Cánh mày râu dù ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể đạt được 'khoái cảm' với 6 tư thế!

Đây là tư thế phổ biến và được rất nhiều các cặp đôi yêu thích. Ở tư thế này cả “cô bé” và “cậu nhỏ” đều được kích thích bằng miệng cùng một lúc. Đặc biệt là cánh mày râu, họ luôn thích người ấy “yêu” mình bằng miệng và đạt được cực khoái chân thực.

Cách thực hiện: Chàng nằm ngửa, nàng nằm lên trên và quay đầu ngược hướng. Sau đó bắt đầu bằng những nụ hôn nóng bỏng, kỹ năng điêu luyện bằng lưỡi “cô bé” và “cậu nhỏ”. Khi được kích thích bằng miệng, “cậu nhỏ” sẽ cương cứng và lên đỉnh rất nhanh.

Tư thế này mang lại khoái cảm rõ nhất cho cả nam và nữ được rất nhiều các cặp đôi ưa chuộng. Nó tác động đến tất cả các điểm G trên cơ thể và đêm lại cảm giác đa cực khoái, rất phổ biến trong các cuộc ái ân. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc và cẩn thận khi thực hiện bởi có thể gây “gãy súng” khi lâm trận.

Cách thực hiện: Nàng quỳ xuống, chống tay lên giường. Chàng sẽ thâm nhập vào “cô bé” ở phía sau. Lúc này âm đạo rất khít khiến cho lực ma sát vào thành âm đạo rất lớn nên tạo hưng phấn rất mạnh cho cả hai.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế ngồi đối mặt

Tư thế này giúp các chị em nắm quyền chủ động khiến chàng dễ dàng lên đỉnh.

Cách thực hiện: Hãy để nàng ngồi trên đùi chàng, quay mặt vào nhau. Nàng chủ động nắm quyền tăng giảm nhịp độ theo ý muốn. Chàng cũng có thể nắm eo để giúp nàng di chuyển nhẹ nhàng hơn. Điều này sẽ dễ dàng đưa chàng lên đến đỉnh.

Tư thế cưỡi ngựa

Đây là kiểu quan hệ nam giới rất thích bởi họ chỉ việc nằm im hưởng thụ, nhường hẳn đặc quyền thống trị cho chị em. Tư thế này cũng khiến chàng thâm nhập vào trong vùng cấm địa sâu hơn nên dễ đạt cực khoái.

Cách thực hiện: Chàng nằm ngửa cho nàng ngồi lên trên bụng và để “cô bé” tiếp xúc dần “chiếm hữu” hoàn toàn “cậu nhỏ”. Chàng có thể dùng tay ôm hông để hỗ trợ nàng di chuyển trượt lên cậu nhỏ.

Tư thế truyền giáo

Đây là tư thế quan hệ mà ai cũng biết, có vẻ như cũ nhưng lại là tư thế mà nam giới rất ưa thích bởi nó luôn đem lại khoái cảm cho họ. Ở tư thế này, toàn bộ cơ thể của hai người sẽ được tiếp xúc da thịt với nhau rõ ràng nhất, chàng có cơ hội ngắm nhìn cơ thể của nàng khiến cảm xúc luôn dâng tràn.

Cách thực hiện: Nàng nằm ngửa, chàng nằm trên đối mặt với nàng, có thể nhẹ nhàng hôn môi và ngực nàng sau đó thâm nhập vào “cô bé”.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế úp thìa

Đây là kiểu quan hệ giúp nam giới lâu xuất tinh nhất, dễ dàng kiểm soát tốc độ chuyển động nhịp nhàng của “cậu nhỏ”.

Cách thực hiện: Cả hai đều nằm nghiêng, hai chân nàng co nhẹ, một chân có thể để lên đùi chàng để “cậu nhỏ” dễ dàng di chuyển vào trong. Một mẹo nhỏ là khi quan hệ chàng nên móc hai chân thành hình chữ X để ép chặt ống dẫn tinh nhằm kiểm soát tốt hơn khả năng xuất tinh của mình tốt hơn.

Muốn giữ được hạnh phúc gia đình vừa khó lại vừa dễ. Trong đó, yếu tố tình dục chiếm một vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì thế, là một người vợ, bạn đừng quên trang bị cho mình những tuyệt chiêu giúp "chuyện ấy" thăng hoa hơn.