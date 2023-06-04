Chán cảnh 'chưa đi đến chợ đã hết tiền', vợ bí mật cho chồng uống thuốc 'tăng sinh lực' để thỏa cơn 'thèm yêu'

Vợ chồng Hoàng cưới nhau được hơn 3 năm, thế nhưng, số lần Hoàng giúp vợ “lên đỉnh” chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Hoàng đã dùng đủ mọi cách, uống nhiều loại thuốc để cải thiện bản lĩnh phòng the của mình nhưng mọi thứ vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Trong khi đó, vợ Hoàng thì hực hừng sắc xuân, các cụ nói “gái một con trông mòn con mắt” quả không sai.

Nói ra câu chuyện của mình Hoàng vô cùng xấu hổ, tuy nhiên, nếu cứ giấu kín trong lòng anh cảm thấy khó chịu và bức bối.

Nghe vợ nói như vậy, Hoàng cũng yên tâm. Nhưng thời gian gần đây Hoàng thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mỗi khi “lâm trận” “cậu bé” của Hoàng rất khỏe, hưng phấn, anh dễ dàng đưa vợ “lên đỉnh” vài lần trong cuộc ân ái. Hoàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ biết tối nào hai vợ chồng có ý định chăn gối là vợ cho anh uống một cốc nước, cô nói để bồi dưỡng cho chồng. Hoàng chẳng nghi ngờ gì nên uống luôn.

Dường như hiểu được nỗi khổ của chồng, vợ Hoàng cũng không hề kêu ca mỗi lần hai vợ chồng ân ái. Thậm chí, vợ Hoàng còn động viên chồng đừng vì chuyện đấy mà suy nghĩ quá nhiều rồi ảnh hưởng đến đời sống , công việc.

Biết có chuyện lạ trong việc ân ái của bản thân, anh có hỏi vợ nhưng cô chỉ cười không nói gì. Hoàng nghi ngờ, hoang mang, anh đợi lúc vợ đi vắng lục túi đồ của cô thì phát hiện cô có vỉ thuốc kích dục nam trong túi.

Cầm vỉ thuốc anh sững người. Hóa ra bao lâu nay vợ anh cũng khao khát được thỏa mãn nhưng cô giấu mình. Cô không nói mà bí mật cho anh uống thuốc kích dục?

Uống thuốc kích dục có tác dụng gì?

Khi được hỏi về tác dụng cũng như hệ lụy của thuốc kích dục, dược sĩ Mai Thị Thanh Tâm cho hay, thuốc kích dục có tác dụng kích thích ham muốn tình dục, khuấy động cảm giác trong "cuộc yêu" và nâng cao sự thỏa mãn sau chuyện giường chiếu. Thuốc thỉnh thoảng còn được dùng để điều trị bệnh bất lực ở nam giới. Chính vì vậy, mà không ít các quý ông đã sử dụng thuốc kích dục như một liệu pháp tâm lý để thỏa mãn vấn đề tình dục của mình, giúp đối phương được “lên đỉnh”.

Uống thuốc kích dục có tác hại gì?

Tuy nhiên, thuốc này cũng có nhiều nguy hiểm khi sử dụng, thậm chí có người vì “nghiện” mà còn dẫn đến liệt dương. Khi sử dụng thuốc kích dục nhằm tăng cường và kéo dài "cuộc yêu", một lượng máu nuôi sẽ được gia tăng đến cơ quan sinh dục của bạn, kết quả là bạn có thể bị hạ huyết áp.

Không những thế, việc sử dụng thuốc kích dục thường xuyên còn khiến bạn bị vô sinh và mất đi khả năng làm cha. Thậm chí còn bị mẫn cảm với tình dục.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể, người vợ trong câu chuyện trên vì quá ham muốn nhưng không dám bày tỏ với chồng mình nên mới dùng cách này. Khi phát hiện ra điều này, người đàn ông nên tự biết để điều chỉnh lại vấn đề tình dụng của mình bằng cách tập thể dục đều đặn hằng ngày.

Thêm vào đó, cân đối lại chế độ ăn uống của mình, dùng các loại thuốc bổ cần thiết trước. Và hơn hết cần phải có một tinh thần thật thoải mái khi quan hệ. Đặc biệt, người chồng cũng cần tế nhị nói cho vợ biết những tác hại không đáng có của việc sử dụng thuốc kích dục quá nhiều.