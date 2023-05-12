Cả đêm đê mê cùng cô nhân tình xinh đẹp trong nhà nghỉ, xong xuôi giật mình khi nhận đươc tin nhắn của vợ: 'Anh ơi em và con sắp chết rồi'

Tâm sự 12/05/2023 13:42

Nhiều khi Lam nghén, thèm ăn này ăn kia, nhờ Thắng đi mua hộ mà lúc nào cũng nhận lại những lời khó nghe của chồng. Việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp cũng một mình Lam dọn dẹp.

Lam và Thắng yêu nhau rồi mới đi đến hôn nhân. Cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu cứ ngỡ sẽ bền vững. Ai  ngờ đâu chỉ cưới nhau được hai năm, Lam mang thai thì Thắng bắt đầu lăng nhăng bên ngoài. Thắng ngày một bận rộn, giao tiếp với nhiều người hơn.Thế là thay vì về nhà với vợ bầu bì hay than thở thì Thắng lại thích đi chơi với các cô chân dài xinh đẹp hơn.

Lam dần không còn thấy Thắng quan tâm mình, những bữa cơm chiều cũng thưa thớt hẳn đi. Lam hỏi thì Thắng cứ bảo là vì bận công việc. Nghe vậy mà Lam cũng chẳng nghi ngờ gì chồng, chỉ thương vì Thắng cực nhọc làm việc mà.

Cả đêm đê mê cùng cô nhân tình xinh đẹp trong nhà nghỉ, xong xuôi giật mình khi nhận đươc tin nhắn của vợ: 'Anh ơi em và con sắp chết rồi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều khi Lam nghén, thèm ăn này ăn kia, nhờ Thắng đi mua hộ mà lúc nào cũng nhận lại những lời khó nghe của chồng. Việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp cũng một mình Lam dọn dẹp. Về nhà thấy nhà không sạch sẽ như lúc trước là Thắng lại la lối rồi lại bỏ đi, không hề biết vợ mệt mỏi nằm trong phòng. Lam gần đến ngày sinh, người lại càng nặng nề hơn. Vậy mà Thắng chẳng màng, nhiều khi Lam nhờ làm gì đó đôi chút là Thắng lại nổi quạu. Cũng vì anh đang trễ hẹn với cô bồ xinh đẹp, lấy đâu thời gian mà làm này làm kia cho Lam.

Gần đến ngày sinh, Lam thấy mình hơi khó chịu, nên gọi bảo Thắng về sớm để đưa cô vào viện. Thắng không trả lời, cúp máy khi Lam chưa nói hết câu. Chiều hôm đó, Thắng đón cô bồ đi chơi, nghĩ là sẽ được một đêm vui vẻ. Thắng hết đưa bồ đi ăn uống nhà hàng sang trọng, đi mua sắm rồi lại hí hửng vào nhà nghỉ. Thắng tắt chuông, quăng điện thoại sang một bên. Vui vẻ với bồ chán chê rồi anh mới mở điện thoại ra xem. Thắng chết sững khi thấy cả chục cuộc điện thoại của vợ và nhà vợ, cùng tin nhắn của vợ: “Anh ơi, em và con sắp chết rồi”.

Thắng hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Vừa về đến Thắng đã thấy nhà đông đúc người. Thấy anh, ba mẹ vợ đã nhào đến đánh tới tấp:

- Mày hại chết con tao! Là mày! Mày làm chồng mà ngoại tình bỏ bê vợ con thế này à?

Cả đêm đê mê cùng cô nhân tình xinh đẹp trong nhà nghỉ, xong xuôi giật mình khi nhận đươc tin nhắn của vợ: 'Anh ơi em và con sắp chết rồi' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thắng vẫn chưa hiểu chuyện gì thì ba mẹ vợ vứt những tấm ảnh loang lỗ máu vào mặt anh. Đó là hình anh và bồ ân ái với nhau. Hóa ra bồ của anh đã gửi những tấm hình này đến nhà anh, Lam thấy những tấm hình này mà sốc quá, lại đang có dấu hiệu động thai nên cô trượt té cầu thang. Trước khi mất, trong tay cô vẫn còn nắm chặt những tấm ảnh đó.

Thắng lao đến ôm xác vợ và đứa con chưa kịp chào đời. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Những hình ảnh vợ một thân một mình chịu khổ cực thời gian qua như cào nát lòng anh. Là anh vô tâm, là anh tàn nhẫn chạy theo những cám dỗ ngoài kia mà không hề nhớ rằng mình vẫn có một người vợ đợi mình ở nhà. Khoảnh khắc cô sắp ra đi, cô đã đau lòng và tuyệt vọng đến cỡ nào? Đến khi nhận ra thì đã phải trả giá bằng hết thảy những khổ đau, hối hận suốt cuộc đời này....

Ly hôn 3 năm mới đến thăm con, ai ngờ vừa đến thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn 3 năm mới đến thăm con, ai ngờ vừa đến thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Sau khi ly hôn vợ, tôi vẫn tiếp tục qua lại với nhân tình. 3 năm sau đó, tôi chỉ gửi tiền chu cấp cho con chứ chưa từng đến thăm. Vợ tôi không chịu nhận tiền, chuyển lại trả tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 59 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm