Bỏ vợ để cưới em gái giúp việc trẻ đẹp, 4 năm sau vô tình gặp lại chồng cũ, anh ta liền dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị 'sốc tận óc'

Tâm sự 17/09/2023 07:25

Thấy tôi váy áo điệu đà chuẩn bị đi chơi, chồng cũ nhìn chằm chằm một lúc rồi mới tiến lại hỏi han. Anh ta làm điệu bộ chẳng khác gì lúc cưa cẩm tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm, quay mặt đi không thèm nói chuyện.

Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Để kết thúc nó, tôi đã tốn nhiều nước mắt và sức lực. Có một thời gian, tôi hận chồng cũ vô cùng, còn muốn anh đừng bao giờ tới gặp con. Nhưng dù sao con cũng cần bố, tôi vẫn mềm lòng khi thấy con nhớ bố. Tôi nhượng bộ, đành cho chồng được ghé thăm, bù đắp cho con sau khi chúng tôi ly hôn.

Tôi cho chồng đến thăm con một lần trong tuần. Trước khi qua thăm con, anh ta sẽ gọi cho tôi, tuần nào không qua thì cũng phải báo tôi một tiếng. Tôi biết trước để tránh mặt anh ta, không muốn ảnh hưởng tới con cái.

 

Giao ước qua thăm con được chồng tôi thực hiện suôn sẻ suốt 4 năm. Bỗng dưng mấy tuần trước, anh ta qua nhà tôi mà không báo trước. Lúc đó tôi đang chuẩn bị đi chơi cùng bạn thì gặp chồng cũ tới. Thấy anh ta bước xuống từ ô tô, tôi thầm nghĩ đúng là sau ly hôn chồng cũ “lên đời” hẳn.

Bỏ vợ để cưới em gái giúp việc trẻ đẹp, 4 năm sau vô tình gặp lại chồng cũ, anh ta liền dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị 'sốc tận óc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi váy áo điệu đà chuẩn bị đi chơi, chồng cũ nhìn chằm chằm một lúc rồi mới tiến lại hỏi han. Anh ta làm điệu bộ chẳng khác gì lúc cưa cẩm tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm, quay mặt đi không thèm nói chuyện.

Tối hôm đó, tôi nấn ná một lúc mới về nhà, vì tôi không muốn đụng mặt chồng cũ khi anh ta đưa con về. Chẳng ngờ, khi tôi đến cửa nhà thì đã thấy anh ta đứng đợi. Tôi đành nói chuyện một lúc. Chồng cũ hỏi han tôi cuộc sống dạo này thế nào, còn nói tôi dạo này đẹp hơn. Bỗng dưng anh ta dúi vào tay tôi một cục tiền rồi bất ngờ ghé sát thì thầm: “Anh biết là em cũng còn tình cảm với anh. Hay là mình ôn chuyện cũ một hôm. Gặp lại em là anh liền nhớ lúc tụi mình bên nhau ngày xưa”.

Tôi nghe xong thì lửa giận bốc lên, tôi tát chồng cũ một cái rồi chạy thẳng vào nhà, quăng luôn cục tiền vào người anh ta.

Lúc tôi sinh con đầu lòng, tôi có thuê người giúp việc theo giờ để dọn dẹp, nấu ăn. Tôi sinh chưa tròn năm thì chồng đã lén lút với cô giúp việc. Tôi chán nản quá nên quyết định ly hôn. Sau này tôi mới biết cô giúp việc kia là người tình mà chồng cũ mang về nhà.

Tôi cay đắng ôm con về nhà mẹ đẻ, trong khi chồng hai tuần sau đó đã cưới người giúp việc làm vợ. Anh ta bây giờ ôm cục tiền đến đòi gần gũi tôi, hóa ra cũng chỉ vì ở với vợ mới hết mới mẻ. Giờ tôi đã hiểu vì sao lúc trước chồng cũ ngoại tình, cũng là vì thích mới mẻ. Đàn ông một khi đã ngoại tình thì cả đời không bỏ cái thói gạ người khác, chẳng cần biết đối phương là ai.

Thấy mẹ chồng đặt thứ này trên bàn thờ vào nửa đêm, chồng giận đùng đùng đòi bỏ xuống, còn tôi hoảng hốt ngất lịm tại chỗ

Thấy mẹ chồng đặt thứ này trên bàn thờ vào nửa đêm, chồng giận đùng đùng đòi bỏ xuống, còn tôi hoảng hốt ngất lịm tại chỗ

Khi mang thai được 4 tháng, tôi nghĩ thai đã ổn nên xuống phụ giúp mẹ chồng làm việc. Không cẩn thận khi lau nhà, tôi bị trượt chân ngã.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 58 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng