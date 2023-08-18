Cãi nhau nảy lửa với chồng, tôi tức nhịn không được bèn chạy ra khách sạn ngủ, sáng dậy tôi ngã xuống giường khi thấy body ‘nóng mắt’ ngay bên cạnh

Tâm sự 18/08/2023 22:04

Tôi và chồng kết hôn đã 4 năm. Càng ở cùng nhau, chúng tôi càng có nhiều chuyện tranh cãi.

Chồng tôi nhiều lần nói tôi quá tham việc, không dành nhiều thời gian cho chồng con. Nhưng tôi cũng chỉ muốn cố gắng để có thêm thu nhập. Lương của chồng mỗi tháng chẳng đủ để nuôi cả gia đình, tôi đành phải cố gắng hơn. Dù tôi nói thế nào cũng không tránh được việc vợ chồng cãi vã.

Cãi nhau nảy lửa với chồng, tôi tức nhịn không được bèn chạy ra khách sạn ngủ, sáng dậy tôi ngã xuống giường khi thấy body ‘nóng mắt’ ngay bên cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, tôi vì tiếp khách cùng sếp nên về trễ, vừa về đến nhà đã thấy chồng tức giận ngồi đợi. Chúng tôi cãi nhau to, anh hỏi có phải tôi có nhân tình bên ngoài hay không. Chồng tôi bất ngờ nổi cơn ghen, nói năng khó nghe khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi đưa điện thoại cho chồng kiểm tra, còn cho anh xem tin nhắn sếp gửi tối nay đi gặp khách hàng. Nhưng chồng tôi nhất quyết không tin

Không nghe được những lời xúc phạm quá đáng của chồng, tôi tức giận bỏ ra ngoài. Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện mình đang ở khách sạn. Tôi không nhớ rõ chuyện tối qua, vì uống say nên đầu nhức như búa bổ. Tôi vừa vươn tay tìm điện thoại thì sờ thấy một cơ thể rắn chắc bên cạnh. Khi nhìn qua, tôi choáng váng thấy một người đàn ông nằm bên cạnh. Tôi giật mình té xuống giường.

Người kia cười thành tiếng rồi nói với tôi:

“Em làm gì mà giật mình vậy? Em lên ngủ thêm chút đi, hôm nay không cần đi làm”.

Người lên tiếng chính là sếp của tôi. Tôi nhớ lại tối hôm qua khi ra khỏi nhà, tôi nhận được cuộc gọi của sếp. Tôi nói đang muốn đi giải khuây thì chị gọi tôi ra uống rượu cùng. Vì là sếp nên tôi không đề phòng, cứ nghĩ uống say rồi tìm một khách sạn ngủ qua đêm là được.

Vừa tỉnh lại nhớ ra vài chuyện, tôi thở phào vì cả hai chưa đi quá giới hạn. Nào ngờ ngay sau đó tôi nghe sếp ở trên giường nói một câu:

“Anh thích em lâu rồi, em có tình cảm với anh không?”.

Cãi nhau nảy lửa với chồng, tôi tức nhịn không được bèn chạy ra khách sạn ngủ, sáng dậy tôi ngã xuống giường khi thấy body ‘nóng mắt’ ngay bên cạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi vẫn còn ngỡ ngàng, bàng hoàng, thì sếp đề nghị muốn cùng tôi hẹn hò bí mật, không quan tâm tôi có chồng. Chỉ cần tôi chịu ở bên cô ấy thì sẽ được thăng tiến trong công việc, tiền bạc không thiếu.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại rồi xin phép sếp về nhà nghỉ ngơi. Trên đường về nhà tôi hoang mang lắm. Tôi biết chồng ghen tuông khi tôi đi làm, giờ sếp của tôi lại như thế. Tôi cũng không muốn nghỉ việc. Tôi phải làm sao đây?

Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu bí mật eva chuyện vợ chồng hôn nhân tình yêu hôn nhân chuyện eva Tâm sự chuyện eva

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 7 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt