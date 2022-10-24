Cách để vượt qua khủng hoảng trong cuộc sống: bạn cần có một sức mạnh tinh thần vững vàng, một tâm hồn linh hoạt và bình tĩnh

Khi xảy ra sự cố, tai nạn, bạn cần phải có tinh thần vững vàng để giải quyết mọi chuyện bằng tâm thế linh hoạt, bình tĩnh. Để vượt qua được khủng hoảng của cuộc sống, thì nên làm như thế nào?

Khi bạn bị thương hoặc bị tổn thương lòng, các vết sẹo không dễ dàng biến mất. Một cuộc sống dễ dàng và suôn sẻ rất tốt cho sức khỏe tinh thần, nhưng cuộc sống đương nhiên là không bao giờ bằng phẳng. Nó không cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra. Đôi khi, những tình huống kỳ lạ tréo ngoe xảy đến với bạn.

Những người mạnh mẽ về tinh thần có nơi ẩn náu của riêng họ, nơi họ có thể đưa ra quyết định hợp lý trong những tình huống căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ Huffington Post, nhà trị liệu tâm lý Piero Ferrucci cho biết rằng: "Tôi nghĩ rằng các bạn đều biết rõ tầm quan trọng của việc có một nơi nghỉ ngơi cho riêng mình trong căn nhà nhà. Trái tim của chúng ta cũng cần một nơi để nghỉ ngơi giống như vậy".

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có không gian bên trong để tĩnh tâm, bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu thường xuyên thiền định hoặc có thời gian tập trung vào nội tâm, bạn có thể phát huy khả năng ứng phó linh hoạt trong các tình huống bất ngờ.

Nhớ lại những kỷ niệm thành công

Đường cong của cuộc sống không bao giờ bằng phẳng. Có một số người có dốc thoai thoải và cũng có một số người có con dốc khác với độ dốc khác. Trong trường hợp thất bại lặp đi lặp lại nhiều lần, sự tự tin sẽ giảm và dễ dàng dao động trong những việc nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống có thể bị hủy hoại bởi những sai lầm của chính mình, nhưng cũng có nhiều trường hợp nhận được kết quả không tốt do sự ngẫu nhiên và vận xui liên tục. Không cần phải nản lòng trước những thất bại liên tục. Bằng cách nào đó, bạn cứ gặp vận xui liên tục. Điều quan trọng là phải có tư duy lấy lại sự tự tin, rằng bạn có thể vượt qua mọi tình huống bằng cách hồi tưởng lại những điều tốt đẹp bạn đã làm trong quá khứ.

Hãy nghỉ ngơi một cách quyết liệt

Nếu một tình huống nào đó liên tục làm bạn căng thẳng và làm gia tăng sự lo lắng, tốt hơn là bạn nên tạm dừng tình huống đó một thời gian để nhìn lại và sắp xếp nó với một tâm trí khách quan hơn. Trong tình trạng bạn bị căng thẳng liên tục, khả năng phán đoán của bạn sẽ có xu hướng bị vẩn đục.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn rời xa những tình huống làm rối loạn tinh thần và sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, thì khả năng phán đoán nhạy bén của bạn sẽ được đánh thức

Đầu óc tỉnh táo tránh xa những tình huống gây mất tập trung giúp đánh thức khả năng phán đoán nhạy bén hơn. Thúc đẩy bản thân vô điều kiện không phải lúc nào cũng là thượng sách. Đôi khi, trì hoãn công việc xong quay trở lại làm việc sẽ kiếm được một con đường tắt.

Theo Kormedi