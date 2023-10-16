Cả đêm cùng nhân tình trong khách sạn, sáng ra kiểm tra điện thoại thì giật mình khi thấy vợ gửi tin nhắn: 'Anh ơi em và con sắp chết rồi'

Tâm sự 16/10/2023 10:10

Linh và Tuấn yêu nhau rồi mới đi đến hôn nhân. Cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu cứ ngỡ sẽ bền vững. Ai ngờ đâu chỉ cưới nhau được hai năm, Linh mang thai thì Tuấn bắt đầu lăng nhăng bên ngoài.

Tuấn ngày một bận rộn, giao tiếp với nhiều người hơn.Thế là thay vì về nhà với vợ bầu bì hay than thở thì Tuấn lại thích đi chơi với các cô chân dài xinh đẹp hơn.

Linh dần không còn thấy Tuấn quan tâm mình, những bữa cơm chiều cũng thưa thớt hẳn đi. Linh hỏi thì Tuấn cứ bảo là vì bận công việc. Nghe vậy mà Linh cũng chẳng nghi ngờ gì chồng, chỉ thương vì Tuấn cực nhọc làm việc mà.

Nhiều khi Linh nghén, thèm ăn này ăn kia, nhờ Tuấn đi mua hộ mà lúc nào cũng nhận lại những lời khó nghe của chồng. Việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp cũng một mình Linh dọn dẹp. Về nhà thấy nhà không sạch sẽ như lúc trước là Tuấn lại la lối rồi lại bỏ đi, không hề biết vợ mệt mỏi nằm trong phòng. Linh gần đến ngày sinh, người lại càng nặng nề hơn. Vậy mà Tuấn chẳng màng, nhiều khi Linh nhờ làm gì đó đôi chút là Tuấn lại nổi quạu. Cũng vì anh đang trễ hẹn với cô bồ xinh đẹp, lấy đâu thời gian mà làm này làm kia cho Linh.

Cả đêm cùng nhân tình trong khách sạn, sáng ra kiểm tra điện thoại thì giật mình khi thấy vợ gửi tin nhắn: 'Anh ơi em và con sắp chết rồi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần đến ngày sinh, Linh thấy mình hơi khó chịu, nên gọi bảo Tuấn về sớm để đưa cô vào viện. Tuấn không trả lời, cúp máy khi Linh chưa nói hết câu. Chiều hôm đó, Tuấn đón cô bồ đi chơi, nghĩ là sẽ được một đêm vui vẻ. Tuấn hết đưa bồ đi ăn uống nhà hàng sang trọng, đi mua sắm rồi lại hí hửng vào nhà nghỉ. Tuấn tắt chuông, quăng điện thoại sang một bên. Vui vẻ với bồ chán chê rồi anh mới mở điện thoại ra xem. Tuấn chết sững khi thấy cả chục cuộc điện thoại của vợ và nhà vợ, cùng tin nhắn của vợ: “Anh ơi, em và con sắp chết rồi”.

Tuấn hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Vừa về đến Tuấn đã thấy nhà đông đúc người. Thấy anh, ba mẹ vợ đã nhào đến đánh tới tấp:

- Mày hại chết con tao! Là mày! Mày làm chồng mà ngoại tình bỏ bê vợ con thế này à?

Cả đêm cùng nhân tình trong khách sạn, sáng ra kiểm tra điện thoại thì giật mình khi thấy vợ gửi tin nhắn: 'Anh ơi em và con sắp chết rồi' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì ba mẹ vợ vứt những tấm ảnh loang lỗ máu vào mặt anh. Đó là hình anh và bồ ân ái với nhau. Hóa ra bồ của anh đã gửi những tấm hình này đến nhà anh, Linh thấy những tấm hình này mà sốc quá, lại đang có dấu hiệu động thai nên cô trượt té cầu thang. Trước khi mất, trong tay cô vẫn còn nắm chặt những tấm ảnh đó.

Tuấn lao đến ôm xác vợ và đứa con chưa kịp chào đời. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Những hình ảnh vợ một thân một mình chịu khổ cực thời gian qua như cào nát lòng anh. Là anh vô tâm, là anh tàn nhẫn chạy theo những cám dỗ ngoài kia mà không hề nhớ rằng mình vẫn có một người vợ đợi mình ở nhà. Khoảnh khắc cô sắp ra đi, cô đã đau lòng và tuyệt vọng đến cỡ nào? Đến khi nhận ra thì đã phải trả giá bằng hết thảy những khổ đau, hối hận suốt cuộc đời này....

Ra khỏi tòa ly hôn, chồng bỗng vung tay ném mạnh cái ba lô đen xì vào người tôi rồi bỏ đi, mở ra xem thứ bên trong mà tôi bàng hoàng chết lặng

Ra khỏi tòa ly hôn, chồng bỗng vung tay ném mạnh cái ba lô đen xì vào người tôi rồi bỏ đi, mở ra xem thứ bên trong mà tôi bàng hoàng chết lặng

Và thay vì tin tưởng và bảo vệ vợ, chồng tôi lại im lặng làm theo lời của bố mẹ. Tôi buồn quá nên quyết định ôm con nhỏ về nhà ngoại ở.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu góc tâm sự tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 27 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 42 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 5 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai