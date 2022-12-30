Cận hôn lễ, tôi nhất quyết từ hôn vì liên quan đến nhẫn và giường cưới cũ của chồng tương lai

Tâm sự 30/12/2022 19:13

Tôi đã đến đo suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này,..

O là gái tân nhưng lại yêu 1 người đàn ông đã từng qua 1 đời vợ. Anh ấy tên là P. Chúng O bên nhau đã hơn 1 năm. O không để ý quá khứ của anh ấy. O chỉ cần hiện tại và tương lai, anh yêu O là đủ. Chuyện qua rồi cứ để mọi thứ qua đi.

Cận hôn lễ, tôi nhất quyết từ hôn vì liên quan đến nhẫn và giường cưới cũ của chồng tương lai - Ảnh 1

Yêu P đã lâu nhưng O về nhà anh rất ít. Bởi bố mẹ anh ở quê, cách thành phố hơn 300 cây số. Chúng O đều là những người đã đi làm, ngày nghỉ rất hiếm hoi. Đi đường dài, song lại về có 1-2 ngày thì sẽ rất mệt!

Đầu tháng, đùng 1 cái, mẹ P gọi điện lên thông báo rằng, chúng O sẽ cưới nhau vào tháng 8 âm lịch. Bởi bà đã đi xem bói và được cho biết tháng đó hợp tuổi 2 đứa.

Chúng O cũng đã xác định năm nay hoặc đầu năm sau sẽ làm đám cưới. Nhưng mẹ chồng tương lai báo gấp quá làm O hoang mang. Bởi 2 nhà còn chưa gặp mặt nhau bao giờ. Biết O bối rối, mẹ người yêu nói thế này: "Mẹ đi xem thì thầy bảo, chúng mày phải 2 lần rước dâu. Mà đang dịch dã thế này thì lần 1, 2 đứa tự đón với nhau, xong ra xã làm giấy đăng kí kết hôn là được. Về việc nói chuyện với nhà gái, con thông báo với bố mẹ, mẹ gọi điện bàn chuyện có được không? Đang dịch thì cứ phiên phiến đi. Hết dịch tổ chức đám cưới sau cũng được!".

O điện về cho gia đình thì bố mẹ O giãy nảy lên, nhất định không chịu. Mẹ gào lên từ đầu dây bên kia: "Đời con gái lấy chồng là chuyện trọng đại, sao mày dốt thế hả con. Bây giờ đang là tháng 6 âm lịch rồi, họ còn chưa đến nhà mình nói năng gì. Mình cũng chưa đến nhà họ thăm nhà thăm cửa. Tháng 7 âm lịch thì ai người ta bàn chuyện cưới xin trọng đại? Xong sang tháng 8 cưới luôn. Mỗi gọi điện như thế thì con gái mình rẻ mạt quá. Mày có cưới chạy bầu hay tao bán tống bán tháo con gái đâu mà phải như thế. Nói với nhà ấy, nếu không nói chuyện đàng hoàng được thì cứ để hẳn sang năm cưới cũng được, không sao hết". Nói xong mẹ giận dữ cúp máy.

Tự nhiên O thấy tủi thân vô cùng. Mấy hôm nay, P cho O xem mấy studio chụp ảnh cưới. O vốn thích chụp ảnh, lại là ảnh cưới nữa, nên O tính làm 1 bộ hoàng tráng. Nhưng anh gạt đi. P bảo rằng: "Nhà chẳng có chỗ treo đâu em. Trên đây mình lại đi ở trọ, nên là chụp bộ nào giá chỉ 3-4 triệu. Chủ yếu làm 2 tấm ảnh phóng để 2 nhà thôi. Mình cưới tháng 8, dịch vụ cho thuê cưới hỏi cũng vẫn còn rẻ. Bởi không phải là cao điểm mùa cưới. Đỡ được ối ra em nhỉ?".

Cận hôn lễ, tôi nhất quyết từ hôn vì liên quan đến nhẫn và giường cưới cũ của chồng tương lai - Ảnh 2

P còn nói với O, nhẫn cưới và nội thất phòng cưới mẹ anh đã sắm hết rồi. Anh nói thế khiến O cảm thấy đám cưới của mình như bị áp đặt. Cái gì cũng nhà trai quyết hết. Nhà gái còn không biết, thậm chí chẳng được tham gia vào.

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