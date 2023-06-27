Buồn tủi vì phải chăm chồng sống thực vật, cô gái có ý định dội nước sôi vào người chồng và cái kết đầy ngỡ ngàng

Tâm sự 27/06/2023 19:35

Tiểu Vương càng nghĩ càng buồn, vì vậy cô không hề chuyên tâm chăm sóc chồng. Hôm nay, Tiểu Vương phải rửa mặt cho chồng như thường lệ, vậy nhưng cô đã chuẩn bị nước nóng để đổ lên mặt của chồng.

Mặc dù Tiểu Vương và chồng có mối quan hệ rất tốt nhưng sau một tai nạn, chồng của Tiểu Vương phải sống thực vật. Biết con gái chán nản cuộc sống này nhưng mẹ của Tiểu Vương không đồng ý cho cô ly hôn. Mẹ Tiểu Vương nói rằng chồng của con gái rất tốt, vào thời điểm hiện tại Tiểu Vương nên ở bên cạnh chăm sóc cho chồng thay vì nghĩ đến chuyện ly hôn.

Buồn tủi vì phải chăm chồng sống thực vật, cô gái có ý định dội nước sôi vào người chồng và cái kết đầy ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì lý do này, khi chăm sóc người chồng sống thực vật của mình Tiểu Vương luôn phàn nàn, cô cảm thấy chồng cô không thể mang đến cuộc sống tốt đẹp cho bản thân mình. Cuộc hôn nhân này đối với Tiểu Vương là vô ích, cuộc sống sau này của cô sẽ rất tẻ nhạt nhưng cô lại không thể ly hôn với chồng.

Buồn tủi vì phải chăm chồng sống thực vật, cô gái có ý định dội nước sôi vào người chồng và cái kết đầy ngỡ ngàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Vương càng nghĩ càng buồn, vì vậy cô không hề chuyên tâm chăm sóc chồng. Hôm nay, Tiểu Vương phải rửa mặt cho chồng như thường lệ, vậy nhưng cô đã chuẩn bị nước nóng để đổ lên mặt của chồng. Tuy nhiên, đúng lúc này chồng của Tiểu Vương đã bất ngờ ngồi dậy, thì ra anh đã tỉnh dậy từ hai ngày trước và muốn tạo bất ngờ cho vợ nhưng lại không thể ngờ Tiểu Vương lại đối xử với mình như vậy.

Chồng Tiểu Vương không bao giờ dám nghĩ vợ mình lại là người phụ nữ độc ác như vậy. Sau khi sức khỏe hồi phục, chồng Tiểu Vương đã dứt khoát ly hôn với cô. Tiểu Vương cũng cảm thấy rất hối hận về việc làm của mình nhưng cô cũng hiểu rằng rằng kết cục này chẳng thể nào thay đổi được.

Buồn tủi vì phải chăm chồng sống thực vật, cô gái có ý định dội nước sôi vào người chồng và cái kết đầy ngỡ ngàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Nửa đêm trong cơn mưa bão, năn nỉ chị cởi chiếc áo đang ướt sũng ra, chị cởi đến đâu tôi bàng hoàng nhìn theo đến đó, sững người với sự thật đằng sau

Nửa đêm trong cơn mưa bão, năn nỉ chị cởi chiếc áo đang ướt sũng ra, chị cởi đến đâu tôi bàng hoàng nhìn theo đến đó, sững người với sự thật đằng sau

Từ nhỏ, tôi thương chị gái hiền lành, ngoan ngoãn. Chị chưa từng yêu đương ai, anh rể tôi là người đàn ông đầu tiên của chị, cũng là người bố mẹ tôi tìm cho chị.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 57 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa