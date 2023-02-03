Cắn răng thuê người yêu đến dự đám cưới tình cũ, không ngờ tôi lại gặp được may mắn cả đời

Sốc hơn nữa, khi tin anh yêu người con gái khác tôi vừa mới biết được 2 tháng, anh đã gửi thiệp hồng tới tay tôi. Tôi trách móc anh, hận anh, tại sao anh còn muốn tôi đến dự đám cưới. Có vẻ như người con gái kia muốn anh làm thế, để cô ta hả hê vì đã có được anh, cướp được anh từ tay tôi. Tôi khóc như mưa, nức nở như chưa bao giờ được khóc. Sự phản bội này, tôi không thể nào quên được.

Không tin nổi vào những gì mình nghe thấy nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi ngậm đắng nuốt cay khi biết, đó là người con gái giàu có, xinh đẹp hơn tôi rất nhiều. Anh bỏ tôi để đến với cô ta, một là vì anh đã chán tôi, hoặc vì cô ta giàu có, anh muốn bám vào người con gái đó để có tương lai hơn là yêu một cô gái ở quê như tôi.

Tôi vui vẻ bước vào trước lễ đường, để nhìn thấy hai người họ tay trong tay với nhau. Tôi không ngại dắt tay người yêu mình lên sân khấu và giới thiệu với họ hàng, quan khách gia đình anh (những người đã biết tôi quá rõ), rằng chúng tôi là một cặp và muốn hát tặng họ một bài hát chúc phúc.

Nhưng không chịu thua cuộc, tôi đã nhờ bạn bè mai mối và thuê một người đàn ông cao to, đẹp trai, cực kì là lịch lãm, như người đẹp trong phim vậy để đến dự đám cưới người yêu cũ. Tôi cũng phải đầu tư cho hình thức của mình. Ăn mặc thật lộng lẫy, ra ngoài trang điểm , đi cùng với người bạn trai lạ và đã lập một kịch bản thật hoành tráng.

Trước tiếng reo hò của mọi người, tôi đã hoàn thành xuất sắc bài hát. Ai cũng ngưỡng mộ vì chúng tôi quá đẹp đôi. Tôi đứng trước mọi người chúc phúc cho họ và tuyên bố, chúng tôi cũng sẽ cưới vào tháng sau. Người yêu tôi thuê, ôm tôi, hôn lên trán và cũng gửi lời chúc phúc tới người ta.

Tôi vừa vui vừa khóc, khóc vì hận, vì trò diễn quá xuất sắc. Hôm đó, tôi đã hãnh diện vô cùng khi đi cùng một người đàn ông đẹp trai. Hoàn thành vai diễn, về nhà, trên đường đi, tôi đã khóc như mưa, người đàn ông đó nhìn tôi nức nở. Anh ta không quên động viên tôi, nói tôi hãy quên đi điều không đáng nhớ, kẻ không ra gì thì đừng hi vọng làm gì. Những lời của anh khiến tôi thức tỉnh. Anh ta bảo "cô là cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nên sẽ có rất nhiều người đàn ông thích cô, yêu cô chân tình, đừng lưu luyến kẻ bỉ ổi đó".

Tôi gửi tiền cho anh sau ngày hôm đó, anh không nhận và bảo tôi, hãy để dành đó, khi nào mời anh đi cà phê. Tôi hơi ngạc nhiên. Anh làm nghề người yêu thuê mà lại không nhận tiền của tôi sao, lạ thật!

Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau tôi hỏi bạn tôi mới biết, anh không phải người làm nghề đó, mà anh chỉ vì thích thử vai người yêu của người lạ, thích tới dự đám cưới, tò mò xem người ta như thế nào thôi chứ anh là một người đàn ông giàu có, con nhà gia giáo.

Hôm sau, tôi có mời anh đi cà phê để cảm ơn anh. Anh lại động viên tôi và bảo tôi phấn khởi lên, thi thoảng tham gia câu lạc bộ tình nguyện của anh cùng với trẻ em miền núi. Tôi tìm quên trong công việc và các chuyến tình nguyện cùng đội tình nguyện của anh. Hơn nửa năm như vậy, tôi đã quên đi người cũ và dần, chúng tôi đã yêu nhau lúc nào không hay.

Tôi không ngờ, anh lại là người ân cần, chu đáo như vậy. Biết tôi buồn chuyện quá khứ, anh không quên nói với tôi về niềm tin vào tình yêu và sự tin tưởng. Anh cho tôi những tháng ngày tươi đẹp, hạnh phúc nhưng đầy bình dị mà trước giờ tôi chưa từng cảm nhận được từ người đàn ông cũ.

Chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Bây giờ, tôi đã có được người đàn ông đẹp trai, lịch lãm, yêu thương tôi hết lòng. Anh còn mua tặng tôi xe đẹp, cho tôi đi du lịch khắp nơi theo sở thích. Tôi hãnh diện vì được anh yêu và được ở bên cạnh anh, chăm sóc anh. Chúng tôi sắp tổ chức đám cưới. Gia đình anh giàu có, gia giáo nhưng bố mẹ anh không bao giờ để ý chuyện tôi chỉ xuất thân bình thường, và hết lòng tôn trọng sự lựa chọn của con trai.

Gia đình họ thật sự rất giàu, tôi đã từng ái ngại nhưng tình yêu và sự chân thành của gia đình anh đã khiến tôi không còn mặc cảm, tự tin làm dâu, làm vợ của anh…