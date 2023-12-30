Chẳng nói chẳng rằng, tôi đột ngột về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi chết sững nhìn thấy món đồ phơi trong sân, phơi bày bí mật kinh khủng

Tâm sự 30/12/2023 07:14

Cuối tuần vừa rồi chồng tôi đi công tác, tôi cũng có việc về ngang nhà bố mẹ chồng. Chần chừ một hồi lâu, tôi quyết định ghé vào thăm ông bà. Tôi nghĩ bụng bố mẹ chồng cũng có tuổi rồi, tôi cũng chẳng nên để bụng với họ làm gì.

Tôi kết hôn đã 10 năm, có ba cô con gái. Ai cũng khuyên tôi ráng sinh thêm một đứa nữa, biết đâu là con trai. Nhưng tôi thấy nuôi ba con đã vất vả rồi, còn sợ không đủ sức lo đủ cho con, giờ ráng thêm một đứa nữa thì không ổn.

Quả thật tôi chưa từng nghe chồng thở than chuyện tôi sinh con gái. Chỉ có bố mẹ chồng tôi tỏ ra không thích, họ hàng cũng nói ra nói vào. Nhiều khi nhìn ba đứa con gái xinh xắn mình sinh ra, tôi chạnh lòng vì các con không được ông bà yêu thương nhiều. Nhưng cũng may, chồng tôi rất cưng yêu các con, luôn được các con quấn quýt không rời. Tôi nhìn thấy vậy cũng thấy được an ủi. 

Tôi và chồng có nhà riêng, thường xuyên về thăm bố mẹ hai bên. Nhưng mấy tháng gần đây, mẹ chồng tôi hay nói bóng gió bảo tôi không cần về, chồng tôi về là được rồi. Ban đầu tôi nghe tức lắm, nhưng nghĩ lại thì tôi có khó chịu cũng không thay đổi được gì.

Chẳng nói chẳng rằng, tôi đột ngột về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi chết sững nhìn thấy món đồ phơi trong sân, phơi bày bí mật kinh khủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần vừa rồi chồng tôi đi công tác, tôi cũng có việc về ngang nhà bố mẹ chồng. Chần chừ một hồi lâu, tôi quyết định ghé vào thăm ông bà. Tôi nghĩ bụng bố mẹ chồng cũng có tuổi rồi, tôi cũng chẳng nên để bụng với họ làm gì.

Nhưng vừa dựng xe ở trước cửa nhà bố mẹ chồng, tôi điếng người khi thấy thứ đồ được treo trên giá phơi đồ. Đó là đồ của trẻ sơ sinh. Phải nói rằng bố mẹ chồng tôi chỉ có chồng tôi là con một, họ hàng gần đây cũng không có ai sinh con. Vậy đồ sơ sinh này là của ai mà lại phơi trong nhà bố mẹ chồng tôi?

Tôi im lặng đi vào nhà bố mẹ chồng. Cửa không khóa, tôi nghe tiếng tiếng con nít khóc, theo đó là tiếng của mẹ chồng tôi:

“Cháu nội của bà ngoan nào, trộm vía lớn lên thể nào cũng đẹp trai như bố mày! Bà đây được bế cháu trai thì mai có chết cũng hả dạ”.

Tôi đi đến phòng khách thì phát hiện chồng tôi đang ngồi cạnh một người phụ nữ trẻ hơn tôi vài tuổi. Chồng tôi ôm vai cô ta, còn mẹ chồng tôi đang bế đứa trẻ. Nhìn họ như một gia đình thật sự, vậy tôi là ai đây?

Chẳng nói chẳng rằng, tôi đột ngột về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi chết sững nhìn thấy món đồ phơi trong sân, phơi bày bí mật kinh khủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy sự xuất hiện của tôi, chồng tôi và người phụ nữ kia tỏ ra lúng túng. Mẹ chồng tôi thì vẫn cười giỡn với cháu nội như chẳng có chuyện gì. Sau khi trở về nhà, chồng tôi xin lỗi vì đã lừa dối tôi. Anh nói rằng muốn hoàn thành tâm nguyện có cháu trai của mẹ, rằng anh không yêu người phụ nữ kia. Tôi cười nhạt, có kẻ ngốc mới tin!

Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn ly hôn chồng, tôi thương ba đứa con của mình chẳng còn bố bên cạnh. Nhưng không ly hôn, mẹ con tôi làm sao sống trong gia đình thế này đây?

Nhìn qua khe cửa thấy cô giúp việc ôm khư khư chân bố chồng, miệng liên tục mấp máy 1 điều khiến tôi sốc điếng

Nhìn qua khe cửa thấy cô giúp việc ôm khư khư chân bố chồng, miệng liên tục mấp máy 1 điều khiến tôi sốc điếng

Tôi nghe tiếng cô giúp việc khóc càng lớn hơn. Bố chồng tôi đứng lên, hất cô ta té xuống sàn. Tôi lặng người trở về phòng.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân

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