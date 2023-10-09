Chấp nhận đưa con cho chồng cũ nuôi sau khi ly hôn, qua 3 năm cầm thì 2 tỷ đến đón bé nhưng câu hỏi của con lại khiến tôi 'đứng hình' tê tái

Tâm sự 09/10/2023 03:15

Tôi và chồng ly hôn cách đây 3 năm do tính cách không hợp, sống chung mà cãi vã liên miên. Lúc đó chúng tôi mới có một cô con gái nhỏ được gần 2 tuổi.

Ra tòa tôi được quyền nuôi con vì con còn nhỏ. Vậy nhưng sau đó 4 tháng thì tôi đưa con lại cho chồng nuôi, lý do cũng vì bắt buộc mà thôi. Thời điểm vừa ly hôn xong, một người bạn thấy tôi buồn bã nên hết lòng động viên, an ủi và chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau nhanh chóng. Người đó rủ tôi đi làm ăn xa, nghĩ cho tương lai của con gái nên tôi đồng ý. Mẹ tôi già yếu rồi không thể chăm sóc trẻ nhỏ, chẳng còn cách nào khác tôi mới đưa con về cho chồng cũ nuôi. 

Thời gian qua tôi không về thăm nhà, chỉ mải mê làm ăn, kiếm tiền. Sau 3 năm tôi trở về nhà mang theo 2 tỷ, người bạn trai kia thì tôi chia tay cách đó không lâu. Đó cũng là lý do tôi về sớm hơn, dự định ban đầu là thêm một năm nữa mới về hẳn.

Vừa tới nhà tôi liền đến tìm chồng cũ để gặp con gái. Nghe đâu anh ta đã tái hôn, tôi sẽ đón con bé về nuôi. Có tiền vốn kha khá trong tay, chắc chắn tôi có thể cho con một cuộc sống đầy đủ.

Chấp nhận đưa con cho chồng cũ nuôi sau khi ly hôn, qua 3 năm cầm thì 2 tỷ đến đón bé nhưng câu hỏi của con lại khiến tôi 'đứng hình' tê tái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng khi gặp lại tôi thì con gái lại chạy trốn nép sau lưng bố rồi tròn mắt hỏi anh ta một câu: “Cô kia là ai thế bố?”. Tôi đau đớn đến quặn thắt cõi lòng, tôi là mẹ ruột của con nhưng nó lại không nhận ra!

“Cô bỏ nó đi từ lúc 2 tuổi, mấy năm qua chẳng ló mặt về thăm con một lần, còn lười cả gọi điện thì làm sao nó nhớ nổi mẹ. Cô cũng đừng mơ mang nó về nuôi, tôi sẽ kiện ra tòa để giành lại quyền nuôi con”, chồng cũ tuyên bố như vậy.

Khi tôi bật khóc hỏi anh ta rằng đã có gia đình mới thì còn tha thiết muốn nuôi con riêng làm gì? Anh ta bảo khi xưa con nhỏ quá luật pháp ưu tiên cho người mẹ, chứ anh ta vẫn muốn nuôi con ngay từ đầu. Mấy năm qua con bé được ông bà nội, bố và mẹ kế chăm sóc rất tốt, anh ta không đời nào để nó về với tôi.

Tôi tê tái cả cõi lòng, vì ham muốn làm giàu mà tôi đã mất đi đứa con gái duy nhất. Mấy năm tôi đi xa không có điều kiện ở gần con, chắc hẳn tòa sẽ chấp nhận trao lại quyền nuôi con cho bố nó. Tôi phải làm sao để chồng cũ chịu nhường con bé cho tôi chăm sóc?

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