Cháu sinh thiếu tháng, mẹ chồng lén lấy máu xét nghiệm ADN, con dâu biết tin có phản ứng bất ngờ

Tâm sự 17/02/2023 07:30

Hai đứa con vẫn còn đang nằm trong lồng kính vì sinh thiếu tháng mà mẹ chồng đã lén lút lấy máu về xét nghiệm ADN để kiểm tra xem có phải cháu mình hay không. Chị giật mình rồi bàng hoàng khi nhìn thấy điều mẹ chồng làm.

Đôi khi, cuộc sống vẫn đầy rẫy những bất công như thế. Chị quen anh trong ngày còn là sinh viên của trường. Mọi thứ chị dành cho anh vô cùng chân thành và ấm áp. Anh đã vô cùng yêu thương chị. Cái tình yêu mà chị nghĩ rằng cả đời này cho đến tận ngày đầu bạc răng long thì cả hai cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.

Vậy mà, đùng 1 cái chẳng được mấy chốc mà anh với chị đã tan thành mây khói chỉ vì chuyện của người mẹ chồng. Những ngày đầu tiên được anh đưa về gia đình ra mắt, chị cũng hồi hộp, run rẩy hết phần người khác. Nhưng rồi với sự ngoan ngoãn và thật thà của mình, chị đã tin rằng chắc chắn gia đình anh sẽ yêu quý mình mà thôi.

Đúng, nói thì không sai khi nói chị ngoan. Ngoan như thế mà mẹ anh vẫn hết lời chê bai. Chị nhỏ người, chị chẳng biết là được ai mà da đen lại còn xấu. Dù bị chê, cũng buồn lòng nhiều khi biết mọi chuyện là vô tình đọc được tin nhắn em gái anh nhắn tin cho anh nói mẹ nói về chị. Dù thế, chị lặng im chờ đợi người đàn ông của mình quyết định.

May mắn cho chị ở chỗ, người đàn ông yêu thương chị lại là một người vô cùng quyết đoán. Anh ấy đã khiến chị vô cùng tin tưởng chỉ vì bằng bất cứ lý do gì đi nữa thì anh với chị vẫn có một đám cưới ngọt ngào diễn ra. Mẹ anh có ngăn cản đến đâu cũng không ngăn được việc anh muốn cưới chị về làm vợ mình.

Cháu sinh thiếu tháng, mẹ chồng lén lấy máu xét nghiệm ADN, con dâu biết tin có phản ứng bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chịu thua con vì đành phải đồng ý cho cô gái đó về làm dâu. Nhưng thử hỏi, có bà mẹ nào không khó chịu khi ngay từ đầu vốn đã chẳng quý mến cô con dâu này. Còn thử hỏi có cô con dâu nào lại có một cuộc sống dễ chịu khi về nhà chồng mà bị mẹ chồng ghét bỏ. Chị biết tự mình không được yêu quý nên phải cố gắng nhiều hơn những người khác. Chị chăm chỉ đến mức bất cứ việc gì chị cũng làm.

Ghét con dâu đến đâu nhưng cũng không có gì để chê trách con dâu, có lẽ chị sống thoải mái hơn. Sau đó chị mang bầu, bắt đầu những tháng đầu tiên chị nghén kinh lắm. Sau 1 lần bị dọa suýt sảy thai đã thế người chị nhỏ người gầy nữa lại còn mang song thai khiến anh càng lo lắng vô cùng. Anh đề nghị chị ở nhà không đi làm. Chị biết nếu không đi làm chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng rồi, vì quá yếu và sợ mất con nên chị nghe lời chồng chỉ ở nhà.

Trong khoảng thời gian đó có lẽ chính là khoảng thời gian mà chị thấy mình có cuộc sống thoải mái và hạnh phúc nhất. Mẹ chồng cũng chăm bẵm chị vô cùng cẩn thận. Chỉ vì chị đang mang thai hai đứa cháu nội của bà thôi. Dẫu biết là thế nhưng chị cũng thấy ấm lòng khi không bị mẹ chồng soi sét. Tưởng đâu thế là cuộc sống của chị có cơ hội khá lên. Nhưng rồi, chẳng thể tin nổi rằng lại có cái ngày như thế xảy ra.

Cháu sinh thiếu tháng, mẹ chồng lén lấy máu xét nghiệm ADN, con dâu biết tin có phản ứng bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày chị bị động thai và mới đang ở tháng thứ 8 của thai kì thì chị đã phải sinh sớm. Bác sĩ nhanh chóng mổ hai đứa con của chị ra, cho dù chưa đủ tháng vì sợ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Hai đứa con vẫn còn đang nằm trong lồng kính vì sinh thiếu tháng mà mẹ chồng đã lén lút lấy máu về xét nghiệm ADN để kiểm tra xem có phải cháu mình hay không. Chị giật mình rồi bàng hoàng khi nhìn thấy điều mẹ chồng làm. Đứng trước mặt mẹ chồng đang cầm hai ống nhỏ máu của các con mình chị nói trong cay đắng:

- Mẹ không tin tưởng con đến thế sao ạ?

- Thì, cũng không có gì đâu, làm cho nó chắc chắn thôi mà có việc gì con phải bận tâm như vậy.

- Mấy năm làm dâu nhà này, chưa khi nào con khiến mẹ thất vọng về con đúng không ạ? Nếu mẹ đã không tin tưởng con đến thế thì để con đưa hai con của con về ngoại. Con nghĩ như thế sẽ tốt hơn. – anh ở đâu chạy lại quát mẹ:

- Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ khiến con thất vọng quá đấy. Khi con của con được ra viện về nhà, con sẽ đưa vợ con ra ở riêng luôn.

- Mày, mày có vợ rồi không còn coi mẹ ra cái gì nữa đấy à?

- Mẹ, con là con của mẹ, con biết mẹ yêu thương con. Nhưng con cưới vợ về rồi, giờ cô ấy là vợ con, là người phụ nữ của con còn là mẹ của các con con nữa. Đến cả con cũng không thương cô ấy thì ai sẽ là người thương cô ấy đây hả mẹ?

- Mẹ… mẹ xin lỗi hai đứa.

Thấy mẹ khóc, anh ôm lấy mẹ, chị cũng ôm lấy bà. Mẹ chồng ôm chặt con dâu nức nở nói xin lỗi. Thật tâm chị không biết sau lần này thì mẹ chồng có thay đổi được gì với mình không. Nhưng chị tin và cũng cầu mong rằng sau này mẹ chồng sẽ dễ tính với mình hơn để cuộc sống hôn nhân của chị được thật trọn vẹn.

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