người dịu dàng và chu đáo, nửa đầu của đêm tân hôn diễn ra rất suôn sẻ. 

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng góc tâm sự Lời tâm sự của chàng trai

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 40 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 3 giờ 40 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 4 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới