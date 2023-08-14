Bụng bầu vượt mặt nên rủ bạn thân về quản lý tiệm spa, sau 8 tháng sinh con, tôi 'điếng người' khi biết chồng và ả ta lén lút làm chuyện tày đình...

Tâm sự 14/08/2023 07:35

Sự đáp lại dần dần nhiệt tình, rồi đến lúc cao độ của chồng tôi. Cay đắng nhất là, địa điểm họ hẹn hò và ân ái lại ngay tại tầng 3 của spa, nơi tôi dành phòng riêng cho quản lý nghỉ ngơi sau giờ làm việc.

Tôi năm nay 28 tuổi, đã kết hôn 4 năm và sinh sống tại Hà Nội. Ông xã tôi làm kinh doanh nên thu nhập khá tốt. Từ khi lấy chồng, tôi nghỉ việc để sinh con, sau đó mở một spa kiêm cửa hàng mĩ phẩm nho nhỏ gần nhà.

Lúc mới mở spa, tôi cũng không hề nghĩ công việc này sẽ khiến mình bận rộn như vậy. Thế nhưng, dường như số tôi có lộc trời, khách hàng kéo tới mỗi ngày một đông, người này giới thiệu người khác. Năm ngoái, khi bước vào những tháng cuối của thai kì, tôi quyết định phải tuyển cho nơi mình làm việc một quản lý. Người tôi tin tưởng không ai khác, chính là Trang, bạn thân tôi.

Bụng bầu vượt mặt nên rủ bạn thân về quản lý tiệm spa, sau 8 tháng sinh con, tôi 'điếng người' khi biết chồng và ả ta lén lút làm chuyện tày đình... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trang không quá đẹp nhưng cao ráo, lại có kinh nghiệm làm quản lý cửa hàng. Từ ngày có Trang, cuộc sống của tôi vui vẻ và thuận lợi hơn. Trang không những khéo léo với khách mà còn chăm sóc tôi rất cẩn thận, khi thì cốc nước cam, khi thì gói bánh tự làm.

Sau khi sinh con, tôi quyết định giao toàn bộ spa cho Trang quản lý. Công việc và thu chi có vấn đề gì thì chồng tôi qua làm việc trực tiếp với Trang. Đôi lần tôi có thăm dò thái độ của chồng tôi với bạn thân song anh tỏ ra rất hờ hững. Anh còn chép miệng, cái Trang chắc ế vì người thô quá, chẳng có đường cong gì cả.

Sự việc chỉ vỡ lở ra khi tôi quyết định chọn ngày lành khai xuân sau Tết, cũng là ngày tôi trở lại spa làm việc sau 8 tháng nghỉ sinh. Chồng tôi trước nay không quan tâm tới việc vợ chăm sóc con như thế nào, giờ đây lại nằng nặc bảo vợ nên nghỉ ngơi ở nhà, quan tâm tới con cái thay vì đi làm việc. Chồng đưa ra những lý do rất khiên cưỡng khiến tôi không thể không đặt dấu hỏi. Lúc ấy, tôi chỉ nghi ngờ anh trăng gió bên ngoài, tôi không biết người bước vào cuộc sống gia đình tôi lại là Trang.

Bụng bầu vượt mặt nên rủ bạn thân về quản lý tiệm spa, sau 8 tháng sinh con, tôi 'điếng người' khi biết chồng và ả ta lén lút làm chuyện tày đình... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm ấy, lựa lúc chồng ngủ, tôi lén lút mở điện thoại của anh. Tin nhắn và cuộc gọi hoàn toàn trong sạch, Facebook và email cũng vậy. Chỉ đến khi đăng nhập vào một ứng dụng chat trên điện thoại, tôi mới tìm thấy những thứ mình cần. Các tin nhắn đong đưa lả lơi, mà ban đầu Trang là người chủ động.

Sự đáp lại dần dần nhiệt tình, rồi đến lúc cao độ của chồng tôi. Cay đắng nhất là, địa điểm họ hẹn hò và ân ái lại ngay tại tầng 3 của spa, nơi tôi dành phòng riêng cho quản lý nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Những tin nhắn lúc ngọt ngào, lúc gợi tình khiến tôi đắng ngắt. Tôi không ngờ đời mình có ngày như vậy.

Bụng bầu vượt mặt nên rủ bạn thân về quản lý tiệm spa, sau 8 tháng sinh con, tôi 'điếng người' khi biết chồng và ả ta lén lút làm chuyện tày đình... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, tôi vẫn đang im lặng. Tôi muốn đợi sau ngày khai xuân để làm rõ mọi việc, cũng là để don dẹp một tương lai cho mình. Nếu chồng tôi ngoại tình với một người xa lạ, có thể tôi còn dễ dàng tha thứ.

Nhưng anh ngoại tình với chính bạn thân tôi, làm sao tôi có thể quên đi cho được. Tôi có lẽ đành phải xin lỗi con mà cất bước ra đi, dù biết con sẽ khổ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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