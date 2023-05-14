Chán chồng, tôi 'đổi gió' một đêm tê tái bên phi công trẻ, tôi như miếng đất khô cằn bị hạn lâu ngày gặp được trời mưa

Tâm sự 14/05/2023 05:40

Từ khi tôi sinh con xong, chuyện ấy thưa hẳn, anh chỉ làm để đối phó. Nói thẳng ra, anh chẳng thể đáp ứng nổi chuyện ấy cho tôi, vì thế lúc nào trong người tôi cũng cảm thấy bực bội và khó chịu.

Tôi được ông trời phú cho nhan sắc, sức khỏe và sắc đẹp cộng với gia thế giàu có nên tôi có khá nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, con người tôi rất năng động và độc lập, nên tôi nghĩ rằng nếu một nửa của mình chỉ biết kiếm tiền, giỏi giang thì sẽ không để ý đến cảm xúc, suy nghĩ, sở thích của vợ. Điều này, dẫn đến sự lựa chọn sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Trong vô số người theo đuổi, tôi chọn anh – chồng hiện tại của tôi. Anh hiền lành, chịu được cái tính sáng nắng chiều mưa của tôi và yêu thương vợ hết mực. Nhưng anh hiền quá lại trở thành nhu nhược và yếu đuối. Mọi chuyện trong nhà đều do tôi quyết, anh không có ý kiến.

Anh luôn an phận là một nhân viên kinh doanh nhỏ bé trong công ty, để có thời gian quan tâm chăm sóc con cái và vợ con nhiều hơn. Số tiền anh mang về chỉ đủ để chi tiêu lặt vặt trong nhà, còn lại công to việc lớn là tiền lương của tôi bỏ ra. Tôi thấy anh kém cỏi về mọi thứ, kể cả chuyện ấy, làm tôi không thỏa mãn.

Chán chồng, tôi 'đổi gió' một đêm tê tái bên phi công trẻ, tôi như miếng đất khô cằn bị hạn lâu ngày gặp được trời mưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khi tôi sinh con xong, chuyện ấy thưa hẳn, anh chỉ làm để đối phó. Nói thẳng ra, anh chẳng thể đáp ứng nổi chuyện ấy cho tôi, vì thế lúc nào trong người tôi cũng cảm thấy bực bội và khó chịu. Tiền tôi kiếm ra không thiếu, chỉ cần anh quan tâm chiều chuộng và thỏa mãn tôi trong chuyện ấy thôi mà cũng không được.

Hàng ngày, tôi phải đi gặp rất nhiều đối tác để thương thảo ký hợp đồng. Đối tác cao to, đẹp trai lại giàu có và năng động hơn chồng rất nhiều. Cứ nghĩ đến chồng tôi lại chán nên đã ngoại tình. Tôi mồi chài để cặp với các giám đốc trẻ của công ty đối tác. Mặc dù tôi biết phụ nữ chán chồng dễ thành rau sạch, nhưng vì thỏa mãn ham muốn của mình nên tôi mặc kệ.

Mỗi ngày tôi cặp với một người, khỏi phải nói ở bên nhân tình trẻ tôi như được yêu thêm một lần nữa. Sức trẻ của nhân tình khiến tôi cảm thấy thỏa mãn, sống lại, như miếng đất khô cằn bị hạn lâu ngày gặp được mưa.

Giờ đây chuyện ấy làm tôi thỏa mãn vô cùng, vì nhân tình trẻ không những biết chiều chuộng mà còn nói những lời mật ngọt yêu thương khiến tôi say đắm. Tôi cảm giác như mình trẻ ra mấy tuổi, lúc nào cũng yêu đời. Từ ngày, cặp với nhân tình, về nhà tôi thấy chồng càng ngứa mắt và khó chịu.

Tôi không biết, chồng có đoán được điều gì hay không, có biết tôi ngoại không? Mà lúc nào anh cũng như vậy, không có một lời phàn nàn nào. Tôi vẫn đưa tiền để anh biếu bố mẹ hai bên, còn chuyện ấy không bao giờ đòi hỏi, gần đây lại càng không.

Chán chồng, tôi 'đổi gió' một đêm tê tái bên phi công trẻ, tôi như miếng đất khô cằn bị hạn lâu ngày gặp được trời mưa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người đời có câu: “Thế gian được vợ hỏng chồng” quả không sai. Tôi thông minh lanh lợi bao nhiêu thì chồng u lỳ, cục mịch, an phận bấy nhiêu. Tuy nhiên, anh chăm lo gia đình rất vẹn toàn, khiến tôi chẳng chê được câu nào, con cũng rất quấn anh. Nhiều khi tôi cũng muốn ly hôn để mình thoải mái đi lại với nhân tình trẻ. Nhưng nghĩ lại cảm giác vụng trộm sẽ thú vị hơn.

Với lại, nhân tình trẻ đâu được như chồng, chắc chắn sẽ không biết chăm lo và vun vén cho nhà cửa, đối xử tốt với hai bên gia đình công bằng. Thôi thì, chán chồng tôi lên giường với phi công trẻ là đủ, vừa được yêu chiều, vừa được thỏa mãn nhu cầu "chuyện ấy" lại vẫn có chồng ở bên để chăm lo cho gia đình.

Nhiều khi tôi cảm thấy mình thật đê tiện, nhưng vì ai tôi lại như thế, giá như chồng giỏi chuyện ấy, thì tôi đã không cặp bồ, lên giường với phi công trẻ để thỏa mãn dục vọng của mình. 

 

 

Ly hôn 3 năm mới đến thăm con, ai ngờ vừa đến thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn 3 năm mới đến thăm con, ai ngờ vừa đến thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Sau khi ly hôn vợ, tôi vẫn tiếp tục qua lại với nhân tình. 3 năm sau đó, tôi chỉ gửi tiền chu cấp cho con chứ chưa từng đến thăm. Vợ tôi không chịu nhận tiền, chuyển lại trả tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm