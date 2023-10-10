Cắn răng lấy chồng già hơn 30 tuổi để trừ nợ, mỗi đêm ông ấy cứ bắt làm đi làm lại một việc kì quặc khiến tôi không khỏi kinh hãi

Tâm sự 10/10/2023 04:51

Ở cái tuổi của chồng cô, không biết người khác thế nào, chứ chồng cô đã xuống phong độ trong khoản chăn gối lắm rồi.

Ngày cô lên xe hoa với người đàn ông hơn mình gần 30 tuổi, cô 25 còn lão đã 53, ai cũng nói cô ham giàu. Cái này cô không phủ nhận, cũng chẳng buồn phủ nhận. Gái tham tài, trai ham sắc, đó chẳng phải chuyện bình thường ư? Phụ nữ ai chả muốn tìm cho mình một bến đỗ tốt đẹp? Có chăng họ ghen tị với cô, vì nhan sắc của họ không đủ đẹp để lọt vào mắt xanh của những người đàn ông có tiền ấy mà thôi!

Nhưng sống chung 2 tháng, Như mới nhận ra, ban ngày chồng già yêu chiều và cho cô hưởng cuộc sống sung sướng như công chúa. Ngược lại, mỗi khi đêm về, đối với cô lại chẳng khác gì cơn ác mộng.

Ở cái tuổi của chồng cô, không biết người khác thế nào, chứ chồng cô đã xuống phong độ trong khoản chăn gối lắm rồi. Tháng may ra được đôi lần, còn không thì một lần, mà mỗi lần cũng uể oải lắm. Chính vì điều đó, chồng Như sợ vợ trẻ đang phây phây xuân sắc là Như cắm cho mình một đống sừng, nên ngoài việc kiểm soát các mối quan hệ và hành tung của Như khá chặt, thì mỗi đêm lão còn nghĩ ra đủ trò để hành cô.

Cắn răng lấy chồng già hơn 30 tuổi để trừ nợ, mỗi đêm ông ấy cứ bắt làm đi làm lại một việc kì quặc khiến tôi không khỏi kinh hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai tuần đầu tiên sống chung, chồng già bắt cô tối nào cũng đọc đi đọc lại, đọc to rõ ràng mấy trang giấy A4 mà lão soạn sẵn từ bao giờ. Nội dung chính là nhấn mạnh đến việc, trong đạo vợ chồng, sự chung thủy được đặt lên hàng đầu. Khi vẫn tồn tại quan hệ hôn nhân, vẫn là vợ chồng thì chuyện lăng nhăng, tình ái ngoài luồng là không được phép. Ngoại tình khi đang có vợ có chồng là sai cả về mặt pháp luật, đạo lý và đạo đức làm người. Như đọc hết khô hết mồm miệng, khản cả cổ nhưng lão không tha. Hôm nào cũng phải đọc tới 12 giờ đêm mới thả cho cô đi ngủ. Và sau 2 tuần, Như đã thuộc làu làu thì lão mới thôi.

Hai tuần tiếp theo, chồng già bắt Như đọc thuộc tam tòng tứ đức của người xưa. Rằng phụ nữ xuất giá lấy chồng thì hoàn cảnh tốt hay xấu thế nào cũng phải trung thành với chồng, không được có ý nghĩ phản bội hay bỏ chồng theo gã đàn ông khác.

Sang tháng thứ 2, nửa tháng đầu chồng Như bắt cô học nhuần nhuyễn về tội tà dâm. Nào thì nếu có quan hệ với người khác khi đã có vợ/ chồng, nghĩa là đã phạm vào tội tà dâm. Đây là một tội rất nặng, là hành vi trời đất không dung, quỷ thần phẫn nộ. Rồi thì quả báo của tội này cực kì nghiêm trọng, sự đau khổ sau này người phạm tội phải chịu là ngoài sức mô tả. Một người khôn ngoan nên hiểu rõ để đừng bao giờ phạm phải tội này. Như đọc mà rùng cả mình ớn lạnh. Song chồng cô một mực bắt cô phải đọc ngày này qua ngày khác, đến khi thuộc như cháo chảy không quên một chữ mới thôi.

Cắn răng lấy chồng già hơn 30 tuổi để trừ nợ, mỗi đêm ông ấy cứ bắt làm đi làm lại một việc kì quặc khiến tôi không khỏi kinh hãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai tuần sau của tháng thứ 2, chồng cô còn quái đản hơn khi mua một đống đồ chơi người lớn về và dùng chúng để phục vụ vợ mình. Như thấy điều đó quá bệnh hoạn, hết lời khuyên giải từ nhẹ nhàng tới cương quyết. Nhưng chồng cô còn rắn hơn vợ, không nhượng bộ cô nửa bước. Lão gầm gừ bảo Như, nếu không thế sợ cô thiếu thốn sẽ ngoại tình với mấy gã trai trẻ khỏe mạnh bên ngoài! Không khuyên được chồng, Như đành cắn răng chịu trận. Trừ phi cô bỏ đi, rời khỏi lão, thì hãy nghĩ đến chuyện phản kháng. Còn không cô phải ngoan ngoãn nghe theo lời lão!

Suốt từ sau đám cưới, những chiêu trò của lão đã khiến Như chán ngán vô cùng, nhưng vẫn còn chưa đáng sợ bằng trò mới này của lão. Cứ mỗi khi đêm về, bước vào phòng ngủ là Như lại bất giác run rẩy. Cô còn có thể chịu đựng được cảnh sống này bao lâu nữa? Lúc này cô mới nhận ra, dù sống sung sướng về vật chất cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, một khi chồng cô còn không thôi những chiêu trò hòng ngăn vợ ngoại tình này!

Về nhà giữa trưa thấy vợ lén lút đem cho anh hàng xóm một thứ gì đó, tôi lén theo dõi để rồi bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt!

Về nhà giữa trưa thấy vợ lén lút đem cho anh hàng xóm một thứ gì đó, tôi lén theo dõi để rồi bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt!

Cho đến một hôm tôi bất ngờ về nhà vào buổi trưa. Chưa đi đến nhà thì tôi thấy vợ xách hai hộp cơm, chạy xe ra ngoài. Tôi bèn len lén đi theo vợ thì bắt gặp cảnh tưởng bất ngờ.

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