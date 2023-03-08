Chán chồng tôi lang thang ngoài đường, định làm liều lĩnh này nhưng khự lại vì con cái

Tâm sự 08/03/2023 21:50

Đàn bà khi chán chồng có những phản ứng khác nhau. Người thì khóc lóc, u uất và bế tắc. Có người đối đãi lại bằng sự vô tâm nhưng cũng có nhiều đàn bà ngoại tình để xoa dịu đi những tổn thương trong lòng.

Phụ nữ chán chồng mà lựa chọn ngoại tình là đàn bà dại. Bởi điều đó không giúp đàn bà tìm thấy niềm vui, càng không khiến đàn bà xoa dịu được những nỗi đau. Mặt khác, lựa chọn ngoại tình giống như đàn bà đang bị vây bọc trong nỗi muộn phiền do chồng bây giờ lại quàng thêm vào người một sợi dây thòng lọng. Và sớm hay muộn, chính sợi dây này sẽ siết chặt hạnh phúc, giết chết những gì mà đàn bà đang có.

Đau lòng thay, một người chị tôi quen lại rơi vào trường hợp đó. Trước khi ngã vào lòng một người đàn ông khác, chị đã có những tháng ngày chán ngán tận cùng cuộc hôn nhân của mình. Người chồng của chị chẳng hề đem đến cho chị hạnh phúc mà trái lại còn gây cho chị bao nhiêu khổ sở. Chị nuôi 2 đứa con, nuôi luôn cả người chồng vô dụng, nát rượu lại nghiện số đề. Chị cong lưng làm lụng nuôi con, chắt bóp từng đồng vậy mà người chồng của chị còn vét lấy để nướng vào những trận đỏ đen vô bổ. Kể làm sao hết những khổ cực mà chị đã phải chịu đựng khi có một người chồng như vậy.

Chán chồng tôi lang thang ngoài đường, định làm liều lĩnh này nhưng khự lại vì con cái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một người chồng tệ bạc, chị không lựa chọn ly hôn mà lại dấn thân vào con đường ngoại tình. Đó là người yêu cũ của chị. Gặp lại chị, người đàn ông tỏ ra xót xa, thương cảm trước cuộc sống đầy vất vả của chị. Anh ta nuối tiếc rằng nếu ngày xưa không vì hiểu lầm thì hai người đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tình cũ không rủ cũng tới, chị mềm lòng trước thái độ ân cần, quan tâm của anh ta. Và hai người thường xuyên gặp gỡ, đi khách sạn. Càng chán nản chồng, chị lại càng lao vào mối tình sai trái ấy.

Nhưng rồi, chị chẳng có một kết cục tốt đẹp. Chồng chị phát hiện ra, chị bị đánh, bị tát, bị hàng xóm khinh khi. Người đàn ông kia vội vã cắt liên lạc. Và đau lòng thay, hai đứa con chị thương yêu nhất trên đời lại xa lánh, coi thường chị. Chúng đã lớn và bảo rằng nếu cha mẹ ly hôn thì sẽ sống với cha chứ không sống với một người đàn bà như chị. Chị đau đớn ngã quỵ. Chẳng có ai còn nhớ đến nguyên nhân đã đẩy chị vào con đường ngoại tình này.

Đàn bà à, nếu chồng vô tâm, quá tệ bạc thì có 2 phương án để chúng ta lựa chọn. Một là ly hôn, lựa chọn cho mình một con đường tươi sáng hơn để đi. Còn như nếu chẳng thể ly hôn vì con cái hay vì điều gì đi nữa thì hãy làm ngơ người chồng ấy đi mà sống cho mình và cho con cái. Đừng dại dột ngoại tình, vì đó là cánh cửa tử, chỉ cần bước vào là đàn bà sẽ mất hết tất cả.

Giỗ đầu con trai sau khi qua đời, bố chồng tàn tật cho dâu 3 tỷ đồng, tôi 'ứa nước mắt' với lời đề nghị thật xót xa tột cùng

Giỗ đầu con trai sau khi qua đời, bố chồng tàn tật cho dâu 3 tỷ đồng, tôi 'ứa nước mắt' với lời đề nghị thật xót xa tột cùng

Sau khi đứa con trai duy nhất của mình mất, bố chồng em cứ sống âm thầm và lặng lẽ hẳn. Hàng ngày ông cùng với em lo hương khói cho anh rất cẩn thận, chu đáo.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 55 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 11 giờ 31 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 11 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 45 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 11 giờ 53 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 11 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường