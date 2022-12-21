Các điểm kích thích nằm trong những điểm G của phái mạnh mà nàng nên biết

Tâm sự 21/12/2022 06:00

Điểm G của đàn ông ở đâu? Nắm ngay để biết kích thích phái mạnh khiến chàng đê mê...

Điểm G là là vị trí tạo ra khoái cảm lớn nhất của nam giới khi bị kích thích. Nếu điểm G của phụ nữ nằm trong âm đạo thì đàn ông ngược lại hoàn toàn. Vị trí của nó là một hạch có kích thước như hạt óc chó nằm trong tuyến tiền liệt và dưới bàng quang.

1 Điểm C (sau tai) 

Muốn tạo bước khởi đầu êm xuôi thì bạn phải biết những điển kích thích của phái mạnh ở đâu. Nhờ thế mới có cuộc mây mưa nồng cháy và hưng phấn được. Điểm C là là một trong điểm G của đàn ông bạn có thể tập trung gây kích thích. Nó nằm ở vị trí sau tai. Bắt đầu vào cuộc chơi, bạn có thể đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi chàng. Sau đó hôn từ cổ đến tai và tập trung ở vành tai.

Bởi vì vành tai có rất nhiều dây thần kinh cảm giác. Khi bị kích thích tại vị trí đó, chàng sẽ cảm thấy kích thích mãnh liệt, ham muốn càng tăng cao. Vì thế điểm C là điểm kích thích đàn ông.

Các điểm kích thích nằm trong những điểm G của phái mạnh mà nàng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 Điểm F 

Điểm F của đàn ông là một đường da nhỏ căng chạy dọc dưới đầu dương vật. Ở vị trí này cũng tập trung nhiều sợi thần kinh đan chéo nhau. Nên cũng rất nhạy cảm khi động vào không kém gì các điểm kích thích khác. Cho nên khi quan hệ, những chàng trai sẽ trở nên sung sướng và hưng phấn hơn bao giờ hết.

3 Điểm X 

Điểm X – điểm G của đàn ông, một điểm giao nhau dưới mông. Ví trí này cũng rất nhạy cảm, khi chạm vào cũng khiến đàn ông nẩy lên. Bạn chỉ cần một vài động tác để kích thích khu vực này là đã đủ anh ấy chết mê chết mệt bạn rồi đấy.

4 Điểm W (ngực) 

Điểm W là vị trí nằm ở ngực. Vì kích thích điểm W – điểm G của đàn ông cũng được. Ngực đàn ông cũng giống như phụ nữ, chứa một hệ thống thần kinh vô cùng nhạy cảm và phân bố theo hình chữ W.

Các điểm kích thích nằm trong những điểm G của phái mạnh mà nàng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5 Điểm R – Các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể đàn ông

Điểm R hay có tên khác là Raphe, ở điểm này cũng chứa rất nhiều dây thần kinh. Chỉ cần bạn chạm tay nhẹ vào điểm này, thì sẽ khiến cuộc tình trở bốc cháy nhanh hơn. Có khi đụng vào điểm này cũng khiến các chàng trai bị xuất tinh sớm. Đặc biệt là với những người gặp vấn đề này.

6 Điểm O – Điểm G của nam giới

Điểm O nằm ở cuối xương sống cũng là một trong những điểm G của phái mạnh. Nếu chị em chọn điểm O thì đàn ông sẽ được trái nghiệm độ hưng phấn cường độ cao. Vì kích thích điểm O sẽ kích thích lên các dây thần kinh dẫn truyền cảm giác.

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